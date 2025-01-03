Avatr 11
Премиальный бренд Avatr выйдет на российский рынок с электрическим кроссовером Avatr 11 в ближайшее время – в начале 2025 года. Предназначенные для нашего рынка кроссоверы имеют отличия от китайских версий, но о технике нашего варианта Avatr 11 пока не рассказали. В Китае Avatr 11 сейчас предложен с единственным 322-сильным мотором на задней оси, два двигателя полноприводного кросса вместе выдают 547 л.с. Зато уже известно точно, что гарантия на все Avatr 11, реализованные через официальных дилеров в РФ, составит 8 лет с момента покупки. Рекорд!
BAIC BJ60
Старт продаж рамного внедорожника BAIC BJ60 тоже запланирован на начало 2025 года. Причем совсем недавно объявили, что первые автомобили для РФ будут иметь 2-литровый дизель мощностью 163 л.с. (400 Нм), который дополнен стартер-генератором. Двигатель сочетается с классическим 8-ступенчатым автоматом. Привод – полный, Part-time с понижающей передачей, есть и дополнительные блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов. Других официальных подробностей о версии для России нет. Но дизель с Part-time, понижайкой и блокировками – это уже звучит заманчиво.
Bestune T90
Старт продаж кроссовера Bestune T90 намечен на январь 2025 года. У нас этот кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: турбированным 1,5-литровым мощностью 160 л.с. и турбированным 2-литровым мощностью 245 л.с. Первый двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму мотору положен классический 8-ступенчатый автомат Aisin. Полного привода нет ни в одной комплектации – только передний. Стоимость паркетника с 1,5-литровым мотором и 7-ступенчатым роботом стартует от 2 779 990 рублей, самая дорогая версия с 2-литровым мотором и классическим автоматом обойдётся в 3 719 990 рублей. Да, Aisin нынче – что-то типа роскоши.
Haval H7
Выход паркетника Haval H7 на мировой рынок состоится в 2025 году, у нас он мог появиться в последнюю неделю декабря, но немного не успел. H7 уже продемонстрировали в Чили и ОАЭ, он также анонсирован в ЮАР, Австралии и России. Недавно характеристики «семерки» раскрыли в Кувейте, где сейчас Haval H7 предложен в единственной комплектации с бензиновой 2-литровой «турбочетвёркой» мощностью 228 л.с. (380 Нм) и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. В Кувейте Haval H7 представлен только с полным приводом, в Китае кроссовер с этим мотором также бывает переднеприводным. Кроме того, там можно купить Н7 со 184-сильным турбодвигателем объёмом 1,5 л и 7-ступенчатым роботом или гибридную версию. Посмотрим, что предложат нам.
Hongqi H6, HS7 и L1
Премиальная марка Hongqi обещает в 2025 году порадовать нас сразу несколькими интересными премьерами. Во-первых, это переднеприводный лифтбек Hongqi H6, который продаётся в Китае с 2023 года. Н6 – ближайший родственник седана Hongqi H5 актуального поколения. Длина пятидверки составляет 4990 мм, колёсная база – 2920 мм. Лифтбек оснащается бензиновым турбодвигателем объёмом 2 л и мощностью 224 или 252 л.с. Коробка – 8-ступенчатый автомат.
Вторая новинка – кроссовер HS7 второго поколения. В его основе лежит переднеприводная «поперечная» платформа, длина кроссовера составляет 4995 мм, колёсная база – 2920 мм. На родине модель бывает с пяти-, шести- или семиместным салоном. Китайцам кроссовер сейчас доступен с бензиновой турбированной «четвёркой» объёмом 2 л (252 л.с.), которая имеет 48-вольтовый стартер-генератор и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, или в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. HS7 существует и в полноприводном исполнении.
Ну и, наконец, третий ожидаемый автомобиль от Hongqi – это роскошный седан Hongqi L1. В продаже его пока нет даже в Китае. Длина седана – 5353 мм, колёсная база – 3260 мм. Для модели заявлены бензиновые турбомоторы V6 3,0 (394 л.с.) и V8 4,0 (490 л.с.), причем в КНР седан будет гибридом. Характеристики российских версий новинок Hongqi будут известны ближе к датам старта продаж. Цены – тоже, так что пока можно спать спокойно.
Jaecoo J5
В октябре в Китае провели премьеру Jaecoo J5, а чуть позже его анонсировали на российском сайте Jaecoo. По габаритам кроссовер близок к Chery Tiggo 4, GAC GS3 и Geely Coolray: его длина равна 4380 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм. Дорожный просвет – 190 мм. Jaecoo J5 будет доступен как с передним, так и с полным приводом. На российском сайте для Jaecoo J5 сейчас заявлено два бензиновых турбомотора: переднеприводному паркетнику положены двигатель 1,5-литровый турбированный двигатель в паре с вариатором, полноприводному – 1,6-литровый и 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Мощность моторов не указана, зато отмечено, что двигатели могут «питаться» бензином АИ-92. Ну что ж, верим.
Jetour T1
В конце октября в Китае стартовали продажи гибридного кроссовера Jetour под именем Shanhai T1. Скоро к гибриду присоединится и чисто бензиновый кроссовер, премьеру которого провели в рамках автосалона в Гуанчжоу. В Поднебесной такой SUV будут продавать под именем Jetour Freedom (он же Liberty), а на экспортных рынках бензиновый вариант должен появиться просто как T1. У нас тоже планируют продавать как «традиционный» кроссовер, так и гибрид. Габариты у обеих версии одинаковые: 4706×1967×1845 мм, колёсная база – 2810 мм. Бензиновый Jetour T1/Freedom дебютировал в Гуанчжоу с 2-литровым турбированным двигателем мощностью 254 л.с. (390 Нм), классическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. При этом ранее марка сертифицировала модель еще и с младшим 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. Возможно, этот двигатель сочетается с 7-ступенчатым роботом. Ожидается, что кроссовер будет доступен и в переднеприводном исполнении. Тут главное, чтобы мощность 2-литрового мотора в 254 л.с. подрезали до 250: переплачивать за машину – это одно, за налоги – другое.
KGM Torres
О появлении в РФ корейского бренда KGM (бывший SsangYong) было объявлено в ноябре 2024 года. Брутальный кроссовер KGM Torres должен выйти на наш рынок в начале 2025 года. Длина паркетника составляет 4705 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1710 мм, колёсная база – 2680 мм. Выбора моторов не будет: нам предложат машины только с бензиновым турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 163 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатый классический автомат Aisin. В начальном исполнении кроссовер будет доступен исключительно с передним приводом, в «средней» версии он бывает как с передним, так и с полным, ну топовый KGM Torres – только полноприводный. У себя в Южной Корее у кроссовера есть ещё и электрическая версия Torres EVX, но нам её привозить пока не планируют. Зато позже обещают привезти не только Torres и Korando (что тоже является для нас новинкой), но и младший паркетник Tivoli, и рамный внедорожник Rexton. Эх, заживём!
Lada Iskra
Презентация седана Iskra прошла в начале июня 2024 года, а в декабре стартовал выпуск этих машин в тестовом режиме, который необходим для отладки производственных процессов, работы конвейера по сборке, сварке и окраске. Старт серийного производства планируется в первой половине 2025 года, начало продаж – примерно через 1,5-3 месяца с момента старта массового производства. Более точных сроков пока никто не озвучивает. По габаритам седан Iskra крупнее, чем Granta. Его длина составляет 4333 мм, колёсная база – 2603 мм. В начальной версии автомобиля под капотом будет 90-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,6 л, у версий подороже – 106-сильный мотор такого же объёма. В паре с первым мотором будет работать пятиступенчатая механическая коробка передач, в паре со вторым – либо 6МКП, либо автомат. Цены будут обнародованы позже, но понятно, что Iskra будет дороже, чем Granta. Это плохая новость. Хорошая – что дешевле, чем Vesta. Наверное.
Москвич 8
Старт продаж этих машин откладывали два раза, по свежим данным, кроссоверы появятся у дилеров в феврале 2025 года. Как и для других моделей российской марки, «донором» для «восьмёрки» стал «китаец».В этот раз им стал JAC X8 Plus. Москвич 8 в линейке марки займёт место флагмана, его длина равна 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1756 мм, а расстояние между осями составляет 2830 мм. Кроссовер оснащается безальтернативным 174-сильным бензиновым двигателем GDI объёмом 1,5 литра, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Ждём хотя бы потому, что Москвич нам как-то ближе, чем какой-то JAC.
Omoda C7
Кроссовер Omoda C7 уже официально анонсирован для российского рынка: модель, пусть пока и без подробного описания, появилась на местном потребительском сайте марки. Несмотря на то, что официальных данных о «начинке» российской версии Omoda C7 пока нет, по предварительной информации, на нашем рынке кроссовер будет доступен с бензиновым турбомотором объёмом 1,6 л, его максимальный крутящий момент составит 275 Нм (данных о мощности пока нет). В пару ему предложат 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Будет доступен и полный привод. Длина Omoda C7 составляет 4621 мм, ширина – 1872 мм, высота – 1673 мм, колёсная база – 2700 мм. Точная дата старта продаж C7 станет известна позднее. Цены – тоже, но о них пока думать не хочется.
Внедорожник Sollers
Соллерс в 2024 году анонсировал новый внедорожник, у которого пока нет даже названия. Однако, судя по тому, что было показано на презентации, это будет локализованный SUV на базе рамного пикапа JAC T9. Во всяком случае в Китае JAC заявил о намерении выпустить новый внедорожник именно на базе этого флагманского пикапа. Габариты грядущего SUV еще не раскрыты. JAC поставляет на экспорт «короткий» пикап T9: длина – 5330 мм, колёсная база – 3110 мм. При этом в родном Китае у модели вдобавок есть длиннобазная версия (5620 и 3400 мм). В России пикап на данный момент представлен с бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 2 л (224 л.с.), 8АКП и полным приводом. Соллерс заявляет о немного меньшей мощности будущего внедорожника – 200 л.с., хотя объём и тип двигателя совпадают с указанными для российской версии пикапа. Рамный SUV рассчитан на 7 мест, но каких-то других подробностей пока нет. Ну а JAC, судя по количеству премьер под разными отечественными брендами, свой хлеб не зря жуёт.
Soueast S06
Бренд Soueast появился на нашем рынке совсем недавно, в 2024 году, но уже успел раскрыть технические данные и стоимость двух старших моделей из линейки кроссоверов, запланированных для России – флагманского S09 и младшего паркетника S07. Ну а в первом квартале 2025 года линейку пополнит и компактный кроссовер Soueast S06 длиной 4,6 м, базирующийся на «тележке» Jetour Dashing. При чём тут Jetour? Всё просто: бренд Soueast входит в состав Chery Group, его свежие модели представляют собой автомобили Jetour с другими эмблемами и шильдиками (марка Jetour тоже принадлежит Чери). Например, Soueast S09 сделан на базе рестайлингового Jetour X90, а донором для Soueast S07 стал обновленный Jetour X70 Plus. Но при этом Soueast является самостоятельной маркой с отдельной дилерской сетью. Каких-то подробностей о будущем Soueast S06 пока нет, но, учитывая его родство с Jetour Dashing, можно предположить, что нам эта машина уже давно знакома. Правда, по предварительной информации, вместо робота, который используется на Jetour Dashing, на Soueast S06 будет устанавливаться классический автомат. Поживём – увидим.
Tank 400
В первом квартале 2025 года до нас доберется рамный внедорожник Tank 400, который в гамме моделей займет нишу между Tank 300 и Tank 500. Точных данных о российской версии пока нет, но в китайской спецификации длина внедорожника с учетом наружной запаски равна 4985 мм, ширина – 1960, высота – 1900 мм, колёсная база – 2850 мм. Паспортный дорожный просвет – 224 мм. В России Tank 400 предложат с бензиновым турбомотором объёмом 2 л и мощностью 245 л.с. (380 Нм). Обещают нам и полный привод (Torque-on-Demand), и переднюю, заднюю и межосевую блокировки дифференциалов. В Китае Tank 400 представлен только в виде подзаряжаемого гибрида с фирменной установкой Hi4-T на базе того же мотора, но каким он будет на нашем рынке, узнаем только ближе к дате старта продаж. Ну и покатаемся на нём, конечно.
Volga C40, K30, K40
На конец 2024 года был запланирован пуск старта производства целой линейки моделей возрожденного отечественного бренда. Первый показ новинок бренда Volga провели в мае 2024 года в рамках проходившей в Нижнем Новгороде IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России». На этой выставке продемонстрировали сразу три модели – седан Volga C40, кроссоверы Volga K30 и Volga K40. О старте производства пока ничего не сообщали, ждём его в 2025 году, но некоторая информация о будущих машинах уже есть. Технологический партнер возрожденного бренда не назван, но, судя по всему, им стала китайская компания Changan. Например, седан Volga C40 в профиль напоминает Changan Raeton Plus (длина – 4800 мм, колёсная база – 2770 мм), кроссовер Volga K40 похож на Changan Uni-Z (4730/2795 мм), а кроссовер Volga K30 – на Changan X5 Plus (4540/2715 мм). Точной информации о технике нет, но, по предварительным данным, новинки будут доступны с бензиновым турбомотором объёмом 1,5 л (188 л.с., 300 Нм) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Будем надеяться, что в 2025 году узнаем об этих машинах намного больше. Может быть, даже их увидим.
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