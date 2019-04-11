Угадать с двух нот: как и зачем ставить собственный рингтон на автосигнализацию

Какой самый необычный звук сирены автосигнализации вы слышали? Мне вот доводилось встречать и «Владимирский централ», и «Союз нерушимый», и даже главную тему из «Гарри Поттера»! Установка собственного рингтона на звук «сигналки» — затея весьма забавная и даже небесполезная с практической точки зрения!

Когда-то в 90-х…

Те, кто хорошо помнят период где-то с середины 90-х до середины 2000-х, не забыли, наверное, и повсеместные бесконечные уличные «концерты» автомобильных сигнализаций. С распространением криминала лихих лет и спроса на автосигнализации владельцам автомобилей становилось все сложнее понять, чья «ласточка» издает тревожные визги, ибо звучали все почти одинаково, да еще нередко и не поодиночке…

Производители охранной электроники отреагировали на потребности населения и начали выпускать сирены сигнализаций с более широким разнообразием тревожных трелей. Впрочем, с годами стало поспокойнее в плане криминала, мода на максимальную чувствительность датчиков вибрации приугасла, и на улицах городов стало заметно тише.

Но и сегодня, вопреки массовому переходу автосигнализаций на бесшумное оповещение по радиоканалу или по сотовой связи, пресловутый «колокольчик» — звуковая сирена – по прежнему является неотъемлемым элементом установки охранной системы. Несмотря на развитие новых технологий, смысл он не потерял – все же фактор привлечения внимания по-прежнему имеет значение, и если мимо машины, издающей стандартное «вау-вау», почти все прохожие пройдут не обернувшись, то неожиданная мелодия, зазвучавшая из под капота, явно привлечет внимание, и угонщику станет неуютно копаться в попытках завести мотор… Впрочем, не все ищут в этом практический смысл – некоторые делают подобное чисто ради фана, веселья и технического творчества.

Впервые идея заставить сирену автосигнализации издавать не разновидность «вау-вау», а персональную мелодию, родилась на зарубежных радиолюбительских форумах. Некие энтузиасты у них, а потом и у нас разрабатывали схемы с использованием микроконтроллеров, писали прошивки и даже пытались что-то там продавать… Большой популярности затея в силу сложности и небесплатности, разумеется, не получила.

Второе рождение ей дал благословенный Алиэкспресс, развернувший торговлю по копеечным ценам разнообразными готовыми электронными модулями – в том числе и простейшими платами MP3-плееров и усилителей. В итоге сегодня практически любой худо-бедно владеющий паяльником и отличающий плюс от минуса автовладелец может за копейки устроить в своем авто проигрывание персональной мелодии, звучащей при срабатывании сигнализации или принудительно – например, при активации с брелока функции «найти автомобиль».

Меняем «вау-вау» на музыку

Что представляет собой «колокольчик» сирены автомобильной сигнализации? Технически – это обычный динамик с катушкой-обмоткой сопротивлением 4-8 ом. Чтобы этот динамик зазвучал, нужно сгенерировать характерный тревожный сигнал «вау-вау», усилить его и подать на этот самый динамик. Генератор «вау-вау» и усилитель находятся внутри «колокольчика», и два выходящих из него провода, черный и красный – это провода питания. Подали 12 вольт – генератор заработал, сигнал его усилился, и динамик завыл. Отключили питание – стало тихо. Подачей этого питания и управляет блок сигнализации, ориентируясь на датчики удара, наклона кузова, открытие дверей и попыток несанкционированного включения зажигания без снятия с охраны.

Чтобы избавиться от «вау-вау» и заставить сирену петь выбранным нами рингтоном, нужно собрать в отдельной внешней коробочке MP3-плеер с усилителем, выкинуть из сирены ее штатную электронику, динамик «колокольчика» подключить к нашей самоделке, а ее питание – туда, куда «колокольчик» был прежде подключен штатно. В принципе, электронщикам и радиолюбителям можно дальше не читать. Остальным – пошагово!

Сперва делаем из сирены простой динамик. Извлекаем ее из под капота, открутив саморезы и отрезав провода. Большинство «колокольчиков» легко разбираются путем откручивания четырех крестовых шурупов. Корпус вскрывается, и мы видим примерно такую вот картину.

Генератор звука «вау-вау», объединенный с усилителем на плате (в центре), провода питания 12 вольт, отходящие от платы (справа), и динамик, к ней подключенный (слева):

Теперь нам нужно отрезать два провода, идущих от платы к динамику, плату выкинуть в мусорку (или отложить в загашник на случай, если вдруг ничего не получится!), провода от динамика нарастить более длинными и вывести их наружу, свинтив корпус обратно. Динамик готов.

Затем нам придется приобрести на «алишке» три платы-модуля: MP3-плеер, усилитель на 3-5 ватт, питающийся от 12 вольт, и преобразователь 12 — 5 вольт. Суммарно они обойдутся в сущие копейки: первый стоит около 60 рублей, второй – около 40, третий – около 30. Соединяем всю эту требуху по нижеприведенной схеме и запихиваем в электромонтажную коробочку, которую можно купить в магазине электромонтажа рублей за 30-50.

«Колокольчик» вместе с коробочкой размещаем под капотом. У большинства простейших китайских MP3-модулей воспроизведение файла с флэшки начинается автоматически при подаче питания. Для того, чтобы началось воспроизведение мелодии, достаточно просто подать питание на плату плеера и усилитель. Собственно, это и делает блок автосигнализации, когда срабатывает тревога, или вы с брелока активируете функцию «поиск автомобиля».

Перед этим, разумеется, нужно вставить в слот на плате MP3-плеера флэшку. Для такой системы более чем достаточно карты памяти на мегабайты, а не гигабайты. Но эпоха столь малоемких карточек давно ушла, и вряд ли они у кого-либо сохранились. Да, очень заманчиво использовать карточки памяти из старых гаджетов с емкостью от 512 мегабайт до 1-2 гигабайт, но от этого стоит предостеречь – у таких носителей часто настолько низкая скорость чтения, что даже элементарные MP3-файлы с них воспроизводятся с заиканиями. А более-менее шуструю SD-шку на 1-2 Гб сегодня уже, наверное, и не купишь… Так что, скорее всего, придется применять карточки с емкостью 4-8 Гб, хотя и обидно, что реально использовано от этого объема будет в лучшем случае полпроцента…

Ну и самое главное – мелодия! Может показаться, что если уж развлекаться с рингтонами для сигнализации, то нужно обязательно выпендриться и выбрать что-то экстравагантное. Не стоит. Дело в том, что динамик в «колокольчике» отлично воспроизводит высокие частоты и худо-бедно – средние. Крайне нежелательно использовать мелодии, в составе которых есть множественные низкочастотные звуки и даже вокал – динамик их толком не воспроизведет (удар барабана будет звучать тихим щелчком), но за счет присутствия их в сигнале «колокольчик» будет перегружаться и гораздо хуже воспроизводить даже те ВЧ/СЧ-звуки, на которые рассчитан. Поэтому оптимальным будет непродолжительный одноголосный рефрен – типа тех самых телефонных рингтонов, распространенных до эпохи полифонии! Для непрерывного звучания записать его на флэшку нужно многократно, раз десять – пронумеровав один и тот же файл как 001, 002, 003 и так далее.