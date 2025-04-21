Фольксваген Поло пятого поколения в кузове седан выпускался на заводе в Калуге по полному циклу и пользовался в России большой популярностью. Но мы нашли для изучения куда более редкий экземпляр – пятидверный хэтчбек испанской сборки, проживший в Москве 14 лет. Заодно проверим, легко ли сейчас найти запчасти для «немца».

Polo пятой генерации дебютировал на Женевском автосалоне весной 2009 года, а уже в следующем году, когда в Испании началось серийное производство, модель стала «Автомобилем года» в Европе. В том же 2010 году версию в кузове седан локализовали на калужском заводе Volkswagen. С тех пор Поло с российской пропиской надолго стал постоянным членом клуба самых продаваемых иномарок. Но речь сегодня не о седане.

Мы расскажем о хэтчбеке 2010 года выпуска, который был куплен у официального дилера в Москве и всю жизнь прожил в столице. Первым владельцем автомобиля был мясокомбинат, где Polo трудился без одного месяца пять лет. Не самый очевидный выбор служебной машины, но тем не менее. Затем в ПТС были три «физика», и нынешняя хозяйка, в чьих руках Volkswagen находится чуть более пяти последних лет, докрутила его одометр до 135 594 километров пробега.

Диагностика и ржавчина

Понятно, что машина давно не видела официальных дилеров, да и смысла в них в нынешней ситуации нет. Поэтому за очередным ТО серебристый Поло приехал в сервис Caready Квазар в Москве на 26 километре МКАД. Начнём работу с очевидного – с диагностики. И её результаты не совсем радостные: аккумуляторная батарея требует замены, компрессор кондиционера отказывается работать, в районе датчика уровня масла на моторе заметны характерные потёки, а в передней подвеске слышны посторонние стуки при движении по неровностям. В этом оказались виноваты стойки стабилизатора, в шарнирах которых наблюдался ощутимый люфт.

Вообще, кузов у Поло довольно крепкий, так что проблемы с ним бывают либо в силу возраста, либо вследствие аварий. У нас скорее как раз второй случай – хэтчбек успел побывать в двух авариях. На машине перекрашены капот, оба левых крыла, левый порог и задняя левая дверь. По правой стороне вторичный окрас пережили обе двери и заднее крыло. На дверях имеется обильная коррозия по нижним кромкам, на крыльях – по кромкам колёсных арок.

Caready Квазар в Москве

Капот покрыт сколами, на переднем бампере заметны многочисленные царапины, а задний вдобавок треснул снизу. И едва ли автомобиль знает, что такое полировка – ЛКП местами стало матовым.



Polo пятого поколения построен на фольксвагеновской платформе PQ25, и спереди у него стойки МакФерсона, сзади – торсионная балка. В общем, все детали знакомы по другим моделям Volkswagen, что внушает оптимизм с точки зрения ремонтопригодности. А что у нас с регламентом техобслуживания?

Масло с фильтром немцы велят менять раз в год или каждые 15 000 километров. Точно такой же интервал предписан для воздушного и салонного фильтров. Вдвое больше – два года или 30 000 км – служит, по мнению производителя, топливный фильтр. Заодно каждые пару лет не помешает обновить тормозную жидкость и свечи зажигания. Срок службы приводного ремня – шесть лет или 90 000 км, а вот антифриз, считают в Volkswagen, можно заменить спустя 10 лет или 150 000 километров пробега.

Сначала – на подъёмник!

Выслушав рекомендации сервисменов, хозяйка автомобиля решила заменить сегодня салонный, воздушный и топливный фильтры, масло и масляный фильтр, а также разобраться со стуком в подвеске. Благо все запчасти для этого оказались в наличии на складе. Что касается коробки передач, то здесь установлен 7-ступенчатый преселективный робот DQ200 с двумя сухими сцеплениями. Масло в нём меняется каждые 40-50 тысяч километров, так что владелица хэтчбека отложила это мероприятие до следующего ТО.

Caready Квазар в Москве

Начнём с мотора. В нашем случае это 1,4-литровый атмосферный двигатель семейства CGGB мощностью 86 сил. По большому счёту это – модернизированная версия мотора BXW, которая считается изрядно надёжнее многочисленных фольксвагеновских турбомоторов. Масло будем использовать Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN, а масляный фильтр – C401010185 из ассортимента Caready.

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Открываем капот, откручиваем крышку маслозаливной горловины, после чего Поло под жужжание подъёмника уползает вверх. Выкручиваем сливную пробку, а пока стекает масло, чтобы не терять время, переходим к замене топливного фильтра – это будет деталь бренда Caready с артикулом C401020243. Топливный фильтр установлен с правой стороны бензобака, рядом с задним правым колесом. Щедро брызгаем на фильтр очистителем из баллончика и аккуратно проходим щёткой по всем креплениям. И пока крепления отмокают, можно открутить передние колёса, чтобы чуть позже заменить стойки стабилизатора.

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Тем временем масло из ДВС полностью слито, так что готовим съёмник для фильтра и распечатываем новую деталь. Выкручиваем старый фильтр и устанавливаем сливную пробку обратно, заменив уплотнительное кольцо на новое. Наконец, вкручиваем на место новый масляный фильтр, и пока машина стоит на подъёмнике, катим ёмкость для отработанных жидкостей под заднюю ось. Плоской отвёрткой нажимаем на защёлки креплений патрубков топливных трубок, осторожно их снимаем и крестовой отверткой откручиваем саморез, который держит топливный фильтр. Поскольку в нём остаётся топливо, сливаем его в ёмкость. После этого распаковываем новый элемент и устанавливаем его в обратной последовательности, надевая наконечники топливных трубок на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов. Здесь нужно помнить, что стрелка на корпусе должна быть направлена по направлению движения топлива, то есть к передней части машины. И до того, как вернуть машину с небес на землю, переходим к замене стоек стабилизатора. Пыльники целы, но люфт в шарнирах столь очевиден, что сомневаться в необходимости замены деталей нет ни малейшего повода.

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Залить, закрутить и проверить

Замена стоек стабилизатора на Polo – максимально простой и лишённый любых премудростей процесс. Просто откручиваем гайки на обоих концах каждой из стоек, снимаем детали и устанавливаем на их место новые. В нашем случае это деталь C701030600 из каталога Caready. Слева и справа они одинаковы, так что берём со склада две штуки. К счастью, старые стойки открутились без каких-либо проблем, а новые встали на их место как родные. Прикручиваем передние колёса и возвращаем автомобиль на пол.

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Вооружаемся канистрой масла Sintec. Объём предписанного для замены масла – 3,2 литра, так что аккуратно наливаем в мотор чуть меньше трёх литров. Достаём щуп, вытираем его чистой ветошью и замеряем уровень масла. Убедившись, что он ниже отметки МАХ на щупе, доливаем масло из канистры, пока уровень не достигнет нужной отметки.

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Закручиваем пробку заливной горловины и запускаем двигатель. Оставляем его пару минут поработать на холостых, а пока открываем коробку с воздушным фильтром – на наш Поло подходит деталь Caready C402010462. Глушим мотор и ждём пять минут, распечатывая между делом салонный фильтр – это будет C402020492 из ассортимента расходников Caready. Проверяем уровень масла на щупе. Он находится между отметками MIN и MAX – порядок! Можно взять крестовую отвёртку и снять крышку воздушного фильтра. Достаём старый фильтр, на его место ставим новый и закручиваем винты обратно. Тут ничего сложного нет.

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Осталось установить салонный фильтр. Отодвигаем кресло переднего пассажира до упора назад и пытаемся дотянуться до маленькой крышки в его ногах, за которой прячется фильтр. Затем перемещаем к центру два зажима на крышке и снимаем её. Вытаскиваем старый фильтр, на его место вставляем новый. Закрываем крышку в обратном порядке, вытряхиваем коврик от пыли, которая высыпалась из старого фильтра. Готово!

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Итоги

На этом у нас всё. К слову, на запчасти Caready, разумеется, действует гарантия производителя. На фильтры, свечи зажигания, элементы питания, стёкла и зеркала, щётки стеклоочистителей – три месяца или 5000 км, на тормозные колодки и диски, аккумуляторные батареи и шины – год или 20 000 км. Ну а с ремонтом и обслуживанием даже весьма немолодых немецких машин проблем сегодня, как видите, по-прежнему никаких нет: запчасти и расходники имеются в наличии, а заменить их не так уж и сложно, причём многое можно сделать своими руками. Правда, только на подъёмнике или смотровой яме. А по промокоду KOLESA10 наши читатели могут получить дополнительную скидку в 10% на всю продукцию Caready на маркетплейсе Ozon.

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