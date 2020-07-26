В честь Победы: 75 лет развития автобронетехники СССР и России в парадах на Красной площади

С примесью войны
Подобрать новые армейские машины для первого послевоенного парада оказалось нелегко. Ближе всех к ним стояла трёхтонка ЗИС-5 военного образца для перевозки пехоты, в годы войны не покидавшая московский конвейер, а также советские конструкции «Катюш», пригревшихся на американских шасси Studebaker.
Роскошь для парадных ЗИСов – не грех
Первые серебристые 140-сильные парадные автомобили ЗИС-110Б для высших военных чинов, появившиеся на Красной площади 1 мая 1953 года, считались олицетворением военного превосходства Вооруженных сил СССР и победы в Великой Отечественной войне. Их развитием в 1960-е были кабриолеты ЗИЛ-111В, переделанные из лимузинов ЗИЛ-111, а в 70-е на шасси ЗИЛ-114 был создан укороченный вариант ЗИЛ-117В.
Без обычных грузовиков парадов не бывает
В первые мирные годы в Вооруженных силах СССР служили новые грузовые автомобили ГАЗ-51, ЗИС-150 и полноприводный ЗИС-151, которые перевозили мотопехоту и солдат десантных войск, а тяжёлые орудия буксировали балластные тягачи ЯАЗ-210Г, очень похожие на американский Diamond T-981.
Жизнь легендарных «Катюш» продолжается
В послевоенные годы в Советскую армию поступили несколько новых систем залпового огня на базе ЗИС-151. Среди них была компактная модель БМ-14 с гладкоствольными направляющими и самая мощная установка БМ-24 для разрушения тяжёлых укреплений. В 1959-м к ним прибавилась мощная система БМД-25 комплекса «Коршун» на односкатном грузовике ЯАЗ-214.
Ракетные системы ЗИЛа и Брянского завода
Летом 1964-го реальным результатом долгих и мучительных разборок в СКБ ЗИЛа было создание двухмоторного четырёхосного спецшасси ЗИЛ-135ЛМ для тактической ракетной системы «Луна-М». Затем на Брянском автозаводе эта система выпускалась до 1994 года. Длиннобазное шасси ЗИЛ-135К с пластиковой кабиной послужило основой пусковой установки крылатых ракет, не имевших тогда зарубежных аналогов.
Средние и тяжелые минские ракетные тягачи
В середине 50-х был создан унифицированный с лесовозом МАЗ-501 четырёхтонный седельный тягач МАЗ-502В, работавший с одноосным полуприцепом с приспособлениями для транспортировки ракет на стартовую позицию и перегрузки их на рельсовые заряжающие установки.
Самыми известными и совершенными в те времена стали тяжёлые седельные и балластные тягачи семейства МАЗ-535/537 (8´8) в многочисленных версиях, от буксировки артиллерийских систем до несения крупных ракетных комплексов. Их главной задачей являлась работа со специальными низкопрофильными транспортными тележками для вывоза на стартовую позицию межконтинентальных ракет, способных нести ядерные заряды.
Ракетные «Осы» и «Точки»
На рубеже 60-70-х Брянский автозавод выпускал уникальные трёхосные плавающие боевые машины с несущими герметизированными корпусами, которых к тому времени за границей не существовало. Первая заднемоторная машина служила пусковой установкой зенитно-ракетного комплекса «Оса», вторая со средним расположением силового агрегата являлась тактической ракетной системой «Точка».
Ракетные системы семейства МАЗ-543
В начале 60-х Минский автозавод приступил к созданию нового поколения четырёхосных 525-сильных машин серии МАЗ-543 для монтажа мощной боевой техники. В первую гамму входили шасси МАЗ-543 и 543А с двумя кабинами, размещёнными по обеим сторонам моторного отсека, на которых устанавливали пусковые системы ракетных комплексов 9К72 и «Темп-С».
В 1976-м на вооружение поступил МАЗ-543М с одной кабиной, на котором базировались системы залпового огня «Смерч-М», зенитные пусковые установки С-300, береговые комплексы «Рубеж» и многое другое. Некоторые из них до сих пор остаются на вооружении и участвуют в парадах.
Воинственное разоружение
Последний парад на Красной площади с участием военной техники завершился хмурым утром 7 ноября 1990 года вскоре после банальной речи главы государства. Впервые на нём появилось самое передовое и перспективное вооружение – пусковые установки зенитной системы С-300 и машины ракетного комплекса «Тополь». Но на них тогда никто внимания не обратил.
Новые времена, новые парады
Девятого мая 2008 года, после 18-летнего перерыва, парад на Красной площади открывали два светло-серых кабриолета ЗИЛ-41044, собранных путём урезания лимузина ЗИЛ-4104. К параду 2010-го умельцы из Нижнего Новгорода представили машины ЗИЛ-41041 АМГ, собранные из списанных американских джипов и ЗИЛовских кузовов. Наконец, в 2019-м на Красную площадь впервые выехали два монументальных кабриолета Aurus российского изготовления.
В армии обычным грузовикам пришёл конец
После долгого перерыва российские парады превратились в грандиозные торжества, на которые приходили десятки тысяч любопытных и выезжали сотни наиболее совершенных колёсных машин отечественного производства и оригинальных конструкций с уникальным вооружением. Представляем некоторые из них.
На военных парадах в Москве самая совершенная российская боевая и транспортная автотехника (фото автора)
Межконтинентальный «Тополь-М»
Легендарный 16-колесный комплекс «Тополь-М» на 800-сильном шасси МЗКТ-79221, оснащённый моноблочной баллистической ракетой, заступил на боевое дежурство в 2006 году и через два года стал участвовать в парадах на Красной площади.
Могучий «Ярс»
В 2010 году в ходе очередной реорганизации Вооруженных сил России было принято решение о замене вооружения «Тополей» на новую ракетную систему «Ярс» с разделяющимися боеголовками. В остальном обе машины были почти одинаковыми, а с 2015-го «Ярс» стал постоянным участником парадов на Красной площади.
Новая автотехника на параде в Москве 24 июня 2020 года (фото автора)
На юбилейном 75-м военном параде по Красной площади впервые прошли ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», многоцелевые зенитно-ракетные установки С-350 «Витязь», береговые противокорабельные системы «Бал», огнемётные колёсные машины, автоматизированные миноискатели и разбрасыватели мин.
Комплекс С-350 «Витязь» с управляемыми ракетами средней дальности рассчитан на борьбу с воздушными целями противника на расстоянии до 600 километров или их перехват на высотах до 30 км. Он оснащён подъёмными стальными фермами, размещёнными друг над другом, и предназначен для замены установки С-300ПС.
Ракетная система «Бал» служит для охраны прибрежной зоны, военно-морских баз и прибрежных объектов. В её состав входят три унифицированные машины на шасси МЗКТ-7930: командный пункт со средствами связи, установка с восемью контейнерами для запуска ракет и транспортная машина для их перевозки и оперативной перегрузки.
Впервые на параде была представлена одна из самых эффективных боевых машин на автомобильном ходу – тяжёлая мобильная огнемётная система ТОС-2 «Тосочка», наследница гусеничного варианта «Солнцепёк», выполненная с учётом более жёстких тактико-технических требований.
Второй неожиданностью был уникальный КамАЗ инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ со спутниковым наведением и автоматизированной метеостанцией. На нём установлены два пусковых блока по 25 противопехотных мин в каждом, автоматически производящие залпы по расчётным точкам прицеливания
На заглавной фотографии – существенно модернизированный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» с повышенными боевыми качествами и различными блоками высокоскоростных ракет на 600-сильным шасси КамАЗ К-53958 с бронированной кабиной.
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