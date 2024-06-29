Тридцать три года назад был представлен он – новый флагман Mercedes модели S-класса, получивший внутризаводское обозначение W140. Этот автомобиль не просто опередил свою эпоху, а даже сформировал её лицо в автомобильном мире девяностых годов. По крайней мере, в нашей стране – так точно, ведь «сто сороковой» был символом денег, успеха и статуса. Сегодня мы предлагаем вам проверить свои знания и вспомнить интересные факты и особенности, связанные с S-классом третьего поколения.