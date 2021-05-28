Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.