Те, кто хотя бы раз в жизни покупал новый автомобиль, испытал чувство, которое можно описать расхожей фразой «лишь бы с ласточкой ничего не случилось». Но жизнь так погано устроена, что с ласточкой обязательно что-нибудь случается: то новый скол огорчит, то царапинка расстроит, то рыжик на ещё свежей краске заставляет пить горькую, обхватывая бессильно свисающую голову и тупо глядя на засыпанный пеплом сигареты шматок солёного огурца. А ведь многих из этих душевных травм можно было бы избежать, если сразу после покупки принять некоторые не слишком сложные меры.

Само собой, всё, о чём будем говорить ниже, можно посоветовать и владельцам если не новых, но хотя бы свежих автомобилей. Все прекрасно понимают: мотор, коробка, ходовая часть – всё это можно отремонтировать. А вот если повредить кузов, новым он уже никогда не станет. Можно исправить повреждения косметически, но шпатлёвка или даже просто второй слой краски – это атрибут уже не очень нового автомобиля. Поэтому вопросу сохранения кузова желательно уделять больше внимания, чем это сейчас принято. Увы, слой краски (точнее, бутерброда из грунта, краски и лака) становится всё тоньше, что делает нежелательным регулярную глубокую полировку, а вот возможность получить неприятный скол делает заметно более реальной. Поэтому давайте посмотрим, где в первую очередь стареет кузов и что с этим можно сделать.

Под каменным обстрелом

Начнём осмотр спереди. Тут самое проблемное место – это капот, точнее, его передняя кромка. Место это настолько проблемное, что всё чаще капот делают алюминиевым: дескать, он не только легче, но и будет меньше ржаветь. Ржаветь он будет действительно не так активно, но вот от сколов алюминий не спасает. От сколов надо спасаться своими силами.

Тут есть два выхода: либо установка «мухобойки», либо обтяжка капота бронеплёнкой. «Мухобойка» – это всё-таки привет из прошлого: сейчас мода на них прошла. И неспроста, потому что эта деталь не столько защищает ЛКП капота, сколько скрывает его дефекты, попутно добавляя новые. От сколов «мухобойка» спасти может, но в зависимости от конструкции и способа крепления она либо будет протирать слой краски в точках крепления, либо собирать под собой мелкую грязь, пыль и песок. А это уже всё равно что тереть капот наждачкой – краску можно только испортить, но никак не спасти.

Бронеплёнка (обычно полиуретановая) – более современный способ защиты нового кузова. Плёнка бывает не только полиуретановой, но и виниловой. От последней толку мало: она тонкая, быстро трескается, а её использование имеет больше эстетическое, чем практическое значение. Можно нанести рисунок, изменить цвет, но сохранить ею кузов практически невозможно. Полиуретановая плёнка толще (в среднем – от 100 до 200 мкм) и лет пять защищает кузов весьма эффективно. Правда, стоит она дорого: на оклейку машины полностью может уйти 30-40 тысяч, а это нравится не всем. Поэтому можно оклеить только капот, в некоторых случаях имеет смысл оклеить ещё и передние крылья, и фары. В общем, всё зависит от толщины кошелька.



Недостаток полиуретановой бронеплёнки (кроме её стоимости) есть только один, но он существенный. Если оклейкой будет заниматься контора, где с самой дешёвой плёнкой кое-как работают криворукие мастера, после снятия этой плёнки капот может приобрести оригинальную пятнистую окраску в стиле леопарда. И исправить этот дефект можно будет только перекраской капота. Впрочем, если пользоваться услугами проверенных контор, риск можно свести к минимуму.



Вторая проблемная зона спереди – это фары. Сильно поцарапанные или жёлтые фары зрительно превращают даже свежую машину в старушку. Но сохранить можно и фары. Радикальный способ – это та же плёнка. Если тратиться на неё не хочется, можно запомнить несколько простых правил. Во-первых, ни в коем случае нельзя тереть грязные фары всякими сухими тряпками. Особенно – в в попытках оттереть засохшую грязь. Всё это сильно царапает пластик, а пластик фар многих автомобилей слишком нежен. При это поливать горячие галогеновые фары ведром холодной воды тоже не слишком полезно. А вот мягкая влажная ткань для таких целей подойдёт.

Во-вторых, желательно избавиться от нездоровой привычки оттирать утром снег с фар щёткой. У неё тоже жёсткая щетина, и она тоже царапает пластик. И уж совсем варварством счищать снег с фар пластиковым скребком щётки. Причины, как понимаете, те же – фары царапаются.



Ну и последнее: не стоит ради экспериментов ставить лампочки мощнее номинальных. Можно поплавить и проводку, и разъёмы, а в теме сегодняшней беседы – раньше времени сжечь рефлектор и заставить пожелтеть всё тот же пластик. От более мощной лампы больше проблем, чем толку.



Противотуманные фары часто трескаются из-за своего низкого положения. Если бодро влететь в лужу с включенными горячими ПТФ, они могут просто лопнуть от холодной воды. Поэтому нежелательно ездить с ними в роли ДХО в дождь – их легко повредить. Вообще есть смысл воспитать в себе привычку включать ПТФ только тогда, когда это действительно требуется, а не по любому поводу. Так они сохранят первозданный вид заметно дольше – не потрескаются и не пожелтеют.

Третья больная зона – это кромка крыши. Очень жаль, но крыши обычно не цинкуют. Мол, для этого нет причин. На самом деле причины есть, потому что на новых машинах кромка крыши вдоль верха лобового стекла страдает часто даже быстрее капота в силу отсутствия оцинковки и тонкого слоя ЛКП. Защитить это место можно только одним способом – плёнкой. Весь вред причиняют только летящие с дороги камешки, а от них можно уберечься только механическим методом – бронированием полиуретаном. Так что других вариантов просто нет.



Взгляд сбоку



О передних крыльях отчасти уже сказали: эффективно их молодость тоже сохранит только бронеплёнка. Но у крыльев, особенно задних, есть ещё одно слабое место – место стыков с бамперами. Туда набивается мелкая грязь, стирающая, как абразив, краску из-за постоянной вибрации бамперов (которая даже незаметна глазу). Стыки давно принято защищать одним эффективным способом – их проклейкой той же плёнкой. Хорошая новость заключается в том, что это можно сделать и своими руками. Плохая – лучше сделать это как можно раньше, потому что облезают крылья по стыкам довольно быстро.

Следующая зона, требующая внимания, это участки дверей около ручек. Даже на сравнительно свежих машинах они часто бывают очень сильно затёртыми. Царапают лак просто: кто своим изысканным маникюром с сантиметрами накладных ногтей, кто ключами, которые хочется как можно быстрее воткнуть в замок зажигания, кто кольцами на пальцах. В общем, тут достаточно только быть аккуратнее и не тыкать в дверь каждый раз при попытке открыть дверь. Если аккуратности не хватает, эти зоны за ручками можно тоже забронировать плёнкой. Впрочем, если лак там пострадает, он обычно легко поддаётся полировке – это не сколы от камней, и глубоких повреждений ЛКП там практически не бывает.



Даже на свежих машинах очень часто повреждают ЛКП на краях дверей – сбоку и снизу. И если сбоку это просто некрасиво, то снизу ещё и опасно: завальцовка по нижней кромке двери начинает ржаветь довольно быстро. Что делать?



Рецепт не такой уж сложный: не стучать дверцами по соседним машинам, стенам и столбам. Если никак не получается отучить себя от этих деяний, можно купить в любом интернет-магазине противоударные наклейки (иногда их называют накладками от царапин на дверь). Эти копеечные штучки клеят на торцы дверей, и после этого не так страшно зацепить что-то из краями. Вид у них, правда, на любителя, но тут придётся искать компромисс.





С нижней частью двери нужно быть просто аккуратнее. Её царапают только в случае, если открыть дверь над высоким бордюром. Достаточно такого не делать, и всё будет хорошо.



Правда, завальцовка может начать ржаветь и по другим причинам. Например, если внутри двери копится вода. Поэтому нужно следить за чистотой сливов внизу двери. Или если в снегопады разгребать дверью сугробы после неудачной парковки. Об этом нужно просто помнить и стараться так не делать.

Что ещё?

Очень портят вид кузова мелкие царапины и потёртости, полученный в ходе мойки. Конечно, мыть машину надо, но не стоит насухо вытирать её любой попавшейся тряпкой. Для этого лучше использовать специальные пористые губки, которые даже в случае попадания частичек грязи не царапают ЛКП.

Если очень хочется использовать бронеплёнку, но денег на неё нет, можно попробовать её альтернативу – какие-нибудь антигравийные составы в виде спрея. Обычно их делают на основе каучука, и от мелких сколов и воздействия дорожных реагентов они защищают неплохо. Весь кузов ими забрызгивать смысла нет, но вот пороги, арки и элементы передней части, наиболее подверженные «обстрелу» камешками на трассе, обработать можно – штука толковая и пользу однозначно принесёт.

Отмечу, что современная автохимия вполне способна существенно продлить жизнь кузова. Использование антикоррозионных покрытий с резиновым или битумным наполнителем для защиты внутренних полостей кузова, днища, арок или швов может только приветствоваться. Да, стопроцентной гарантии от повреждений никто не даст, но хуже не будет точно.

Кстати, о защите снизу. Ещё не так давно было принято сразу после покупки машины обмазывать её снизу каким-нибудь битумом. Это не очень хорошо: под слоем битума днище может ржаветь быстро и совершенно незаметно. Для этого тоже лучше использовать специальные составы, которых сейчас множество. А владельцам дорогих машин, особенно – рамных внедорожников, обработка днища и рамы практически необходима. Сейчас некоторые компании предлагают для этих целей использовать свои собственные «авторские коктейли», которые делают прозрачными. Преимущества очевидны: во-первых, это красивее, чем чёрный битум, а во-вторых, достаточно раз в год осмотреть машину снизу и сразу увидеть, если что-то стало ржаветь. Удовольствие, конечно, недешёвое, но владельцам Land Cruiser 300 или чего-то подобного стоит о нём подумать.



И напоследок: не стоит во влажную погоду ездить с войлочными ковриками в салоне. Они отлично впитывают влагу, а вода кузову пользу никогда не приносила. Чем внутри суше, тем дольше прослужит кузов.А зимой от избытка влаги будут ещё и сильно потеть и замерзать стёкла.