Тормозить или отруливать? Выбери правильные действия, чтобы не попасть в ДТП и выиграй приз!

Пройдите тест из десяти вопросов о правильном управлении автомобилем, сделайте репост поста, размещённого в группе VK, или разместите сторис с результатом в Instagram, отметьте аккаунт Kolesa.ru (@Kolesa.ru) и участвуйте в конкурсе! 19 декабря мы подведем итоги конкурса и выберем одиннадцать победителей, которые получат призы. Главный приз – комплект колодок и дисков от Ferodo для твоего автомобиля, и десять призов – фирменные жилетки!



Управлять автомобилем – это не только крутить рулём и давить на педаль газа. Это ещё и грамотно тормозить. В некоторых случаях умелое использование тормозов положительно скажется на управляемости, в других – на эффективности торможения, в третьих – на «здоровье» систем автомобиля. Ну а иногда умение тормозить может спасти жизнь. А вы умеете правильно тормозить? Давайте проверим!









