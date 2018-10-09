Все дело в масле: Neste представила обновленный дизайн и новые продукты

Все дело в масле: Neste представила обновленный дизайн и новые продукты

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Финский производитель смазочных материалов Neste представил свою продукцию после ребрендинга и вывел на рынок ряд новинок. Теперь продукцию компании можно найти под официальным брендом Neste. Официальное название концерна Neste Oil Oyj изменилось на Neste Oyj.

Партнерский материал

Привычное качество в новом цвете

Фасованные смазочные материалы и автохимикаты Neste теперь представлены в новой, более информативной упаковке, которая облегчит выбор при покупке. Обновленные этикетки содержат информацию об особенностях и уникальных свойствах конкретного продукта, а новые визуальные обозначения помогут легко определить, подходит ли выбранное масло под тип автомобиля. Разобраться в широком ассортименте и подобрать идеальное масло помогут и современные технологии – все новые упаковки снабжены QR-кодами, которые содержат дополнительную информацию и рекомендации по использованию продуктов.

Neste

Сменили логику ассортимента, названия продуктов и визуальное оформление упаковки. Моторные и трансмиссионные масла высшего класса, одобренные ведущими мировыми производителями автомобилей и оборудования, можно найти в упаковке золотого цвета. Серебряный цвет – для масел класса премиум+ и премиум. Синий для других качественных масел. Двухсотлитровая бочка стала еще более узнаваемой, теперь она ярко-зеленого цвета.

«Мы хотели обновить визуальный внешний вид наших смазочных материалов, чтобы облегчить водителям жизнь. Брендовые названия теперь более понятны, на этикетки добавлены одобрения производителей автомобилей и QR-коды», — Сам Холмберг, вице-президент по финским операциям в Neste Marketing & Services.

Обозначения на упаковке

Знак NEXBASE™. Компания Neste является одним из ведущих мировых производителей базовых масел III группы, выпускаемых под торговой маркой NEXBASE™ и использующихся в производстве современных смазочных материалов высшего класса.

Elements

Компания Neste тесно сотрудничает с ведущими производителями присадок, и такая совместная работа привела к созданию составов смазочных материалов на основе собственных базовых масел NEXBASE™, которые соответствуют самым строгим международным стандартам API, ACEA и оригинальных изготовителей техники OEM.

Новая упаковка масла Neste также отмечена следующими знаками качества, которыми гордится производитель:

Elements2

Финский флаг. Подтверждение того, что масло разработано именно в Финляндии.

Звездный знак качества. Тестирование продуктов осуществляется в сложных условиях эксплуатации. Компания гарантирует отличную работу в условиях Севера: за один период между сменами масла разница наружных температур может достигать 80 градусов.

Штамп-подпись. Гарантия качества, обеспеченная 70-летним опытом работы одного из ведущих производителей и поставщиков базовых масел в мире.

Быстро подобрать online

Определиться с выбором можно и online. На официальном сайте Neste работает удобная форма по подбору масел в зависимости от характеристик транспортного средства: достаточно ввести категорию, марку, модель и тип двигателя. Там же удобно посмотреть информацию о подходящих типах жидкостей для тормозной системы, системы охлаждения, коробки передач и усилителя рулевого управления.

Neste

Новое имя – прежние ценности

Масла Neste отвечают жестким требованиям финского качества. Они разработаны с учетом требований новейших конструкций двигателей современных автомобилей и обеспечивают продленные диапазоны замены масла и экономию топлива.

Перед покупкой проверьте, какое масло рекомендует производитель авто.

Найти свое идеальное масло можно на сайте.

Теги: Практика , Neste , масло , моторное масло
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