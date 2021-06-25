Повод для написания этого материала довольно грустный: с начала сезона отпусков уже второй мой товарищ попал с трассы прямиком в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Оба оказались там по простой причине – перевернулись на крышу после того, как уснули за рулём. Однако никаких советов о борьбе со сном сегодня не будет: у меня по этому поводу есть определённое мнение, которое изложу чуть ниже. А поговорим о совсем другой вещи: как правильно останавливаться на трассе.

Один из этих двух товарищей как-то спрашивал меня: как ты можешь проезжать по полторы-две тысячи километров за один присест и не засыпать? Мол, поделись секретом. Я ответил, что никакого секрета тут нет, есть одна только дурь. Иногда, правда, есть крайняя необходимость, но чаще – просто дурь. И никаких советов на тему «Как не уснуть за рулём» я никогда давать не буду. Я не знаю ни одного человека, который смог бы победить сон. Можно грызть семечки, пить лимонный сок с кофе или орать во всё горло песни, но сон в итоге всё равно победит. Поэтому если тянет в сон, нужно останавливаться у ближайшего мотеля и спать. В крайнем случае можно поспать и в машине – это всё равно лучше, чем ехать с закрывающимися глазами. И ни в коем случае нельзя доверять своему организму, который вроде бы сам по себе не отключается, и «я всегда пойму, что сейчас усну, поэтому за рулём не усну никогда». Все, кто засыпал за рулём, думал точно так же. Борьба со сном – самое бесполезное занятие на свете. Каким бы сильным борец не был, сон всё равно победит. Так что сутки за рулём без сна – это очень опасно и довольно глупо.

Другое дело, что иногда путь не слишком далёк, но в сон всё равно потянуло. Такое часто происходит при двух обстоятельствах: если долго ехать за другой машиной или лететь по платной трассе с минимальным трафиком и крайне унылой однообразной картиной за стеклом. Вот такое сонливое состояние прогнать не только можно, но и нужно. И сделать это несложно – достаточно сделать правильную остановку. Именно правильную! Начать нужно с поиска места.

Место встречи

Ясно, что останавливаться можно только в разрешённых ПДД местах, поэтому ни о какой остановке на автомагистрали речи быть не может. Но даже среди тех мест, где теоретически остановиться можно, всегда есть выбор удачных и неудачных позиций. Поэтому как только начинает тянуть в сон, начинаем выбирать место для остановки.

На хороших трассах нет ничего лучше организованного места отдыха. Это, конечно, вариант идеальный, но не всегда достижимый. Поэтому постараемся найти ещё какое-то приемлемое место.

Вставать на обочине – это не лучшая идея. Гораздо безопаснее будет искать какую-то второстепенную дорогу, на которую можно свернуть со своей полосы. И уже на этом этапе начинается первая попытка победить сонливость: концентрация внимания при поиске поворота на второстепенную дорогу (или «отворотку», как говорят некоторые водители) требуется заметно выше, чем при движении по своей дороге. Поэтому волей-неволей уже начинаешь просыпаться.

После того, как дорога найдена, сворачиваем на неё и встаём на обочине. Чем дальше от проезжей части – тем лучше. Выходим из машины и приступаем к решительным действиям, которые помогут одолеть не только сон, но и предстоящий путь до финиша.

Сели-встали

Я для себя выработал некоторую последовательность действий, которая помогает провести время остановки с максимальной пользой. Для меня всегда важно убить двух зайцев одновременно: размяться и устроить машине беглый осмотр. И то, и другое помогает довольно быстро почувствовать себя бодрее. Поэтому приступаем к проверке автомобиля.

Начнём с того, что отойдём от него немного в сторону, присядем и посмотрим под машину. Ничего нигде не капает? Прекрасно. Но лучше присесть ещё пару раз: приседание полезно само по себе, а внимательность при осмотре на предмет каких-нибудь подтеканий ещё полезнее. Кстати, не удивляйтесь, если что-то всё же будет капать: обычно на летней трассе с дренажа кондиционера подтекает водичка – обычный конденсат. Это нормально.

Второе упражнение – ходьба с наклонами. Настоящие водители помнят, как это делать: надо ходить вокруг машины и трогать диски колёс. Можно, конечно, не наклоняться, а ещё раз поприседать, не суть важно. Важно щупать диски. Тут проверяем несколько вещей – тормозные механизмы и ступичные подшипники. Если что-то неисправно, диск будет горячим. Небольшое замечание: тёплым он имеет право быть, горячим – нет. Если все диски одинаково тёплые, то всё хорошо. Если один из них горячее, нужно будет разбираться, что идёт не так. Скорее всего, подклинивает суппорт, а на трассе по нагреву эту неисправность обнаружить проще всего.

Заодно можно попинать колёса. Говорят, это нужно делать, чтобы отлепить… ой, чтобы проверить давление в шинах. Ну, давление так проверить, конечно, не получится, но если какая-то шина спустила уже сильно, заметить можно. Но главное, опять же, это физическая активность. Заодно можно посмотреть, на месте ли все шпильки или гайки колёс.

На этом внешний осмотр можно закончить. Открываем капот и смотрим, как дела под ним.

Чисто, сухо и не пахнет

Сразу после открытия капота нужно принюхаться к воздуху: нет ли запаха гари или масла? Если нет, можно приступать к осмотру.

Долго тут разглядывать нечего, но кое-что проверить нужно обязательно. Во-первых, уровень охлаждающей жидкости (антифриза). Конечно, открывать бачок не надо (можно здорово обжечься), и нет необходимости проверять уровень антифриза по меткам. Его нужно проверять на холодном моторе, поэтому достаточно убедиться, что антифриз в бачке есть. Если даже он ниже минимального уровня, паниковать не надо. Скорее всего, после остывания мотора антифриз вернётся на своё место. Насторожить должен только пустой бачок.

А вот уровень масла нужно проверить тщательно. Даже исправные моторы во время «прохвата» по трассе могут немного подъедать масло. Криминального в этом ничего нет (хотя, конечно, намного спокойнее, если мотор не ест масло совсем), но допускать падение уровня масла ниже отметки min на щупе ни в коем случае нельзя. Особенно если есть плохая привычка ездить по трассе на высшей передаче и на минимальных оборотах мотора для экономии топлива. В таком режиме маслонасос сам по себе может работать не в полную силу, и если уровень масла низкий, можно запороть вкладыши коленвала. Так что уровень должен быть в норме.

Как его проверять, рассказывать не буду, но две вещи напомню. Первое – это необходимость дать маслу время, чтобы стечь в картер. Поэтому проверку уровня масла можно начинать только минут хотя бы через десять после остановки (после осмотра колёс и всего остального, о чём говорили выше). Второе – это горизонтальность площадки, на которой стоит машина. По-хорошему, уровень масла всегда надо проверять именно на строго горизонтальной площадке, поэтому нужно убедиться, что машина стоит ровно. Некоторые моторы очень критически относятся даже к небольшим наклонам, и это надо учитывать.

Пока капот открыт, можно долить «омывайку». После чего его можно закрыть и завершить осмотр проверкой ближнего света или дневных ходовых огней.

Понятно, что ничего крайне важного (кроме, пожалуй, уровня масла) в этой проверке на остановке нет. Но если закинуть в бардачок небольшой чек-лист (подтёки снизу, диски колёс, гайки/шпильки колёс, посторонние запахи под капотом, антифриз, масло, «омывайка») и методично на остановке пробежаться по списку, сонливость уйдёт точно. Ну и за машину будет спокойнее, что тоже приятно и полезно.

И ещё немного

Во время всех этих проверок нужно попытаться сосредоточиться именно на них, а не на чём-то, о чём думали за рулём. Смена объекта внимания на остановке важна не менее, чем физическая активность. Желательно подходить к этому вопросу тщательно. Я, например, растягиваю удовольствие, натягивая перчатки, в которых удобнее хвататься за колёсные диски или масляный щуп. А после проведения осмотра будет нелишним помыть руки и умыться. После этого практически всегда приходит состояние приятной бодрости.

Однако надо заметить, что если приступы сонливости повторяются часто, всё-таки придётся остановиться на сон. Даже двадцать минут сна непосредственно на водительском кресле значительно снизят шансы вырубиться прямо на дороге – они перебьют такой затягивающий сон.

К сожалению, остановки бывают и вынужденным. Это тема для другого разговора, но если мы уж говорим про остановки, на всякий случай напомню: вынужденная остановка на дороге – это очень и очень опасно. Если во время движения почувствовали, что с машиной происходит что-то не то (появился непонятный звук, изменилась тяга мотора, изменилась управляемость, загорелся «чек»), нужно сразу же перестроиться правее, ближе к обочине. В этом случае, даже если машина заглохнет, всегда можно успеть перестроиться на обочину. И даже на обочине лучше будет высадить из машины пассажиров и отвести их подальше от дороги. Ну а саму машину нужно обозначить аварийкой и знаком аварийной остановки. В тёмное время суток – и габаритными огнями. Если нужна помощь, смело вешайте на боковое зеркало светоотражающий жилет: последнее время эта просьба о помощи часто не остаётся незамеченной. Кто-нибудь обязательно поможет.

А закончу повторением сказанного: хочется спать – спите. Остановка с осмотром машины поможет один-два раза, и если за это время доехать до финиша не получилось, лучше не рисковать ни своей жизнью, ни жизнями пассажиров и соседей по потоку.