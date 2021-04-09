Вместо Apple и Android: Renault показали собственную экосистему для связи автомобиля и смартфона

Казалось бы, изобретать велосипед и тягаться с мировыми производителями софта как минимум странно. Но в Renault считают иначе и представили свою собственную платформу Renault Connect, которая будет поддерживать работу как с iOS, так и с Android. Зачем она нужна и как ей можно будет воспользоваться?

Вот представьте себе, что вы решили в выходные съездить с друзьями отдохнуть, ну, скажем, в город художников Плёс. Ехать решили на одной машине – чего зря бензин жечь… Вы посмотрели на карту и подумали: а почему бы по дороге не заехать во Владимир, сковать подкову в кузнице Бородиных, прогуляться по Спасской и Георгиевской, заглянуть в музей ложки? И вот вы спокойно задаете маршрут и загружаете его в навигационную систему своей машины. Смотрите на уровень горючего в баке и добавляете заезд на заправку, причем АЗС вы выбираете тщательно, чтобы и бензин был не слишком дорогим, и в качестве вы были уверены.

Тем временем приятели звонят и говорят, что уже подъехали и запарковались около вашей машины. Вы предлагаете им быстренько перекидать свои вещи в ваш багажник, а пока вы собираетесь, посидеть в холодке и комфорте. На улице-то жара! Несколько кликов – и вот уже двигатель вашего автомобиля запущен, в салоне работает кондиционер, и друзья могут спокойно подождать, пока вы подхватите вещи и выйдете из квартиры.

И вот вы приезжаете во Владимир. Но Спасская и Георгиевская – улицы пешеходные, так что вы останавливаетесь на доступной парковке, и у вас в телефоне мгновенно появляется пешеходный маршрут до нужных вам объектов. Вы нагулялись и решили продолжить путь? Система поможет вам найти вашу машину на забитой парковке и выбрать подходящее место для перекуса по дороге к месту ночлега в Плёсе, которое, кстати, вы тоже забронировали онлайн…

Примерно так выглядит работа системы подключаемых сервисов Renault Connect, об официальном запуске которых компания объявила 8 апреля. Но что же в этой системе принципиально нового? Действительно, практически все заложенные в систему функции в том или ином виде уже доступны водителям современных автомобилей, но имеют массу ограничений. Скажем, запустить двигатель или открыть двери с брелока можно только с относительно небольшого расстояния, практически в пределах прямой видимости.

Навигационные системы, установленные в головные устройства автомобилей, как правило, не умеют прокладывать дороги через пробки. Вы обратили внимание, что многие владельцы моделей с большими сенсорными дисплеями, украшающими переднюю панель тем не менее вешают на кронштейн смартфон? Скажете, можно воспользоваться системами интеграции смартфона и автомобиля, теми же Android Auto или CarPlay? Ну да, можно. Но подключение телефона каждый раз требует времени, да и функционал этих систем всё же ограничен. А Renault предлагает полностью заводское решение, которое не потребует ни усилий по установке, ни дополнительной оплаты.

Устроена эта система так. Во-первых, в нее входит ваш смартфон (хоть iPhone, хоть аппарат на системе Android) с установленным на нем приложением MY Renault. На другом конце цепочки находится автомобиль (который обязательно должен быть оборудован головным устройством с системой Easy Link и телематическим блоком). На сегодняшний день такими системами оснащаются такие модели, как Arkana, новый Kaptur и новый Duster, выпущенные после 11 марта 2021 года (правда, только в высших и средних комплектациях).

Ну а роль посредника между автомобилем и смартфоном выполняет облако Renault с подсистемами A-VNEXT и Kamereon, доступ к которым осуществляется через провайдера мобильной связи. В России в качестве такого провайдера был выбран «Вымпелком», то есть система будет работать в зоне покрытия «Билайн». При этом покупать дополнительную СИМ-карту, регистрировать номер не нужно, и трафик по тарифу смартфона тоже останется незатронутым. И очень важно понимать, что ваш автомобиль не имеет контакта с общим открытым интернетом – исключительно с облачными сервисами Renault.

Как я уже сказал, после покупки автомобиля владельцу нужно установить приложение MY Renault. Естественно, оно доступно всем владельцам автомобилей этой марки, и через него можно получить массу дополнительной информации: найти ближайшего дилера, получить рекомендации по техобслуживанию, записаться на ремонт… Но чтобы воспользоваться подключаемыми сервисами, нужно будет зарегистрироваться самому, придумать пин-код и прописать автомобиль. После этого пин-код придется вводить при каждой дистанционной манипуляции с машиной – этого требуют вопросы безопасности.

Впрочем, скоро вводить пин каждый раз уже будет не нужно. Собственно говоря, владельцы iPhone уже могут воспользоваться подтверждением своих команд при помощи биометрических данных (отпечатка пальца) и идентификации по лицу, а вот владельцам Android-гаджетов придется подождать. Но такие работы уже ведутся.

Кстати, не стоит опасаться, что кто-то посторонний сможет сесть в дистанционно открытый и заведенный автомобиль и уехать. Нет, сесть-то он сможет, а вот тронуться с места – уже нет. Для этого обязательно нужен ключ. Это, конечно, ограничивает возможности дистанционной передачи автомобиля – ну, например, если вам нужно оставить машину на парковке, а супруга подъедет или подойдет туда и поедет дальше. Зато так безопасней…

Еще один важный элемент системы – это телематический блок и система FOTA, способная обновлять любое установленное в автомобиле программное обеспечение «по воздуху». FOTA заработала в России в марте 2020-го, и с ее помощью обновление получили более 21 000 Arkana и Kaptur, причем все это прошло в автоматическом режиме, без какого-либо вмешательства владельцев, которым не потребовалось тратить время на поездку в сервисный центр.

Наконец, навигационная система автомобиля получила массу новых функций – от маршрутизации с учетом пробок, ремонта дорог и информации о погоде, дорожных знаках, камерах и радарах до возможности поиска объектов и информации о них средствами Google. Это означает, что прямо с экрана головного устройства можно не только найти, к примеру, интересующий вас музей, но и узнать часы его работы и цены на билеты, не только проложить дорогу к ресторану, но и просмотреть меню с ценами. Ну а поставщиком информации о дорожной обстановке и пробках остается давний партнер Renault, навигационный сервис TomTom.

В Renault очень гордятся тем, что стали первым брендом в массовом сегменте, который готов предложить подключаемые сервисы как собственное заводское решение с полноценным функционалом. Действительно, сопоставимые (а в чем-то и превосходящие) по набору функций заводские системы Me Connect и Connected Drive есть у Mercedes и BMW, но то марки совсем другого ценового сегмента.

Системы, которые предлагают Hyundai, Kia, Toyota и Lexus пока не имеют целого ряда важных функций, таких как дистанционное включение климатической установки и запуск двигателя. Ну а системы Lada Connect и StarLine представляют собой послепродажные решения, за которые нужно заплатить дополнительно и вносить регулярную абонентскую плату.

Ну а если вы давно решились на покупку автомобиля Renault, поняли, что вам точно нужны те возможности, которые дают сервисы Renault Connect, но не хотите вдаваться в подробности и выяснять, когда был выпущен ваш автомобиль и подходит ли та или иная комплектация для подключения всех этих сервисов, можете обратить свое внимание на ограниченную серию Arkana Pulse.

Внешне эти автомобили отличаются от всех черной крышей, тонированными задними стеклами, черными накладками на боковые зеркала, черными 17-дюймовыми дисками уникального дизайна и наличием на крыше антенны типа «акулий плавник». Внутри – декоративные элементы «под карбон», алюминиевые накладки на педали, красные пластиковые вставки и красная же отстрочка.

Комплектация Arkana Pulse соответствует максимальной, так что автомобиль, оснащенный мотором TCe-150 и вариатором X-Tronic, стоит 1 740 000 рублей (с приводом на все колеса) или 1 660 000 (в переднеприводном варианте). Зато доплачивать за дополнительные опции не надо (потому что все они уже установлены), и сервисы Renault Connect точно работают.