Вдох-выдох: сможешь ли ты узнать автомобиль по корпусу его воздушного фильтра?

С одной стороны, воздушный фильтр – вещь сугубо функциональная. Но с другой, иногда он выглядит настолько характерно и запоминающеся, что достаточно опытный автомобилист или механик может узнать машину, лишь взглянув на его корпус. Сегодня мы предлагаем вам проверить, сможете ли вы опознать автомобили из славного прошлого по их воздушным фильтрам. Итак, вздохнули поглубже и поехали!

