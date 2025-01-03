Чего кривить душой: почти все эти новинки, само собой, ожидаемые, но не все – от всего сердца. Нет в этом списке ни «немцев», ни «японцев», да и быть их там не может. Зато есть Волга. Радует? Да, но если присмотреться, то тоже не очень однозначно. Однако если не зацикливаться на том, что нас ждёт ещё один год без Toyota или Porsche, то некоторые новинки действительно кажутся интересными. Ну или хотя бы необычными, что тоже неплохо.

Avatr 11

Премиальный бренд Avatr выйдет на российский рынок с электрическим кроссовером Avatr 11 в ближайшее время – в начале 2025 года. Предназначенные для нашего рынка кроссоверы имеют отличия от китайских версий, но о технике нашего варианта Avatr 11 пока не рассказали. В Китае Avatr 11 сейчас предложен с единственным 322-сильным мотором на задней оси, два двигателя полноприводного кросса вместе выдают 547 л.с. Зато уже известно точно, что гарантия на все Avatr 11, реализованные через официальных дилеров в РФ, составит 8 лет с момента покупки. Рекорд!

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BAIC BJ60

Старт продаж рамного внедорожника BAIC BJ60 тоже запланирован на начало 2025 года. Причем совсем недавно объявили, что первые автомобили для РФ будут иметь 2-литровый дизель мощностью 163 л.с. (400 Нм), который дополнен стартер-генератором. Двигатель сочетается с классическим 8-ступенчатым автоматом. Привод – полный, Part-time с понижающей передачей, есть и дополнительные блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов. Других официальных подробностей о версии для России нет. Но дизель с Part-time, понижайкой и блокировками – это уже звучит заманчиво.

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Bestune T90

Старт продаж кроссовера Bestune T90 намечен на январь 2025 года. У нас этот кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: турбированным 1,5-литровым мощностью 160 л.с. и турбированным 2-литровым мощностью 245 л.с. Первый двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму мотору положен классический 8-ступенчатый автомат Aisin. Полного привода нет ни в одной комплектации – только передний. Стоимость паркетника с 1,5-литровым мотором и 7-ступенчатым роботом стартует от 2 779 990 рублей, самая дорогая версия с 2-литровым мотором и классическим автоматом обойдётся в 3 719 990 рублей. Да, Aisin нынче – что-то типа роскоши.

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Haval H7

Выход паркетника Haval H7 на мировой рынок состоится в 2025 году, у нас он мог появиться в последнюю неделю декабря, но немного не успел. H7 уже продемонстрировали в Чили и ОАЭ, он также анонсирован в ЮАР, Австралии и России. Недавно характеристики «семерки» раскрыли в Кувейте, где сейчас Haval H7 предложен в единственной комплектации с бензиновой 2-литровой «турбочетвёркой» мощностью 228 л.с. (380 Нм) и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В Кувейте Haval H7 представлен только с полным приводом, в Китае кроссовер с этим мотором также бывает переднеприводным. Кроме того, там можно купить Н7 со 184-сильным турбодвигателем объёмом 1,5 л и 7-ступенчатым роботом или гибридную версию. Посмотрим, что предложат нам.

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Hongqi H6, HS7 и L1

Премиальная марка Hongqi обещает в 2025 году порадовать нас сразу несколькими интересными премьерами. Во-первых, это переднеприводный лифтбек Hongqi H6, который продаётся в Китае с 2023 года. Н6 – ближайший родственник седана Hongqi H5 актуального поколения. Длина пятидверки составляет 4990 мм, колёсная база – 2920 мм. Лифтбек оснащается бензиновым турбодвигателем объёмом 2 л и мощностью 224 или 252 л.с. Коробка – 8-ступенчатый автомат.

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Вторая новинка – кроссовер HS7 второго поколения. В его основе лежит переднеприводная «поперечная» платформа, длина кроссовера составляет 4995 мм, колёсная база – 2920 мм. На родине модель бывает с пяти-, шести- или семиместным салоном. Китайцам кроссовер сейчас доступен с бензиновой турбированной «четвёркой» объёмом 2 л (252 л.с.), которая имеет 48-вольтовый стартер-генератор и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, или в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. HS7 существует и в полноприводном исполнении.

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Ну и, наконец, третий ожидаемый автомобиль от Hongqi – это роскошный седан Hongqi L1. В продаже его пока нет даже в Китае. Длина седана – 5353 мм, колёсная база – 3260 мм. Для модели заявлены бензиновые турбомоторы V6 3,0 (394 л.с.) и V8 4,0 (490 л.с.), причем в КНР седан будет гибридом. Характеристики российских версий новинок Hongqi будут известны ближе к датам старта продаж. Цены – тоже, так что пока можно спать спокойно.

Фото: Hongqi 1 / 2 Фото: FAW 2 / 2

Jaecoo J5

В октябре в Китае провели премьеру Jaecoo J5, а чуть позже его анонсировали на российском сайте Jaecoo. По габаритам кроссовер близок к Chery Tiggo 4, GAC GS3 и Geely Coolray: его длина равна 4380 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм. Дорожный просвет – 190 мм. Jaecoo J5 будет доступен как с передним, так и с полным приводом. На российском сайте для Jaecoo J5 сейчас заявлено два бензиновых турбомотора: переднеприводному паркетнику положены двигатель 1,5-литровый турбированный двигатель в паре с вариатором, полноприводному – 1,6-литровый и 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Мощность моторов не указана, зато отмечено, что двигатели могут «питаться» бензином АИ-92. Ну что ж, верим.

Фото: jaecoo.ru 1 / 3 Фото: jaecoo.ru 2 / 3 Фото: jaecoo.ru 3 / 3

Jetour T1

В конце октября в Китае стартовали продажи гибридного кроссовера Jetour под именем Shanhai T1. Скоро к гибриду присоединится и чисто бензиновый кроссовер, премьеру которого провели в рамках автосалона в Гуанчжоу. В Поднебесной такой SUV будут продавать под именем Jetour Freedom (он же Liberty), а на экспортных рынках бензиновый вариант должен появиться просто как T1. У нас тоже планируют продавать как «традиционный» кроссовер, так и гибрид. Габариты у обеих версии одинаковые: 4706×1967×1845 мм, колёсная база – 2810 мм. Бензиновый Jetour T1/Freedom дебютировал в Гуанчжоу с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 254 л.с. (390 Нм), классическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. При этом ранее марка сертифицировала модель еще и с младшим 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. Возможно, этот двигатель сочетается с 7-ступенчатым роботом. Ожидается, что кроссовер будет доступен и в переднеприводном исполнении. Тут главное, чтобы мощность 2-литрового мотора в 254 л.с. подрезали до 250: переплачивать за машину – это одно, за налоги – другое.

Фото: Jetour 1 / 2 Фото: Jetour 2 / 2

KGM Torres

О появлении в РФ корейского бренда KGM (бывший SsangYong) было объявлено в ноябре 2024 года. Брутальный кроссовер KGM Torres должен выйти на наш рынок в начале 2025 года. Длина паркетника составляет 4705 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1710 мм, колёсная база – 2680 мм. Выбора моторов не будет: нам предложат машины только с бензиновым турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 163 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатый классический автомат Aisin. В начальном исполнении кроссовер будет доступен исключительно с передним приводом, в «средней» версии он бывает как с передним, так и с полным, ну топовый KGM Torres – только полноприводный. У себя в Южной Корее у кроссовера есть ещё и электрическая версия Torres EVX, но нам её привозить пока не планируют. Зато позже обещают привезти не только Torres и Korando (что тоже является для нас новинкой), но и младший паркетник Tivoli, и рамный внедорожник Rexton. Эх, заживём!

Фото: kgm.ru 1 / 3 Фото: kgm.ru 2 / 3 Фото: kgm.ru 3 / 3

Lada Iskra

Презентация седана Iskra прошла в начале июня 2024 года, а в декабре стартовал выпуск этих машин в тестовом режиме, который необходим для отладки производственных процессов, работы конвейера по сборке, сварке и окраске. Старт серийного производства планируется в первой половине 2025 года, начало продаж – примерно через 1,5-3 месяца с момента старта массового производства. Более точных сроков пока никто не озвучивает. По габаритам седан Iskra крупнее, чем Granta. Его длина составляет 4333 мм, колёсная база – 2603 мм. В начальной версии автомобиля под капотом будет 90-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,6 л, у версий подороже – 106-сильный мотор такого же объёма. В паре с первым мотором будет работать пятиступенчатая механическая коробка передач, в паре со вторым – либо 6МКП, либо автомат. Цены будут обнародованы позже, но понятно, что Iskra будет дороже, чем Granta. Это плохая новость. Хорошая – что дешевле, чем Vesta. Наверное.

Фото: lada.ru 1 / 2 Фото: lada.ru 2 / 2

Москвич 8

Старт продаж этих машин откладывали два раза, по свежим данным, кроссоверы появятся у дилеров в феврале 2025 года. Как и для других моделей российской марки, «донором» для «восьмёрки» стал «китаец».В этот раз им стал JAC X8 Plus. Москвич 8 в линейке марки займёт место флагмана, его длина равна 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1756 мм, а расстояние между осями составляет 2830 мм. Кроссовер оснащается безальтернативным 174-сильным бензиновым двигателем GDI объёмом 1,5 литра, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Ждём хотя бы потому, что Москвич нам как-то ближе, чем какой-то JAC.

Фото: autowp.ru 1 / 4 Фото: autowp.ru 2 / 4 Фото: autowp.ru 3 / 4 Фото: autowp.ru 4 / 4

Omoda C7

Кроссовер Omoda C7 уже официально анонсирован для российского рынка: модель, пусть пока и без подробного описания, появилась на местном потребительском сайте марки. Несмотря на то, что официальных данных о «начинке» российской версии Omoda C7 пока нет, по предварительной информации, на нашем рынке кроссовер будет доступен с бензиновым турбомотором объёмом 1,6 л, его максимальный крутящий момент составит 275 Нм (данных о мощности пока нет). В пару ему предложат 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Будет доступен и полный привод. Длина Omoda C7 составляет 4621 мм, ширина – 1872 мм, высота – 1673 мм, колёсная база – 2700 мм. Точная дата старта продаж C7 станет известна позднее. Цены – тоже, но о них пока думать не хочется.

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Внедорожник Sollers

Соллерс в 2024 году анонсировал новый внедорожник, у которого пока нет даже названия. Однако, судя по тому, что было показано на презентации, это будет локализованный SUV на базе рамного пикапа JAC T9. Во всяком случае в Китае JAC заявил о намерении выпустить новый внедорожник именно на базе этого флагманского пикапа. Габариты грядущего SUV еще не раскрыты. JAC поставляет на экспорт «короткий» пикап T9: длина – 5330 мм, колёсная база – 3110 мм. При этом в родном Китае у модели вдобавок есть длиннобазная версия (5620 и 3400 мм). В России пикап на данный момент представлен с бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 2 л (224 л.с.), 8АКП и полным приводом. Соллерс заявляет о немного меньшей мощности будущего внедорожника – 200 л.с., хотя объём и тип двигателя совпадают с указанными для российской версии пикапа. Рамный SUV рассчитан на 7 мест, но каких-то других подробностей пока нет. Ну а JAC, судя по количеству премьер под разными отечественными брендами, свой хлеб не зря жуёт.

JAC T9. Фото: autowp.ru 1 / 2 JAC T9. Фото: autowp.ru 2 / 2

Soueast S06

Бренд Soueast появился на нашем рынке совсем недавно, в 2024 году, но уже успел раскрыть технические данные и стоимость двух старших моделей из линейки кроссоверов, запланированных для России – флагманского S09 и младшего паркетника S07. Ну а в первом квартале 2025 года линейку пополнит и компактный кроссовер Soueast S06 длиной 4,6 м, базирующийся на «тележке» Jetour Dashing. При чём тут Jetour? Всё просто: бренд Soueast входит в состав Chery Group, его свежие модели представляют собой автомобили Jetour с другими эмблемами и шильдиками (марка Jetour тоже принадлежит Чери). Например, Soueast S09 сделан на базе рестайлингового Jetour X90, а донором для Soueast S07 стал обновленный Jetour X70 Plus. Но при этом Soueast является самостоятельной маркой с отдельной дилерской сетью. Каких-то подробностей о будущем Soueast S06 пока нет, но, учитывая его родство с Jetour Dashing, можно предположить, что нам эта машина уже давно знакома. Правда, по предварительной информации, вместо робота, который используется на Jetour Dashing, на Soueast S06 будет устанавливаться классический автомат. Поживём – увидим.

Soueast S07. Фото: soueast.ru 1 / 3 Soueast S09. Фото: soueast.ru 2 / 3 Soueast S06. Фото: soueast.ru 3 / 3

Tank 400

В первом квартале 2025 года до нас доберется рамный внедорожник Tank 400, который в гамме моделей займет нишу между Tank 300 и Tank 500. Точных данных о российской версии пока нет, но в китайской спецификации длина внедорожника с учетом наружной запаски равна 4985 мм, ширина – 1960, высота – 1900 мм, колёсная база – 2850 мм. Паспортный дорожный просвет – 224 мм. В России Tank 400 предложат с бензиновым турбомотором объёмом 2 л и мощностью 245 л.с. (380 Нм). Обещают нам и полный привод (Torque-on-Demand), и переднюю, заднюю и межосевую блокировки дифференциалов. В Китае Tank 400 представлен только в виде подзаряжаемого гибрида с фирменной установкой Hi4-T на базе того же мотора, но каким он будет на нашем рынке, узнаем только ближе к дате старта продаж. Ну и покатаемся на нём, конечно.

Фото: Tank 1 / 3 Фото: Tank 2 / 3 Фото: Tank 3 / 3

Volga C40, K30, K40

На конец 2024 года был запланирован пуск старта производства целой линейки моделей возрожденного отечественного бренда. Первый показ новинок бренда Volga провели в мае 2024 года в рамках проходившей в Нижнем Новгороде IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России». На этой выставке продемонстрировали сразу три модели – седан Volga C40, кроссоверы Volga K30 и Volga K40. О старте производства пока ничего не сообщали, ждём его в 2025 году, но некоторая информация о будущих машинах уже есть. Технологический партнер возрожденного бренда не назван, но, судя по всему, им стала китайская компания Changan. Например, седан Volga C40 в профиль напоминает Changan Raeton Plus (длина – 4800 мм, колёсная база – 2770 мм), кроссовер Volga K40 похож на Changan Uni-Z (4730/2795 мм), а кроссовер Volga K30 – на Changan X5 Plus (4540/2715 мм). Точной информации о технике нет, но, по предварительным данным, новинки будут доступны с бензиновым турбомотором объёмом 1,5 л (188 л.с., 300 Нм) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Будем надеяться, что в 2025 году узнаем об этих машинах намного больше. Может быть, даже их увидим.