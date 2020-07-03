Не за горами тот день, когда мастер автосервиса будет спрашивать клиента – «ставим оригинальную запчасть, китайскую или печатаем у нас?». Пока же столь фантастическое будущее еще не наступило, давайте разберемся, как можно задействовать 3D-принтер в повседневном ремонте автомобиля своими руками и что на нем можно напечатать из деталей машины?

Когда-то в инструментальном ящике среднестатистического автолюбителя жил лишь простейший набор инструментов – рожковые ключи, пассатижи, несколько отверток и непременный молоток на килограмм-полтора. Узкозаточенные специнструменты для разборки тех или иных узлов слыли редкостью, ибо моторы, трансмиссии и подвески были простыми, а свободного места под капотами – с избытком.

С годами все поменялось… Увесистый повседневный ящик с инструментами жигулиста из 80-х зачастую можно заменить навороченным продвинутым мультитулом, зато для полномасштабного самостоятельного обслуживания и ремонта современного автомобиля требуется целый арсенал сложных средств, способных привести в ужас автолюбителя карбюраторной эпохи. И те, кто осознанно становятся владельцами немолодого бизнес-класса или даже премиума, видят отчетливый смысл в приобретении инструментов или софта, предназначенного для автосервисов, а вовсе не для любителей. Ибо частенько именно в руках любителей (например, купленная вскладчину в рамках интернет-автоклуба поклонников какой-либо модели) оснастка приносит куда большую пользу, нежели в кривоватых руках мастеров из дилерского центра...

Да, по-своему правы те, кто уверен, что приобретение, к примеру, специальных оправок для фиксации валов при замене ГРМ, нерационально – востребованы они весьма нечасто, и за эти же деньги процедуру вам проведут в сервисе, где такие оправки давно имеются, а небольшую разницу в деньгах покроет экономия времени и сил. Но многие резонно считают иначе: если автовладелец умеет и любит делать что-то своими руками, то он и сделает качественнее (ибо его не подгоняет план и график!), и стоимость инструмента впоследствии отобьет за счет помощи одноклубникам своего города или района с аналогичными машинами. В общем, правды тут, как всегда, две, и какая «правдивее» – вопрос индивидуальный…



Да, у суперпрофессионалов-реставраторов в наличии есть даже станки типа «английского колеса» с огромным ассортиментом оснастки, позволяющей самостоятельно изготовить сложнейшие кузовные детали из листового железа! Но если говорить о любителях-хоббийщиках, занимающихся некоммерческим ремонтом и восстановлением автомобилей для души, но на достаточно высоком уровне, то самый продвинутый на сегодняшний день инструмент в их арсенале – это, наверное, 3D-принтер. Категорически необходимым его, безусловно, назвать нельзя и едва ли целесообразно приобретать исключительно в расчете на ремонт авто. Но если он у вас УЖЕ есть и освоен/осваивается, то и в гараже ему найдется немало работы – во многих случаях принтер и ремонт облегчает изрядно, и деньги экономит!



Сам по себе 3D-принтер далеко не сегодня поселился в гаражах продвинутых ремонтников-любителей и даже профессионалов. Многим он уже хорошо известен в этом качестве, и в самом ближайшем будущем расширение его потенциала видится практически безграничным! К примеру, еще в 2015 году Toyota предлагала владельцам городских трициклов i-Road печатать пластиковые кузовные панели для придания индивидуальности мини-машинкам, а один из крупнейших производителей запчастей в мире, компания Mahle, совместно с Фраунхоферским институтом химических технологий совсем недавно представила пластиковый блок-корпус для распредвала!



Полимеры уже активно проникают даже в ответственные узлы моторов, а любительские «алишные» 3D-принтеры осваивают все новые виды пластиков и даже поглядывают в сторону металлов. Так что не исключено, что не за горами время, когда мы будем забивать в поисковую строку браузера запрос, типа «скачать файл для печати комплекта запчастей для капремонта двигателя Лада Гранта», а затем нажимать на кнопочку «отправить на печать»… «Количество копий: поршень – 4 штуки, вкладыш шатунный – 8 штук…» и так далее.



Шутки шутками, но уже сегодня многие автолюбители успешно печатают себе пластиковые детали, которые изготовить на принтере проще, быстрее и дешевле, чем заказывать в магазине и ждать. А частенько бывает так, что даже одна-единственная созданная технологией трехмерной печати пластиковая деталюшка экономит сумму, превышающую стоимость самого 3D-принтера начального уровня!



Взять, к примеру, фирменные болячки некоторых немецких авто «из первой тройки» – износ зубьев шестерней в электронной дроссельной заслонке, которые можно купить только в сборе с заслонкой, или направляющие стеклоподъемника, существующие только в составе механизма подъемника в сборе… Особо продвинутые «тридэшники» обладают 3D-сканерами, позволяющими не чертить деталь с нуля в программе-моделировщике, снимая размеры штангенциркулем с оригинала, а просто отсканировать ее. А у некоторых в арсенале имеются принтеры, размеры области печати которых позволяют напечатать даже колесный колпак R15-R17… Правда, это, скорее, исключение, и большинство «печатающих автомобилистов» располагают относительно скромными китайскими принтерами с областью печати, не превышающей 200х200х200 мм, плюс-минус…



О своих примерах использования 3D-принтера в практике любительского авторемонта «Колесам» рассказал один из наших читателей, Владимир из подмосковного Щелково, активно использующий его для реставрации своего старенького универсала Volvo 850 1995 года.



Крепление резинового уплотнителя двери

На стыке передней и задней дверей в Volvo 850 проложен резиновый уплотнитель. И там, где контур двери в районе стекла образует «ступеньку», уплотнитель поддерживает достаточно сложной формы пластиковая деталь. Со временем на ней от хрупкости отламываются фиксирующие лепестки, и уплотнитель начинает провисать и отходить. Найти отдельно этот элемент практически нереально, а вот «клонировать» по образцу-оригиналу – запросто!



Упоры для опускания ветровика в люке

Когда открывается электрический потолочный люк, перед ним поднимается полоска-«ветровик», защищающая салон от попадания пыли и насекомых на скорости. Поднимает «ветровик» пружина, а вот складывается он при движении люка на закрытие, упираясь в пластиковые скользящие упоры. Эти детали со временем приобретают хрупкость и разрушаются, а заказать и приобрести новые чрезвычайно сложно.



Пистоны крепления накладок порогов

Штатные верхние пистоны крепления фальш-порогов на Volvo 850 одноразовые: шляпки ломаются при снятии, а распорный штырь выдавливается внутрь порога. Стоят эти ерундовые детальки под 200 рублей штучка, а нужно их 14 штук… Изготовленные на 3D-принтере, новые пистоны имеют улучшенную конфигурацию (клин вместо цилиндрического распорного штырька) и обходятся очень дешево!



Втулка замка крышки бензобака

Простенькая цилиндрическая втулочка-направляющая, через которую выходит запирающий крышку бензобака язычок замка. Деталь ерундовая, но весьма ответственная. Изнашиваясь, она вызывает перекос язычка и риск в один прекрасный день не открыть бензобак… Отдельно в каталогах втулка не детализируется и не продается, но зато легко печатается.



Уплотнитель плафона подсветки номерного знака

Съемный плафон любого вспомогательного светового прибора защищается от проникновения влаги прокладкой из эластомера, повторяющей его контуры. Чаще всего эта прокладка идет в комплекте с фонарем и в виде самостоятельной детали не существует. Однако ее несложно напечатать из специального эластичного «резинопластика», и новая прокладка будет ничуть не хуже оригинальной.​



Это лишь несколько примеров полезных мелочей, которые владелец «850-й» изготовил себе на принтере. И пусть вас не смущает желтый цвет у некоторых – на фото попали пробные прототипы из дешевого филамента, а конечный вариант печатался из пластиков с другими свойствами.



Сейчас в работе у Владимира находится еще одна интересная деталь – часть корпуса выключателя кик-дауна. Этот выключатель располагается в пластиковом цилиндрическом корпусе непосредственно на самом тросе, и его наконечник склонен со временем трескаться и отламываться под воздействием внутренней достаточно тугой пружины и дополнительно сжимающих ее интенсивных движений педали. Продается пластиковая деталь только в сборе с тросом, и весьма недешева даже на разборках, где отлично знают о ее востребованности. Про цену новой и говорить страшно – для пожилого автомобиля никто ее в здравом уме не купит. Поэтому приходится снимать размеры оригинала и думать, как усилить или армировать деталь, чтобы изготовить клон, способный его заменить…



Впрочем, тех, кто обрадовался и размечтался, что уже завтра выпишет себе с Али принтер и наляпает на нем пол-машины, стоить слегка отрезвить… Полезность 3D-печати сложно переоценить в ряде случаев, но, к сожалению, нужно констатировать, что нынешний уровень развития индустрии принтеров и расходных материалов (во всяком случае, бюджетного сегмента) не позволяет «просто взять и напечатать» (с).



Рассчитывать на то, что модели всех нужных деталей вы найдете и скачаете в интернете, не стоит. Всякая экзотика (а редкие и неходовые детальки немолодых машин – это чистой воды экзотика) там, как правило, не встречается либо (гораздо реже!) продается за деньги. Поэтому вам в обязательном порядке придется осваивать рисование в программах трехмерного моделирования, а также владение штангенциркулем и микрометром. Важны также общие технические навыки, позволяющие разбираться в свойствах материалов и понимать: что можно сделать из пластиков с ограниченной прочностью, а что нельзя…



Плюс, несмотря на то, что по применению 3D-принтеров в сообществе любителей уже наработан достаточно большой опыт, практику реальной печати вам все равно придется «нащупывать» опытом, проходя по собственным граблям и ошибкам. Устранение огрехов сборки конкретных китайских моделей принтеров, настройки температурных режимов, умение разбираться в особенностях адгезии и усадки конкретных типов нити-филамента (которые могут различаться по качеству от партии к партии даже у одного бренда) и многое другое. 3D-принтер это не «нажми на кнопку – получишь результат!» (с), а большое и увлекательное хобби, и чтобы он помог вам в том числе и в гаражных делах, придется потратить немало времени на его освоение.

