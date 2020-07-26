В честь Победы: 75 лет развития автобронетехники СССР и России в парадах на Красной площади

В этой статье приведены краткие сведения о развитии колёсной автобронетанковой техники за период 1945-2020 год, источником которых являлись регулярные военные парады в разных городах Советского Союза и Российской Федерации. В Москве боевая техника в парадных колоннах шла по центральным улицам, надолго останавливалась для общения с публикой, а затем по брусчатке Красной площади проходила вдоль Кремлевских стен к Москве-реке.

С примесью войны

Подобрать новые армейские машины для первого послевоенного парада оказалось нелегко. Ближе всех к ним стояла трёхтонка ЗИС-5 военного образца для перевозки пехоты, в годы войны не покидавшая московский конвейер, а также советские конструкции «Катюш», пригревшихся на американских шасси Studebaker.

На Красной площади советские солдаты на грузовиках ЗИС-5 с 85-сильным двигателем и гидроприводом всех тормозов. 1947 год

На Параде Победы советские 12-зарядные системы залпового огня БМ-31-12 образца 1944 года на автомобилях Studebaker US6-U3. 1945 год

Роскошь для парадных ЗИСов – не грех

Первые серебристые 140-сильные парадные автомобили ЗИС-110Б для высших военных чинов, появившиеся на Красной площади 1 мая 1953 года, считались олицетворением военного превосходства Вооруженных сил СССР и победы в Великой Отечественной войне. Их развитием в 1960-е были кабриолеты ЗИЛ-111В, переделанные из лимузинов ЗИЛ-111, а в 70-е на шасси ЗИЛ-114 был создан укороченный вариант ЗИЛ-117В.

Министр обороны Г. К. Жуков (слева) и маршал К. С. Москаленко на автомобилях ЗИС-110Б во время осмотра войск. 7 ноября 1955 года

Без обычных грузовиков парадов не бывает

В первые мирные годы в Вооруженных силах СССР служили новые грузовые автомобили ГАЗ-51, ЗИС-150 и полноприводный ЗИС-151, которые перевозили мотопехоту и солдат десантных войск, а тяжёлые орудия буксировали балластные тягачи ЯАЗ-210Г, очень похожие на американский Diamond T-981.



Грузовики ЗИС-150 для перевозки десантников, 7 ноября 1950 года Военные грузовики ЗИС-151 с 16 солдатами в кузовах. 1952 год

Жизнь легендарных «Катюш» продолжается

В послевоенные годы в Советскую армию поступили несколько новых систем залпового огня на базе ЗИС-151. Среди них была компактная модель БМ-14 с гладкоствольными направляющими и самая мощная установка БМ-24 для разрушения тяжёлых укреплений. В 1959-м к ним прибавилась мощная система БМД-25 комплекса «Коршун» на односкатном грузовике ЯАЗ-214.



«Катюша» БМ-14 с трубчатыми направляющими, 7 ноября 1954 года Машина залпового огня БМ-24 калибра 240 мм на шасси ЗИС-151

Пусковая 250-мм ракетная установка БМД-25 тактического комплекса «Коршун» с шестью ракетами на шасси ЯАЗ-214. 1959 год

Ракетные системы ЗИЛа и Брянского завода

Летом 1964-го реальным результатом долгих и мучительных разборок в СКБ ЗИЛа было создание двухмоторного четырёхосного спецшасси ЗИЛ-135ЛМ для тактической ракетной системы «Луна-М». Затем на Брянском автозаводе эта система выпускалась до 1994 года. Длиннобазное шасси ЗИЛ-135К с пластиковой кабиной послужило основой пусковой установки крылатых ракет, не имевших тогда зарубежных аналогов.



Возвращение с парада комплекса «Луна-М» на шасси ЗИЛ-135ЛМ с двумя моторами по 180 сил, 7 ноября 1971 года (фото автора)

Пусковые установки крылатых ракет 2П30 на шасси ЗИЛ-135К со стеклопластиковыми кабинами, 7 ноября 1961 года

Средние и тяжелые минские ракетные тягачи

В середине 50-х был создан унифицированный с лесовозом МАЗ-501 четырёхтонный седельный тягач МАЗ-502В, работавший с одноосным полуприцепом с приспособлениями для транспортировки ракет на стартовую позицию и перегрузки их на рельсовые заряжающие установки.



Тягачи МАЗ-502В с полуприцепными транспортно-заряжающими машинами ПР-41А для зенитно-ракетного комплекса «Даль», 1961 год

Самыми известными и совершенными в те времена стали тяжёлые седельные и балластные тягачи семейства МАЗ-535/537 (8´8) в многочисленных версиях, от буксировки артиллерийских систем до несения крупных ракетных комплексов. Их главной задачей являлась работа со специальными низкопрофильными транспортными тележками для вывоза на стартовую позицию межконтинентальных ракет, способных нести ядерные заряды.

На параде 9 мая 1965 года тягач МАЗ-535А буксирует двухосную тележку с «глобальной» или орбитальной ракетой ГР-1 массой 120 тонн

Тягач МАЗ-537Г четвертого поколения с полуприцепом ЧМЗАП-9990 в колонне технического обеспечения на параде 2008 года (фото автора)

Ракетные «Осы» и «Точки»

На рубеже 60-70-х Брянский автозавод выпускал уникальные трёхосные плавающие боевые машины с несущими герметизированными корпусами, которых к тому времени за границей не существовало. Первая заднемоторная машина служила пусковой установкой зенитно-ракетного комплекса «Оса», вторая со средним расположением силового агрегата являлась тактической ракетной системой «Точка».



Плавающие зенитные установки 9А33Б «Оса» на шасси БАЗ-5937 с 300-сильным дизелем и антенным комплексом. 1970-е годы

На параде 2010 года в Санкт-Петербурге плавающее шасси БАЗ-5921 с пусковой установкой комплекса «Точка-У» и поднятой ракетой

Ракетные системы семейства МАЗ-543

В начале 60-х Минский автозавод приступил к созданию нового поколения четырёхосных 525-сильных машин серии МАЗ-543 для монтажа мощной боевой техники. В первую гамму входили шасси МАЗ-543 и 543А с двумя кабинами, размещёнными по обеим сторонам моторного отсека, на которых устанавливали пусковые системы ракетных комплексов 9К72 и «Темп-С».



Боевые установки для запуска жидкостных ракет оперативно-тактического комплекса 9К72 на шасси МАЗ-543, 7 ноября 1965 года

Самоходные установки «Темп-С» на базе МАЗ-543А для запуска твердотопливных ракет с дальностью стрельбы до 900 км, 7 ноября 1967 года

В 1976-м на вооружение поступил МАЗ-543М с одной кабиной, на котором базировались системы залпового огня «Смерч-М», зенитные пусковые установки С-300, береговые комплексы «Рубеж» и многое другое. Некоторые из них до сих пор остаются на вооружении и участвуют в парадах.

Система залпового огня «Смерч-М» с 12 гладкими направляющими калибра 300 мм на шасси МАЗ-543М. Парад 2011 года (фото автора)

На параде 2008 года зенитная установка С-300ПМУ-2 «Фаворит» на шасси МАЗ-543М, признанная самой эффективной в мире (фото автора)

Воинственное разоружение

Последний парад на Красной площади с участием военной техники завершился хмурым утром 7 ноября 1990 года вскоре после банальной речи главы государства. Впервые на нём появилось самое передовое и перспективное вооружение – пусковые установки зенитной системы С-300 и машины ракетного комплекса «Тополь». Но на них тогда никто внимания не обратил.



В первый и последний раз на Красную площадь въезжает секретная гордость страны – комплекс «Тополь» на семиосном шасси МАЗ-7917

Новые времена, новые парады

Девятого мая 2008 года, после 18-летнего перерыва, парад на Красной площади открывали два светло-серых кабриолета ЗИЛ-41044, собранных путём урезания лимузина ЗИЛ-4104. К параду 2010-го умельцы из Нижнего Новгорода представили машины ЗИЛ-41041 АМГ, собранные из списанных американских джипов и ЗИЛовских кузовов. Наконец, в 2019-м на Красную площадь впервые выехали два монументальных кабриолета Aurus российского изготовления.



Укороченный 275-сильный парадный кабриолет ЗИЛ-41044 с поднятым тентом эксплуатировался в 1981-2009 годах – около 30 лет

Министр обороны объезжает войска на черном кабриолете ЗИЛ-41041 АМГ. 2016 год

Министр обороны принимает парад на Aurus-412314 с двигателем V8 мощностью 598 сил. 2019 год

В армии обычным грузовикам пришёл конец

После долгого перерыва российские парады превратились в грандиозные торжества, на которые приходили десятки тысяч любопытных и выезжали сотни наиболее совершенных колёсных машин отечественного производства и оригинальных конструкций с уникальным вооружением. Представляем некоторые из них.

На военных парадах в Москве самая совершенная российская боевая и транспортная автотехника (фото автора)

Многоцелевая 350-сильная боевая машина КамАЗ-53949 «Тайфун-К» с противоминной защитой и металлокерамической бронёй. 2018 год

Транспортёр военной полиции КамАЗ-63968 «Тайфун-К» с 450-сильным дизелем и отсеком на 16 человек десанта. 2018 год

Капотная машина Урал-63095 «Тайфун-У» с двигателем в 450 сил, открытым корпусом и гидропневматической подвеской. 2019 год

Принятый на вооружение и проверенный в боях ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на грузовом шасси КамАЗ-6560. 2013 год

На параде 2011 года ракетная система С-400 «Триумф» с 500-сильным тягачом БАЗ-6402 и полуприцепом, признанная лучшей в мире

Межконтинентальный «Тополь-М»

Легендарный 16-колесный комплекс «Тополь-М» на 800-сильном шасси МЗКТ-79221, оснащённый моноблочной баллистической ракетой, заступил на боевое дежурство в 2006 году и через два года стал участвовать в парадах на Красной площади.

Пусковая установка комплекса «Тополь-М» для несения боевого дежурства в движении и запуска межконтинентальных ракет. Парад 2010 года

Могучий «Ярс»

В 2010 году в ходе очередной реорганизации Вооруженных сил России было принято решение о замене вооружения «Тополей» на новую ракетную систему «Ярс» с разделяющимися боеголовками. В остальном обе машины были почти одинаковыми, а с 2015-го «Ярс» стал постоянным участником парадов на Красной площади.

Самой крупной и впечатляющей колёсной машиной на московских парадах стала пусковая установка комплекса «Ярс». 2018 год

Новая автотехника на параде в Москве 24 июня 2020 года (фото автора)

На юбилейном 75-м военном параде по Красной площади впервые прошли ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», многоцелевые зенитно-ракетные установки С-350 «Витязь», береговые противокорабельные системы «Бал», огнемётные колёсные машины, автоматизированные миноискатели и разбрасыватели мин.

Комплекс С-350 «Витязь» с управляемыми ракетами средней дальности рассчитан на борьбу с воздушными целями противника на расстоянии до 600 километров или их перехват на высотах до 30 км. Он оснащён подъёмными стальными фермами, размещёнными друг над другом, и предназначен для замены установки С-300ПС.

Пусковая установка 50П6А комплекса «Витязь» с 12 ракетами индивидуального наведения на 470-сильном шасси БАЗ-69092-012

Ракетная система «Бал» служит для охраны прибрежной зоны, военно-морских баз и прибрежных объектов. В её состав входят три унифицированные машины на шасси МЗКТ-7930: командный пункт со средствами связи, установка с восемью контейнерами для запуска ракет и транспортная машина для их перевозки и оперативной перегрузки.

Пусковая машина «Бал» с дозвуковыми противокорабельными ракетами Х-35 с дальностью поражения до 110 км

Впервые на параде была представлена одна из самых эффективных боевых машин на автомобильном ходу – тяжёлая мобильная огнемётная система ТОС-2 «Тосочка», наследница гусеничного варианта «Солнцепёк», выполненная с учётом более жёстких тактико-технических требований.

Огнемёт «Тосочка» на трёхосном грузовике Урал» повышенной проходимости

Второй неожиданностью был уникальный КамАЗ инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ со спутниковым наведением и автоматизированной метеостанцией. На нём установлены два пусковых блока по 25 противопехотных мин в каждом, автоматически производящие залпы по расчётным точкам прицеливания

Машина системы ИСДМ с разбрасывателем высокоэффективных мин с дальностью поражения до 15 километров

На заглавной фотографии – существенно модернизированный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» с повышенными боевыми качествами и различными блоками высокоскоростных ракет на 600-сильным шасси КамАЗ К-53958 с бронированной кабиной.