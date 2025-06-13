Сегодня мы расскажем подробнее об автомобиле-участнике Гран-При Российской Дрифт Серии, который разительно отличается от остальных своим… олдскульным обликом! Да-да, на фоне современных автомобилей, которые массово выбирают себе пилоты RDS GP, старая добрая Toyota Cresta в кузове GX71 смотрится в пелотоне весьма необычно.

Алексей Козлов родом из Петропавловска-Камчатского. Дрифтом он увлекся еще в далеком 2009 году, а приобретение в то время конкретной машины Алексей объяснил просто: «В 2009 году я не мог позволить себе выбирать автомобиль. Попалась ржавая развалюха, я ее и купил. Да, та машина, которую вы видите сейчас, – это та самая Toyota Cresta GX71, которая со мной с августа 2009 года. Со временем участие именно на Кресте в RDS GP стало моей целью. У нее есть важная для меня фишка – стиль! Я начал использовать Кресту в дрифте с 2012 года. За это время был полностью восстановлен кузов, машина была перекрашена в фиолетовый цвет, который стал для меня и автомобиля фирменным, установлены двигатель 1JZ и коробка передач R154. В 2016 году вся машина была пересобрана, появились пластиковые кузовные детали, был вварен каркас безопасности, установлена подвеска от Nissan Silvia S15. С 2012 года я участвовал на Кресте в соревнованиях как на Камчатке, так и за ее пределами. Первым путешествием машины за пределы полуострова стала поездка во Владивосток на Drift Street Legal. Как и у всех, были и победы, и поражения. С тех пор моя Cresta изменилась очень сильно. Она стала настоящим компетишн-каром».



На этом автомобиле Алексей с 2018 года участвовал и в межрегиональном турнире РДС-Запад/RDS Europe, и даже стал вице-чемпионом RDS Europe 2022. Более того: про него и его путь в дрифте был снят фильм "За пределами. Семьдесят первый". Давайте же посмотрим, что пришлось сделать с Toyota Cresta, чтобы достичь таких успехов.

Снаружи

За свою долгую дрифт-жизнь эта Toyota Cresta менялась много раз, и сейчас металлическим остался только только остов ее кузова. Крыша, капот, крышка багажника, дактейл, передний и задний бамперы – карбоновые, пороги, двери и крылья сделаны из стеклопластика, задний диффузор и зеркала – тоже карбоновые. В крышу, как на раллийных Subaru, вварены воздуховоды, прикрытые сверху козырьком. Спереди и сзади сварены баш-бары – специальные металлические каркасно-трубчатые конструкции, внешне напоминающие своеобразный «кенгурятник». Они не только помогают усилить кузов автомобиля, но и могут снизить количество деталей и узлов, страдающих в случае аварий. Колеса Cresta – Skill Forged Wheels.

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Внутри

В салоне – спортивный минимализм. В качестве сидений используются ковши OPM с 6-точечными ремнями безопасности Raemco, руль – OPM, гидроручник и электронная приборная панель – eDash. Салон от багажника, разумеется, отделяет файрвол: специальная перегородка, отделяющая салон и пилота от систем питания и охлаждения.

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Железо



Можно сказать смело: внутри этого автомобиля используются лучшие компоненты и передовые решения, проверенные на многих других дрифт-карах. Под капотом установлен двигатель 2JZ-GTE, мощность которого доведена до 800 л.с. Поршневая, разумеется, кованая, шатуны – усиленные. За наддув отвечают турбина Garrett G35-900, вестгейт и блоу-офф фирмы Tial и интеркулер Vibrant. Масляный радиатор – компании Setrab. И, конечно же, топливная система рассчитана на использование спортивного топлива E85+, состоящего на 85% из этанола и на 15% – из бензина.



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Топливный бак Radium Engineering для обеспечения оптимальной развесовки установлен сзади. Там же, в багажнике, расположились большой радиатор и два вентилятора охлаждения. Ну и заведует всем этим хозяйством блок управления фирмы Link.



Оставлять на спортивной машине стоковую трансмиссию было бы наивно, поэтому в этой Cresta установлены коробка передач Samsonas и редуктор Winters Performance.

Снизу у Toyota появились некоторые детали от Nissan. Например, передняя подвеска тут – Wisefab для Nissan Silvia S14. Задняя – AimParts. У команды наготове есть два комплекта амортизационных стоек – комплект HKS и комплект китайских амортизаторов. Их можно менять по желанию пилота на каждой трассе.

Передние 4-поршневые тормоза – от Nissan. Задние тормоза тоже от Nissan, но с двумя суппортами на сторону и ещё двумя, отвечающими за «ручник».

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В сезоне RDS GP 2025 Алексей Козлов выступает в составе команды Predator Drift Team. Команда дебютировала в RDS GP на третьем этапе 2024 года на автодроме «Игора Драйв» по так называемой wild card – приглашению на соревнование в обход стандартных требований для участия. В 2025 году Predator Drift Team едет первый полный сезон в Гран-При Российской Дрифт Серии. В составе команды за место на тумбочке будут бороться три пилота: Алексей Козлов, Илья Полищук и основатель команды Александр Абрамов.