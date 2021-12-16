Водород, метан или улучшенный бензин: чем заправляемся сегодня и на чем будем ездить завтра

Отвечаем на вопросы читателей, что такое современное моторное топливо и что влияет на его качество

Партнерский материал

Накануне в России состоялась третья ежегодная «Прямая линия» по качеству моторного топлива. В этом году она прошла в рамках программы Международного онлайн-форума «Всемирный день качества в России».



На каком бензине мы ездим сегодня? Как в России контролируется качество и точность отпуска топлива на АЗС? Как изменение климата и связанное с ним экологическое регулирование влияет на технологии автомобилестроения? Перейдем ли мы с бензина и дизеля на метан, электричество или водород? И готова ли к этому российская транспортная отрасль и сами водители?​

Эти и другие важные для автолюбителей и профессионалов вопросы стали главными темами «Прямой линии» по качеству топлива 2021 года. Запись трансляции Всероссийской «Прямой линии» по качеству топлива доступна на портале Роскачества.

Интернет-пользователи тоже имели возможность задать свои вопросы. На них ответил Виктор Чуяков – руководитель системы контроля качества и количества нефтепродуктов в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти».

Евгения Заславская, Оренбург:​

– Если есть рейтинг АЗС, то какая из них самая лучшая в России?

– В интернете можно встретить много различных рейтингов АЗС, тестов и проверок. Но в первую очередь стоит обращать внимание на объективную информацию для потребителей, которую публикует Росстандарт: каждые полгода ведомство рассказывает об итоге проводимых проверок на своем сайте в разделе новостей. В публикуемых материалах приложен и список АЗС-нарушителей, проверки которых показали отклонения от действующих нормативов.

Сергей Васильевич, Воронеж:​

– На каждой АЗС есть фирменный улучшенный бензин. Насколько он реально работает? Есть ли смысл им заправляться?

– Все крупные нефтяные компании, имеющие на собственных АЗС улучшенные или, как их еще называют, брендированные виды топлива, при разработке компонентов для них всегда следуют важному принципу: они обязательно должны придавать бензину или дизелю дополнительные потребительские свойства. Одновременно важно сохранить без изменений базовые физико-химические параметры топлива. Каждая компания при этом формулирует своё техническое задание на достижение дополнительных свойств и силы их эффекта: это может быть очищение, защита от нагара и коррозии, улучшение смазывающей способности и так далее. Формула таких популярных улучшенных топлив чаще всего держится в секрете и является коммерческой тайной. Но, как правило, улучшающая присадка содержит в себе целый комплекс компонентов, благодаря которым достигается эффект очищения деталей двигателя и оптимизации горения. При этом «моющая» присадка – это не автошампунь, отмывающий загрязнения с поверхности «до блеска».

Механизм действия компонента совсем другой: «присасывание» к поверхности трущихся деталей активных компонентов и создание «плёнки» из частиц, которые с одной стороны, снижают трение, а с другой – отрывают молекулы нагара и загрязнений с металлических поверхностей и не дают им повторно образовываться на элементах двигателя. За счет снижения коэффициента трения и увеличивается мощность. А способность к очищению интерпретируется как моющее свойство. Следствием этого и может являться снижение расхода топлива. Здесь важно иметь в виду, что заявленные свойства улучшенного топлива достигаются только при его регулярном использовании. Разовая заправка или заправка «по праздникам», как мы хорошо знаем по отзывам автомобилистов, вряд ли даст ощутимый результат.

Игорь, Москва​:

– Как выяснить, что на АЗС «не доливают»? Была статистика, что чуть не на каждой второй не доливают, но ведь там автоматика. Как понять?

– По данным контролирующих органов, в свое время проблема недоливов на АЗС действительно была достаточно актуальна. Но теперь и технологии контроля, в том числе государственного, и устройство колонок изменились. Тем не менее автомобилисты часто делают выводы о точности налива по объему топлива, вошедшему в бензобак. Вошло больше номинального объема – значит, обманули. Но важно знать, что бак – не средство измерения, он не идеально точен и не учитывает объема заливных горловин и патрубков. Но и это не основное. Мало автомобилистов знает, что каждый автопроизводитель добавляет к топливному баку так называемый «резервный объем», чтобы предотвратить пролив топлива при стоянке на горке или при расширении, а также возникновение обратного давления. Такой объем – это еще 10-15% от номинального. Также иллюзия, что в один и тот же бак «до полного» входит разный объем топлива на разных АЗС, может быть связана с чувствительностью датчика заполнения на топливораздаточных пистолетах: на одной колонке пистолет «отщелкнет» и остановит подачу топлива, когда в баке 50 литров, а на другой – когда 52. Делать выводы о точности налива на этой основе неправильно.

Для исключения технических сбоев и ошибок в настройках в том числе топливораздаточного оборудования в наше время используются автоматизированные решения. Так, на АЗС сети «Газпромнефть» и других объектах цепочки поставки топлива развернута цифровая система постоянного мониторинга качества и количества нефтепродуктов «Нефтеконтроль – Газпром нефти». Она ежесуточно обрабатывает более 15 млн параметров и непрерывно отслеживает показатели качества и количества топлива. С помощью алгоритмов обработки больших данных происходит постоянное сравнение фактической информации с нормативами. Это позволяет обнаружить отклонения в работе топливораздаточных колонок и предложить варианты их решения. Таким образом, интересы клиента дополнительно защищает автоматика.

А для того, чтобы самостоятельно и достоверно проверить точность отпуска топлива на колонке, клиент заправки может воспользоваться сертифицированным и поверенным мерником – специальной откалиброванной измерительной ёмкостью. Мерник по закону должен быть на каждой заправке. И сотрудник не имеет права вам отказать в просьбе о проверке погрешности работы ТРК.

Александр: ​

– Доброго дня! А если у меня авто ездит на АИ-92, не вредно ли его заправлять АИ-95, 98. Или более дорогими марками с пометками «зеленые»?

– Заправлять автомобиль следует тем топливом, которое рекомендует производитель. Если верхний предел по октановому числу производителем не установлен, либо вилка допустимых топлив широка, то заправка бензином с более высоким октаном убережет двигатель от ненужной и вредной детонации, которая может возникать при повышенных нагрузках: езде в жару, подъеме в гору или на предельных оборотах. Если коротко – повышение октанового числа на «1 ступеньку» для двигателя скорее полезно, чем вредно.

Сергей: ​

–Меня беспокоит недолив топлива на АЗС. Думал, проблема только в Московской области, но недавно был в Карачаево-Черкессии. Таксисты жалуются на то же самое. Какие новые устройства государственного контроля можно внедрить, установить на бензоколонках? Какие новые наказания за недолив топлива, за некачественное топливо для АЗС ввести?

– С 1 октября 2020 года в нашей стране был принят новый ГОСТ на топливораздаточные колонки, который в два раза снижает допустимую погрешность налива колонки и ограничил ее в 0,25% (2,5 мл на 1 литр топлива, то есть всего половина чайной ложки) с 2024 года. До этого момента сохраняется норма 0,5%. В стандарте также прописана необходимость защиты программ и элементов колонок от несанкционированного вмешательства в их работу. При этом на данный момент требования нового ГОСТа – это лишь рекомендация, она в большей степени направлена на изготавливаемые и вновь вводимые топливораздаточные колонки и не относится к уже работающему оборудования.

Для контроля точности работы оборудования на АЗС сети «Газпромнефть» развернута система цифрового мониторинга движения нефтепродуктов. А для усиления надежности оборудования работает собственная мобильная метрологическая служба, инспектирующая заправки по принципу независимого аудитора. Более того, на собственной сети АЗС уже несколько лет действуют более строгие требования к допустимой погрешности при отпуске топлива – внутренними регламентами закреплена норма не более 0,4%.

Артём, Петропавловск-Камчатский: ​

– По какой схеме действовать, если заправился некачественным топливом? Во-первых, как это проявляется внешне, во-вторых, как возместить ущерб, если он есть?

– Чаще всего автомобилисты при неполадках топливной системы или системы зажигания называют одни и те же симптомы: падают мощность и тяга, машина глохнет или не заводится, троит, дымит, не набирает обороты, загорается «check engine», повышается расход. Главное на первом этапе – выяснить источник проблемы. Что бывает не так просто.

Причины такой симптоматики могут как топливными, так и не относящимися к заправке: нарушения в системе зажигания, механические неисправности двигателя, неисправности электроники, автоматической коробки передач. По данным коллег из Сибирского автомобильно-дорожного университета, только 2% таких неполадок связано непосредственно с качеством бензина или дизеля.

Заправка на АЗС может быть лишь катализатором возникновения сбоя (например, она может поднять накопленную влагу или осадок со дна бака) или просто совпасть с ним по времени. Чтобы понять, в топливе ли дело, посмотрите вокруг – есть ли другие жалобы на эту АЗС, другие автомобили с неполадками? Ищите в соцсетях или на трассе. Смените топливо в баке на другое. Отберите официальную комиссионную (при участии сотрудников АЗС) арбитражную пробу в тот же день из той же колонки. Важно: топливо из вашего бака не может быть доказательством вины АЗС, так как в баке всегда есть смесь топлива из разных партий или с разных АЗС. Также доказать принадлежность топлива из бака конкретной станции невозможно. Проверьте паспорт качества (когда была поставка, он должен быть свежий – обычно не старше недели).

Если есть другие жалобы, то это, возможно, технологический сбой или авария – например, разгерметизация подземных трубопроводов из-за естественных подвижек грунта, от чего, к сожалению, не застрахован никто. В таком случае ответственные сети АЗС проводят расследование и при подтверждении сбоя возмещают убытки на ремонт и стоимость заправки. Понадобится просто написать заявление, предоставить документы о заправке и понесенных расходах (например, чеки за эвакуатор или ремонт) и ждать получения компенсации. Если же вы понимаете, что продавец не идет на контакт, то имеет смысл обратиться в надзорный орган – территориальное представительство Росстандарта.

Глафира Иванова, Тверь:



– Какие вредные вещества будут выбрасываться в атмосферу при применении водородного топлива?

– «Водородные» двигатели бывают двух типов. Это топливные ячейки, вырабатывающие электричество, и двигатели внутреннего сгорания, использующие водород как топливо. В первом случае это по сути электромобиль, не выбрасывающий ничего в атмосферу. Во втором продуктом горения водорода является лишь чистый водяной пар.

Но в данном контексте отдельно надо рассматривать другие факторы загрязнений, например, связанных с утилизацией топливных расходников.

Sergo Ogres:



– Почему топливо, продаваемое в Финляндию, намного чище и качественнее чем то, что производят для РФ?

– На самом деле это один из частых потребительских мифов в нашей стране. Если посмотреть данные Евростат – главного статистического органа ЕС, Россия является самым крупным экспортером топлива в страны Евросоюза. На нашу страну приходится треть импортируемого в ЕС топлива, в основном это дизель. Европейские автомобилисты заправляются им наравне с местным. Некачественное топливо, как вы понимаете, никто бы покупать не стал. И тут важно понимать, что за границу идет то же топливо, что и на внутренний рынок, с тех же заводов. Нет никаких отдельных производственных линий или эксклюзивных рецептур под экспорт.

Более того, в России уже начали выпускаться топлива, которые по своему воздействию на двигатель соответствуют не только европейскому стандарту Евро-5, но и более строгим стандартам, которые применяются на западе в форме отраслевых рекомендаций. К примеру, Всемирная топливная хартия (ВТХ). Это свод параметров топлива, необходимых для максимальной эффективности современных двигателей. Он разработан ведущими ассоциациями автопроизводителей, куда входят самые авторитетные мировые автобренды – европейские, американские, японские. Тесты на соответствие таким требованиям по воздействию на мотор, в частности, успешно прошли и российские бензины – G-Drive 95 и G-Drive 100.

При сравнении топлив в разных странах также надо принимать во внимание развитие так называемых «биотоплив» в Евросоюзе. Они представляют собой нефтяные бензин и дизель, в которые добавляется спирт либо масла, произведенные из растительного сырья.

Владимир Свекровин:



– Есть мнение, что 95 и выше в природе не существует, только 92 с присадками. Так ли это?

– Современные технологии производства бензинов существенно отличаются от ранее существовавших тем, что современный бензин – это строго сбалансированный состав из подобранных технологами компонентов. Компоненты получают на различных технологических установках, а затем используют их в производстве целой линейки продуктов нефтеперерабатывающих заводов.

Современное производство топлив – это другой технологический уровень, а не улучшение старой технологии. Поэтому заявление о том, что существует некое «базовое топливо», которое улучшается только присадками – это миф.

Степан Николаевич Колов, Москва:



– Правда ли, что не стоит заправляться, если в это время на заправке бензовоз топливо сливает. Слышал где-то, что это на качество влияет

– Действительно, еще совсем недавно при сливе бензовоза заправку автомобилей необходимо было останавливать. Причина – накопление в резервуарах осадка, который поднимался потоком поступающего топлива. Такие отложения попадали в ёмкости вместе с партиями нефтепродуктов.

Но сегодня требования к качеству топлива очень жесткие: к примеру, с 2016 года в 5 раз снижено допустимое содержание серы. Никаких посторонних включений в нем нет, и при регулярном обслуживании резервуаров отложения в них не накапливаются. Таким образом, одновременный прием топлива и заправка автомобилей не несут риска попадания в бензобак взвеси. Оговорюсь, что это справедливо для цепочки поставок, в которой проверяется чистота ёмкостей перед загрузкой в них топлива: это касается железнодорожных цистерн, резервуаров на нефтебазах и АЗС, автоцистерн бензовозов.

Если такого контроля по всей цепочке движения топлива нет, то появляется риск заправки загрязнённым топливом даже и при заправке не одновременно с приёмкой топлива из бензовоза.

Светлана:



– Объясните, пожалуйста, каким образом метан (газ) может заменить жидкое автомобильное топливо? Или для него будут выпускаться новые виды машин со специальными баками для заправки газом?

– Газомоторное топливо в нашей стране представлено двумя видами: метаном (природным газом) и более привычным автомобильным газом (пропан-бутановой смесью). Использование этих двух видов топлива требует разного конструктива топливной системы, отличающейся для каждого из видов газа. При этом ряд производителей уже выпускает модели автомобилей со штатным газобаллонным оборудованием – к примеру, это АвтоВАЗ, ГАЗ, Volkswagen и другие. Его также можно установить и в изначально бензиновые автомобили в специальных сертифицированных сервисах по переоборудованию. Их адреса легко можно найти в интернете. Кстати, периодически переход на метан субсидируется государством по специальным программам для автомобилистов, и можно получить компенсацию или скидку при установке газобаллонного оборудования.

Петр, Нижневартовск:



– Есть подозрение на некачественное топливо на конкретной заправке. Куда я могу обратиться с жалобой на эту АЗС?

– Если есть подозрение, что топливо при конкретной заправке оказалось некачественным, то имеет смысл сначала обратиться на саму АЗС. Это можно сделать, написав обращение в книгу жалоб и предложений на станции или позвонив на «горячую линию». Эти инструменты есть у каждой крупной сети АЗС, ваше обращение не останется без внимания, и будет проведено внутреннее расследование. Если же вы понимаете, что это АЗС, которая не идет вам навстречу, то следует обратиться в надзорный орган – территориальное представительство Росстандарта. Алгоритмы действий и контакты ведомства можно посмотреть в методичке «Что нужно знать при заправке топливом на АЗС».

По материалам: https://www.kp.ru/daily/press/detail/15379/