Внедорожник года-2020. Итоги

Как всегда, в конце сентября мы подводим итоги премии «Внедорожник года», которую считаем самой понятной и демократичной из всех существующих в России. В отличие от наших уважаемых коллег мы не делим претендентов, подобно танкам, на тяжёлые, средние и лёгкие, а руководствуемся более простым и логичным принципом – сначала распределяем их на внедорожники и кроссоверы, а затем на три размерных категории – полноразмерные, среднеразмерные и компактные (подробный список и параметры отбора вы сможете прочесть на сайте www.vned.ru). Таким образом, внедорожники и кроссоверы образуют восемь главных классов. К ним отдельной номинацией добавлены пикапы. В нашей премии нет ни шкалы премиальности, ни легковых универсалов, только сочетание двух размерных характеристик – колёсной базы и длины кузова.



Оценки автомобилям в этом году дают три жюри – «Большое», в члены которого автоматически попадает любой, кто проголосовал на сайте премии, «Экспертное» – наши коллеги из мира автомобильной журналистики, и «Блогерское» – состоящее, как следует из названия, из известных блогеров. Иногда мнения всех трёх жюри пересекаются. В этом году это произошло дважды, в номинации «Компактных внедорожников» и «Компактных моноприводных кроссоверов». Во всех остальных случаях народ выбирал уже известные и популярные модели, а профессионалы, пользуясь возможностью первыми оценивать новики, отдали свои голоса новым моделям, во многом определяющим нашу кроссоверно-внедорожную перспективу.



На фото: Toyota Land Cruiser 200

Итак, в номинации «Полноразмерный внедорожник», по мнению «Большого жюри», лучшей который год подряд стала Toyota Land Cruiser 200, что неудивительно – модель проверена годами владения и миллионами пройденных километров. При этом «Экспертное жюри» отдало предпочтение инновационному и по своему красивому Land Rover Discovery. Блогеры, люди молодые и стильные, выбрали роскошный Cadillac Escalade.

В группе «Среднеразмерный внедорожник» заслуженно победил ветеран движения – Jeep Wrangler, причём по мнению сразу двух жюри – «Экспертного» и «Блогерского». А вот «Большое», как и в прошлом году, предпочло Toyota Land Cruiser Prado.



Категория «Компактный внедорожник» продемонстрировало редкое в наше время единство мнений. Все три жюри, как и большинство автомобильных специалистов мира, единогласно проголосовали за новый Suzuki Jimny. Хотя выбор в этой номинации, прямо скажем, невелик и ограничен буквально тремя-четырьмя моделями.



На фото: Suzuki Jimny

В сегменте кроссоверов несовпадение результатов выглядит более логичным – и перечень номинантов тут намного шире, и возможности у попавших в одну категорию машин различаются сильнее.

При этом, в группе «Полноразмерных кроссоверов» симпатии «Большого» и «Экспертного жюри» объединила технологичная Audi Q8, вобравшая в себя едва ли не максимум новых тенденций и суперсовременной инженерии. А вот блогеров снова привлекла роскошь, и они выбрали Bentley Bentayga. Тут, как говорится, комментарии излишни.



Лидером в номинации «Среднеразмерный кроссовер», по мнению «Большого жюри», снова стала Skoda Kodiaq, как нам кажется, не в последнюю очередь благодаря удачной ценовой политике компании и универсальности модели. Эксперты, что было предсказуемо, отдали голоса «созданной инженерами» Subaru Forester, а блогеры – новой спортивной модели Haval F7x,сочетающей стиль, скорость и продвинутый электронный интеллект.



На фото: Nissan Qashqai

В категории «Компактный кроссовер» тоже ни одного совпадения. «Большое жюри», как и в прошлом году высказалось за Volkswagen Tiguan, эксперты – за обновлённый Renault Kaptur, а блогеры, и мы всячески поддерживаем их выбор, за Nissan Qashqai.

Не самая многочисленная номинация «Пикапы» тоже продемонстрировала разницу подходов жюри. «Большое» уже не первый год голосует за Toyota Hilux. Блогеры неожиданно предпочли доступный и практичный Mitsubishi L200, а вот эксперты в качестве лучшего отметили Isuzu D-Max – один из лучших пикапов нашего рынка, часто и совершенно незаслуженно остающийся в тени. Совершенно новая и во многом экспериментальная номинация 2020 года – моноприводные кроссоверы. Её можно было бы назвать спорной и неуместной, но учитывая какую долю рынка она занимает и как стремительно растёт, мы решили включить моноприводы в оценочные листы. По крайней мере, в этом году.



В этой номинации всего две категории: «Среднеразмерные моноприводные» и «Компактные моноприводные кроссоверы». Победителем в первой, причём по мнению сразу двух жюри – «Большого» и «Блогерского», стала Chery Tiggo 8, что, в общем-то, никого не удивило. А вот эксперты-эстеты предпочли действительно красивый Citroen C5 Aircross и оргкомитет от всей души благодарит их за этот выбор.



В номинации «Компактных моноприводов», как и в «Компактных внедорожниках», все три патриотично настроенных жюри единогласно выбрали Lada SW Cross. На наш взгляд в номинации было немало достойных автомобилей, но сомневаться в правильности выбора народа и профессионалов мы не можем.



На фото: Geely Coolray

На этом можно было бы закончить. Но в этом году мы решили добавить ещё один специальный приз. Он вручается от имени читателей журнала «Клуб 4х4» (портала 4х4.media) и называется «Дебют года». В 2020 таким дебютом стал Geely Coolray – очень современный и интересный кроссовер. Странно, что мнение наших читателей не совпало с мнением ни одного из жюри.

«В трех из девяти номинаций по результатам голосования “Большого жюри” награды получили внедорожники модельного ряда Toyota. Компания всегда ставит интересы клиентов на первое место. Мы прислушиваемся к мнению потребителей, собирая и анализируя обратную связь, благодаря чему бренд постоянно совершенствуется и достигает новых высот. Многолетнее лидерство в народном голосовании подтверждает, что этот подход приносит свои плоды: внедорожники Toyota полностью оправдывают высокие ожидания российских клиентов. Уже седьмой раз подряд аудитория выбирает флагманский внедорожник Toyota Land Cruiser 200, доверяя уникальной комбинации выносливости, премиальности и комфорта. Обновленный в этом году легендарный символ надежности и брутальности – пикап Toyota Hilux получает уже пятую награду в этой премии. Свой шестой приз обрел лидер сегмента рамных среднеразмерных внедорожников, обновленный в сентябре 2020 года, – Land Cruiser Prado. Мы рады, что нам удается сохранять доверие своей довольно обширной аудитории и постоянно завоевывать новые сердца – безусловное лидерство по количеству наград, присужденных “Большим жюри”, это подтверждает», – прокомментировали в пресс-службе бренда.



Итак, итоги подведены, призы и награды отправляются победителям, а мы уже на следующей неделе начинаем работу над премией 2021 года. Следите за новостями, наблюдайте за машинами, которые вам нравятся, и участвуйте в голосовании, которое откроется уже через несколько месяцев. До встречи!

