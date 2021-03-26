Характеристику «упорен, но немного дурен» дал моему другу один из руководителей практики, когда друг отбойным молотком пытался разобрать трансформаторную будку. А ещё эти слова можно отнести к тем, кто застревает и буксует до тех пор, пока в машине что-то не накроется медным тазом. А накрыться там может многое.

Давайте пробежимся по основным агрегатам автомобиля и посмотрим, что наиболее вероятно сломать во время слишком долгого буксования в грязи или сугробе. Начнём с не самого вероятного, но наиболее важного – с мотора.

Двигатель

Как ни странно, но тут в первую очередь опасны два прямо противоположных явления: перегрев и недогрев. Первый опасен всегда, а второй – в случае с сугробом у дома. Мало кто готов прогревать машину до рабочей температуры, а только потом выезжать из снежной засады. Газуют обычно на холодном моторе, а это очень вредно. И не только железу, которое плохо смазывается, но и катализатору, в котором догорает топливо. А оно там на холодном моторе, которому дали существенную нагрузку, догорает всегда. Особенно критично к этому относятся автомобили, в моторах которых стоят катализаторы, совмещенные в одном корпусе с выпускным коллектором. Да-да, в первую очередь – те самые «корейцы» с катализаторами в непосредственной близости от блока. Чем больше газа на холодном моторе, тем больше шансов заработать развалившийся катализатор и задиры. Правда, есть и один плюс: если быть с педалью газа очень смелым, то мотор нагреется довольно быстро. Главное, чтобы он не впал в другую крайность – в перегрев.

Само собой, штатно работающая система охлаждения не должна допустить перегрева. Но она рассчитана на нормальные условия работы. На больших оборотах машина должна ехать, а не стоять, закопавшись в грязь. Ей просто не будет хватать притока воздуха для нормального охлаждения. Разумеется, если газовать без фанатизма и не слишком долго, то ничего страшного не случится. Но люди бывают разные.

И не стоит забывать про старорежимных водителей, любящих зимой воткнуть перед радиатором картонку. В подавляющем большинстве случаев она там не нужна, а если на такой машине с картонкой долго буксовать, перегреть её проще простого.

И последнее: если долго топить шинами лёд и внезапно растопить его до асфальта, машина может резко дёрнуться. О том, как это воспринимает трансмиссия, скажу чуть позже. А вот мотор может к этому садизму отнестись по-разному. В большинстве случаев – намного проще, чем коробка или ШРУСы, но иногда его реакция может быть непредсказуемой. В лучшем случае можно повредить опоры двигателя (они, как вы помните, раньше были просто резиновые, а сейчас обычно хотя бы одна опора – резино-гидравлическая), в худшем – сломать коленвал. Правда, последнее бывает совсем уж редко.

Трансмиссия

О том, что нельзя буксовать на машине с вариатором (как минимум можно задрать конусы), мы уже говорили много раз. С классической АКП буксовать тоже нежелательно (хотя некоторые из них выдерживают достаточно серьёзное издевательство), и об этом тоже говорили, так что повторяться не буду. Перейдём сразу к самой простой и теоретически самой надёжной коробке передач – к механической.

Тут более всего страдает узел, который связывает саму коробку и маховик двигателя, – сцепление. Сжечь его можно очень быстро. И отговорка «я его пять тысяч километров назад менял» тут не работает: одинаково легко горит что старое сцепление, что новое. Чаще всего сгорают фрикционные накладки, но особо упорные граждане могут угробить и лепестки корзины. И не стоит ориентироваться на запах жжёного текстолита: в этот момент сцеплению обычно уже настолько плохо, что без ремонта не обойтись.

Вторая причина не биться до последнего – это дифференциал. Как известно, на переднеприводных автомобилях он стоит обычно в корпусе коробки передач (в любой – и механической, и автоматической), в заднеприводных – в картере заднего моста. У полноприводных автомобилей он не один и может стоять и в коробке, и в мостах (речь идёт о межколёсном, а не о межосевом дифференциале), но на таких машинах застревают реже, а выезжают проще. Так что вернёмся к моноприводу.

Неважно, о каком дифференциале идёт речь – в мосту или коробке. Задача у него одна: ликвидировать паразитный момент, возникающий при поворотах. В повороте колесо, движущееся по внешней дуге, вращается быстрее внутреннего, поэтому жёсткой связи между ними быть не должно. Она, конечно, бывает при жёсткой межколёсной блокировке, но на сухом асфальте с заблокированным дифференциалом ездить вообще не нужно: и дифференциал быстро выйдет из строя, и управляемость сильно пострадает.

На первый взгляд, свободный дифференциал – это как раз то самое зло, которое не даёт выехать из снега или грязи. Наименее нагруженное колесо крутится, а то, которое стоит на более-менее твёрдой поверхности и могло бы вытащить машину, остаётся неподвижным. Что поделать: такие ситуации возникают не так уж и часто, потому что лезть в грязь или снег на «пузотёрке» не очень разумно. Но с другой стороны, без дифференциала не добиться хорошей управляемости. Компромисс, одним словом. И у этого компромисса есть ещё одна сторона.

Дело в том, что шестерни дифференциала не рассчитаны на слишком большую разницу угловых скоростей колёс. Они спокойно переживают ту максимальную разницу, которая возникает при максимально возможном угле поворота на максимально возможной скорости. Другими словами, любую разницу, создаваемую автомобилем, который поворачивает как угодно водителю, но без проскальзывания колёс.

А теперь представьте, что будет, если водитель буксует на месте, да ещё сдуру – в пол и в режиме D на автомате. Одно колесо стоит неподвижно, а другое при желании можно раскрутить до максимальной скорости, на которую способен автомобиль в принципе. Кратковременное издевательство дифференциал переживёт, а вот длительное – нет. Как минимум он перегреется. Ведь в этом случае полуосевая шестерня неподвижного колеса будет стоять на месте, а сателлиты начинают бешено крутиться вокруг своей оси. Бешено – это намного быстрее того, на что он рассчитан. В итоге последствия могут быть печальным. Может сломаться ось дифференциала, после чего полуосевые шестерни и сателлиты обретают невиданную свободу. Их обломки могут сломать и корпус дифференциала, и даже колокол коробки.

Остальные детали трансмиссии переживают действия впавшего в раж водителя легче. Но однако надо помнить, что зацепиться за асфальт или другое твёрдое покрытие буксующее колесо может очень внезапно. Последует ударная нагрузка, которую не любит ни один узел. Под угрозой окажутся и ШРУСы (причём везде – от трипода до шлицов), и подвесные подшипники ШРУСов (если они есть) и кардана, крестовины или ШРУСы карданов.

И опять же отдельно стоит сказать про зимние пробуксовки. Если мотор можно прогреть и стоя на месте, то с трансмиссией такой фокус не пройдёт. Конечно, частично прогреть масло в коробке можно, но полностью это можно сделать только в движении. Так что качественной смазки не будет, а вот нагрузка обеспечена высокая. Это ещё больше повышает шансы убить те детали трансмиссии, которые без смазки работать не могут.

Ещё одна деталь, о которой нельзя забывать владельцам кроссоверов с подключаемым задним (как правило) приводом, – это муфта подключения этого самого привода. Ни муфта с электромагнитным управлением, ни гидравлическая долгих издевательств тоже терпеть не будут. Их задача – пройти последние сто метров до дачи, но на что-то серьёзное они не рассчитаны. Гидравлическая, скорее всего, умрёт полностью и окончательно, а вот муфта с электромагнитным управлением может и пережить варварское отношение, если вовремя это отношение прекратить и дать ей остыть.

Конечно, чем машина старше и чем больше у неё изношены детали трансмиссии, тем выше шанс добить их своими действиями. Так что владельцам сильно подержанных машин желательно быть аккуратными вдвойне.

Очевидное и вероятное

На всякий случай напомню, что у любой современной машины есть куча пластиковых деталей, которые можно отломать в сугробе или грязи. Накладки порогов, пыльники под днищем, локеры, брызговики, даже бамперы – всё это отрывается легко и незаметно. И это очевидно.

Но я тут вспомнил ещё один интересный момент, чуть более невероятный. Как-то раз ваш покорный слуга крепко сел на Октавии, и после долгой пробуксовки загорелась пиктограмма неисправности ABS. И дело было не в загубленных датчиках, а в том, что блок ABS не смог понять, что происходит с машиной, и стал сходить с ума. Вроде одно колесо крутится очень быстро, а остальные – нет. Что случилось? ABS не поняла и на всякий случай зажгла ошибку. Правда, через несколько километров она её потушила. Не думаю, что такое случается повально, но если что – не бойтесь. Штука не очевидная, но, как выяснилось, вероятная.

Закончу максимально банально: если в первые минуты выбраться самостоятельно не получилось, то смысла уничтожать собственную машину нет. Быстрее и безопаснее будет либо взять в руки лопату, либо искать с тросом наперевес желающего вас выдернуть из засады. Упорство – хорошая черта характера, но не надо смешивать его с упрямством. Упрямство, как сказал русский драматург Яков Борисович Княжнин, это вывеска дураков. А дураки как раз и ломают дифференциалы, жгут сцепление и перегревают моторы.