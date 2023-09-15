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  • В Ульяновске стартует Чемпионат России по ралли-рейдам Баха «Симбирский Тракт»

В Ульяновске стартует Чемпионат России по ралли-рейдам Баха «Симбирский Тракт»

15.09.2023 5 0 0

С 22 по 24 сентября четыре десятка спортивных экипажей сразятся в борьбе за первенство в рамках 5 этапа Чемпионата России по ралли-рейдам. Грязь, холмы, лесистые участки: «Симбирский Тракт» – единственная масштабная гонка, которая проходит в средней полосе России и привлекает спортсменов со всей страны и ближнего зарубежья. В течение трёх дней спортсмены проедут 800 километров трёхмерных и рулёжных дорог Чемпионата России, из которых 650 км – спецучастки.

Трассы региона привлекают спортсменов сложной навигацией, разнообразием дорожного покрытия и трёхмерными скоростными спецучастками. Маршрут гонки пройдет по традиционному для средней полосы ландшафту: лесистые участки вперемешку со степью, скоростные полевые зоны в обход фермерских хозяйств, большой перепад высот и броды.
Александр Грачев
главный судья гонки

Торжественное открытие «Симбирского тракта» состоится 22 сентября в 16:00 на Соборной площади. Для болельщиков устроят фотосессию и автограф-сессию, далее гонщиков ждет первый этап гонки длиной в 20 км. 23 и 24 сентября заезды пройдут на территории Кузоватовского, Тереньгульского, Цильнинского и Сурского районов. Для тех зрителей, кто не сможет добраться на место гонки, на Соборной площади с 12 часов организуют концертную программу с выступлениями творческих коллективов и выставкой автомобильной техники.

Заявлены заводские грузовые команды – МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ. Закрепилась в Ульяновске и серия для стандартных машин – «Трек Рейс», организованная заводом по производству автозапчастей – ЗАО ПО «ТРЕК». Возможности серийных внедорожников на трассе покажут 10 экипажей. Как отмечают организаторы, «Трек Рейс» дает возможность опробовать спортивную трассу без каких-либо серьезных вложений, прочувствовать атмосферу соревнований изнутри. Уже третий раз на старт гонки, выходит команда клуба JEEP CUSTOM из Москвы.

В прошлой гонке «Князь Владимир» для нас, любителей, сменили формат – отменили среднюю скорость. На радости мы увлеклись, машина не выдержала и сошла с трассы. Все ошибки учли и готовы к «Сибирскому тракту». Желание победы еще сильнее.
Константин Чемодуров
пилот одного из экипажей JEEP CUSTOM

Зрители, конечно, с нетерпением ждут гонку грузовиков. В прошлом году активное противостояние КАМАЗа и МАЗа привело к столкновению. Никто, кроме машин, не пострадал. Обойдется ли в этом году без происшествий? Ведь борьба идет нешуточная, МАЗ забирает у КАМАЗа первые места гонку за гонкой!

После нанесенного им поражения, они (прим. – команда «КАМАЗ Мастер») жаждут отыграться и по-спортивному нас наказать. Мы отдаем себе отчет, насколько силен этот соперник, готовимся. Секрет успеха нашей команды – люди. Мы работаем как единое целое.
Сергей Вязович
пилот команда завода МАЗ

Церемония награждения призеров 5-го этапа Чемпионата России «Симбирский Тракт» пройдет на Соборной площади в Ульяновске 24 сентября в 20:00.

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ралли автоспорт

 

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