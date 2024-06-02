Правильный пикап должен быть оснащен дизельным двигателем независимо от того, какую функцию он выполняет – рекреационного автомобиля, заменителя рамного внедорожника или реальной рабочей лошадки. Остались ли такие «правильные» пикапы в России? Как показывает практика, в этом сегменте наш рынок предлагает удивительно широкий выбор «официальных» автомобилей с гарантией. А раз так, давайте с ним ознакомимся.

Россия, конечно, не США с точки зрения популярности пикапов, но интерес к ним все равно начал расти: например, в марте, по данным статистики, в РФ было продано 2457 таких автомобилей, и это почти вдвое больше, чем за такой же период прошлого года. Тем не менее сегмент остается нишевым: так, например, на 1 января 2019 года по российским дорогам и направлениям ездили 267 тысяч пикапов. Казалось бы – немало, но это всего лишь 0,6% всего российского парка легковых машин. Примечательно, что самым распространенными пикапами в нашей стране оказались не УАЗ Пикап и не иритовские Great Wall Deer, а Toyota Hilux разных поколений: их владельцами оказались 79,2 тысячи россиян. Что ж, давайте разбираться, что изменилось после ухода официальных Hilux. Хотя кое-что ясно сразу: дешевыми все пикапы из нашего списка сегодня могут считаться разве что по сравнению с Ram или GMC Hummer за 15-20 миллионов рублей.

Sollers ST6: как стать россиянином

Марка JAC закрепилась в России в качестве технологического партнера, предоставляющего свои модели для локализации. Начало было положено превращением кроссовера и седана в Москвичи, затем фургон Sunray превратился в Sollers Atlant, а грузовичок X200 – в Sollers Argo. Ну а осенью прошлого года пикап T6 под названием Sollers ST6 начали собирать во Владивостоке, на автосборочном предприятии, где до этого собирали автомобили Mazda. Сам по себе пикап T6 – далеко не новинка, он продавался в России уже более пяти лет, а в Китае производился с 2016 года. Впервые он попал к нам в руки еще в 2019-м, а в 2020-м мы даже свели его в очном поединке с тогдашним лидером сегмента Toyota Hilux, причем новичок сумел в каких-то аспектах оказаться лучше именитого соперника (хотя далеко не во всех).

Трансформация T6 в ST6 сопровождалась минимумом изменений: хромированные ламели решетки радиатора сменились черным пластиком, блок Эра-ГЛОНАСС обрел более логичное место, а подвеска, двигатель и трансмиссия, по словам представителей компании, «прошли адаптацию для отечественных условий эксплуатации». Без изменений осталась и система подключаемого полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой (передаточное отношение понижающей передачи – 2.48). Дизельная версия пикапа (а есть еще и бензиновая) оснащается двухлитровым турбодизелем мощностью 136 л.с., способным выдавать 320 Нм крутящего момента уже при 1600 оборотах. В пару к нему назначена 6-ступенчатая механическая коробка. Грузовая платформа ST6 имеет вполне типичные для среднеразмерных пикапов размеры (1520х1520х470 мм) и способна принять 900 кг груза.

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Покупателям предлагаются две комплектации: «База» (тканевый салон, обычная магнитола, пластиковый руль) за 2 500 000 – 2 625 000 рублей и «Комфорт» (обивка сидений из искусственной кожи, обтянутый кожей руль, камера заднего вида, мультимедиасистема с сенсорным экраном 9’’ и поддержкой CarPlay и Android Auto) за 2 600 000 – 2 744 405 рублей. Это самое дешевое предложение в сегменте дизельных пикапов, и, поскольку для утилитарных автомобилей цена имеет значение, уже весной этого года Sollers ST6 попал в пятерку самых популярных моделей. И это при том, что относительно небольшой (197 мм) дорожный просвет выбивает его из числа лидеров по проходимости.

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JAC T8: у меня растет просвет

Марка JAC, отдав пикап T6 российскому производителю, решила все-таки не оставлять нишу дизельных пикапов без своего внимания и вывела на рынок более современную модель T8: она была впервые показана в 2018 и представляет собой дальнейшее развитие пикапа T6. Автомобиль сохранил от предшественника колесную базу, которая равна 3090 мм, силовой агрегат (136-сильный дизель и шестиступенчатая механика LC6T32), полный привод с понижающей передачей 2.48:1, внутренние габариты грузовой платформы и грузоподъемность, равную 900 кг, а также конструкцию подвески (передняя – пружины и сдвоенные А-образные рычаги, задняя – полуэллиптические рессоры). Автомобиль подрос в длину ровно на 1 сантиметр, но это не главное. Главное – конструкторы исправили ошибку пикапа T6, где слишком низко опустили выхлопную систему, так что дорожный просвет T8 вырос до 220 мм.

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Автомобиль поставляется в единственной комплектации Full Extra, которая включает в себя ксеноновые фары головного света, капот с гидроупорами, кожаную обивку салона и мультируля, кондиционер, электростеклоподъемники, головное медиаустройство с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay / Android Auto, круиз-контроль и систему Auto Hold. Купить такой автомобиль можно по цене от 2 899 000 до 3 049 000 рублей, что автоматически помещает JAC T8 на вторую позицию нашего списка.

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JMC Vigus Work: почти полуторка

Разговоры о том, что калининградский «Автотор» собирается организовать сборку пикапов китайского бренда JMC (Jiangling Motors Corporation), начались еще в августе прошлого года, однако «живые» пикапы JMC Vigus Work появились на рынке буквально только что. В Китае этот автомобиль известен под именем Baodian, и его первое поколение, появившееся еще в 2002 году, представляло собой клон пикапа Isuzu Faster. Появившееся в 2020-м году второе поколение Vigus обрело некую самостоятельность, но тем не менее было основано на агрегатах Isuzu. В частности, под капотом – 2,5-литровый турбодизель JX4D25A6L, который ведет родословную от Isuzu 4JK1, которым оснащался пикап Isuzu D-Max. Версия этого двигателя для китайского рынка развивает 140 л.с., но для России его дефорсировали до 128 лошадок. Коробка передач – исключительно механическая, 5-ступенчатая. Автомобиль имеет чисто утилитарное назначение: простецкий салон, единственным украшением которого является сенсорный дисплей головного устройства медиасистемы в виде отдельного планшета.

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Примечательно, что при достаточно типичных для среднеразмерного пикапа габаритах (5345х1828х1782 мм) и колесной базе (3085) Vigus Work имеет самую большую паспортную грузоподъемность – аж 1200 кг. Даже легендарный Isuzu D-Max имел грузоподъемность в 1050 кг только в случае версии с полуторной кабиной, так что, возможно, что эта цифра является просто маркетинговой уловкой. Ну и 200 мм дорожного просвета намекают на отсутствие чемпионских амбиций в плане преодоления бездорожья. А вот экономичность (7,3 л/100 км в смешанном режиме) как раз на уровне лучших показателей в классе. Ну и стоит такой пикап относительно недорого – от 2 899 900 до 2 999 999 рублей, то есть почти столько же, сколько и JAC T8.

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JAC T6: близнец из Казахстана

Парадоксально, но факт: несмотря на запуск производства Sollers ST6 и появление в линейке JAC модели T8, дилеры в порядке параллельного импорта продолжают завозить JAC T6 из Казахстана, где эти пикапы собирают на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай. Так что те, кому внешность T6 нравится больше, чем брутальный дизайн T8, а хромированные ламели облицовки с крупным логотипом JAC – больше, чем черный пластик и скромная эмблема Sollers, вполне могут приобрести желаемый автомобиль. Правда, стоят такие JAC T6 несколько дороже, чем Sollers ST6, JAC T8 и JMC Vigus Work: продавцы просят за них от 2 990 000 до 3 135 500 рублей. Ну а о том, что представляет собой этот пикап, мы уже рассказали выше.

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Great Wall Poer KingKong: носитель снегохода

Great Wall Poer KingKong дебютировал в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, а в России этот пикап был представлен весной 2023 года. Руководство компании решило пойти достаточно нестандартным путем и разработать пикап, который можно было бы позиционировать как некую промежуточную ступень между полноразмерными и среднеразмерными моделями. Основу пикапа составляет рама, конструкция которой была позаимствована у автомобилей Tank, причем колесная база длиной 3410 мм сделала KingKong чемпионом по этому параметру среди среднеразмерных пикапов. Огромная грузовая площадка, длина которой составляет 1820 мм (против примерно 1500 у всех прочих) позволяет принять 975 кг груза. Более того, откинутый задний борт выдерживает нагрузку в 350 кг, а это значит, что в кузов можно без особых ухищрений загрузить снегоход или квадроцикл. Как и в случае многих других китайских пикапов, грузовую платформу защищает штатное пластиковое покрытие.

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Длина колесной базы позволила совместить большую грузовую площадку с объемистой и неплохо оснащенной четырехдверной кабиной: уже в базовую комплектацию входит подогрев передних сидений, мультимедийная система с сенсорным дисплеем10,25" и возможностью синхронизации с мобильными устройствами и дисплеем, выполняющим роль комплектации приборов. Старшая комплектация Elite получила дополнительно кожаный салон, датчики дождя и света, обогрев руля, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и многое другое. Под капотом у дизельной (есть и бензиновая) версии – двухлитровый турбодизель GW4D20M мощностью 150 л.с., способный выдавать 400 Нм крутящего момента уже при 1400 об/мин, в паре с ними работает безальтернативная 6-ступенчатая механическая коробка. Да, 200 мм дорожного просвета и двухступенчатая раздаточная коробка (передаточное отношение пониженного ряда – 2.48) не делают автомобиль героем бездорожья (все-таки длина колесной базы и свесы серьезно уменьшают геометрическую проходимость), но позволяют вполне уверенно чувствовать себя вне асфальта. Примечательно, что, поскольку Poer KingKong рассчитан в основном на утилитарное применение, он занял в линейке Great Wall место бюджетной модели Wingle: в зависимости от комплектации, цена на эту модель составляет от 3 199 000 до 3 399 000 рублей.

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Dongfeng DF6: и минимум китайского

Этот пикап – просто подарок для тех, кто морально уже созрел и готов приобрести автомобиль китайской марки, но хотел бы, чтобы в нем было как можно меньше китайского. Ведь фактически это вполне официальная копия Nissan Navara актуального поколения. Собирают пикапы на совместном заводе Zhengzhou Nissan Automobile Co, причем на той же линии идет и сборка Navara для китайского рынка. Впервые о продаже DF6 в России было объявлено весной 2022 года, и поначалу к нам попали только версии со 136-сильным дизелем Nissan ZD25T5 и 5-ступенчатой механикой в единственной комплектации Comfort. Затем на какое-то время поставки останавливались, чтобы возобновиться летом 2023 года, причем, так сказать, в расширенном составе: линейку пополнили варианты с турбодизелем Renault М9Т мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который двигатель выдает в диапазоне от 1800 до 2600 оборотов. С ним может агрегатироваться шестиступенчатая механика, ну а самые богато оснащенные версии получили 8-ступенчатую гидромеханику ZF 8HP50.

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На самом деле цена базовой комплектации Comfort, за которую просят от 2 540 000 до 3 299 000 рублей, должна была бы позволить модели занять второе место в нашем рейтинге, сразу после Sollers ST6. Но варианты с более мощным мотором стоят существенно дороже: цены на комплектацию Premium с механической КП стартуют с отметки в 3 149 000 рублей. Еще дороже комплектация Luxury с автоматической коробкой, тем более что в ее оснащение входят сиденья, отделанные перфорированной кожей, климат-контроль, 9-дюймовый тачскрин медиасистемы, камера заднего вида и система кругового видеообзора. Такие пикапы стоят уже от 3 299 000 до 3 799 000 рублей, и эти цены перемещают Dongfeng DF6 в середину нашей «турнирной таблицы». Тем не менее наличие сугубо утилитарных и недорогих версий тоже очень важно.

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А вот грузоподъемность не относится к сильным сторонам DF6: хотя грузовая площадка этого пикапа имеет вполне стандартные размеры (1520х1520х475 мм), в паспорте значится, что автомобиль рассчитан на перевозку всего 484 кг. Зато это позволило сертифицировать Dongfeng DF6 как легковой автомобиль с полной массой 2499 кг – то есть, на нём можно ездить где угодно, а не только в рамках грузового каркаса. А формулировку «где угодно» подкрепляет дорожный просвет в 220 мм.

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Great Wall Poer: с комфортом по бездорожью

Построенный на той же платформе, что и Haval H9, среднеразмерный пикап Poer дебютировал на автосалоне в Шанхае в 2019 году. Продажи Poer на российском рынке начались в 2021-м, и тогда пикап позиционировался как более дорогой, престижный и комфортабельный по сравнению с простеньким и утилитарным Wingle 7. Собственно говоря, так Poer позиционируется и сегодня. Этот довольно крупный (5403х1934х1886 мм) пикап имеет колесную базу длиной 3230 мм, и по этим показателям он уступает только Poer KingKong. Под капотом безальтернативный 150-сильный турбодизель 4D20M, а вот трансмиссия может быть разной: для комплектации Comfort предусмотрена либо 6-ступенчатая механика, либо 8-ступенчатый гидромеханический автомат ZF, ну а топовая комплектация Premium оснащается исключительно автоматом.

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И именно такая комплектация предлагает не только максимальный внутренний комфорт – кожаный салон, климат-контроль вместо обычного «кондея», электрорегулировки передних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, камера кругового обзора, головное медиаустройство с 9-дюймовым сенсорным экраном и многое другое, но и максимальные внедорожные возможности. Их обеспечивают не только 232 мм дорожного просвета, но и электронная система полного привода BorgWarner с понижающей передачей и возможностью блокировки межосевого и заднего дифференциалов. Однако и стоит дизельный Poer немало: цены на эту модель стартуют с отметки в 3 489 000 рублей, а за топ-версию просят 3 789 000 рублей.

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Кстати, паспортная грузоподъемность также невелика и составляет всего 375 кг. То есть, реально автомобиль с его вполне пристойной грузовой платформой 1520x1520x538 мм, скорее всего, вполне способен принять стандартные 800-900 кг, зато его полная масса в соответствии с сертификатом не превышает 2500 кг, что позволяет ездить по городским улицам без ограничений.

Фото: Great Wall​

Foton Tunland G7: передовой отряд камбэка

О планах выйти на российский рынок с легковыми моделями китайская марка Foton, известная своей грузовой техникой, объявила еще летом 2015 года и действительно в 2016 представила россиянам пикап Tunland и построенный на его базе внедорожник Sauvana. Но продажи шли ни шатко ни валко (пик пришёлся на 2017 год, когда было реализовано 534 автомобиля), а потом еще и COVID навалился, так что в 2020 марка объявила, что приостанавливает работу в российском сегменте LCV. Однако уже в марте 2022 года руководство Foton признало российский рынок стратегически важным, и на выставке COMvex в мае 2023-го озвучило планы возвращения в Россию своих пикапов и фургонов. В этих планах – вывести на рынок целую линейку легких грузовичков, а первенцем стал пикап Tunland G7. Этот автомобиль, впервые показанный в Китае в 2019-м и построенный на платформе P3, является на сегодняшний день основной экспортной моделью в линейке пикапов Foton, так что именно он стал, так сказать, авангардом этого камбэка.

Фото: Foton

Tunland G7 – автомобиль массивный, его габариты (5340x1940x1870 мм) лишь немногим уступают Great Wall Poer, а колесная база составляет 3110 мм. В данном случае никаких сертификационных хитростей не случилось: паспортная грузоподъемность G7 составляет 905 кг, а полная масса – 2,98 т. В движение пикап приводит мощный и тяговитый турбодизель (2,0 литра, 163 л.с., 388 Нм) в паре с 8-ступенчатой АКП, а система полного привода BorgWarner со стандартной понижающей передачей (2.48:1), задний самоблокирующийся дифференциал Eaton и 210 мм дорожного просвета говорят о приличных внедорожных возможностях.

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При этом даже комплектация Base с тканевым салоном (ее предлагают по цене около 3,5 миллионов рублей) обеспечивает водителю и пассажирам достаточный уровень комфорта: в ее оснащение входит однозонный климат-контроль, автоматический стеклоподъемник в водительской двери, рулевая колонка с регулировкой по наклону и вылету, электрорегулировки и обогрев передних сидений, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном и камера заднего вида. Ну а топовая комплектация Premium (3 695 000 – 3 863 960 рублей) готова побаловать обивкой сидений из эко-кожи, мультимедиасистемой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, системой кругового обзора и набором электронных ассистентов. А еще к достоинствам Foton Tunland G7 можно отнести топливный бак емкостью 76 литров.

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Mitsubishi L200: железная мечта консерватора

Представлять этот автомобиль не нужно – в течение многих лет L200 пятого поколения оставался одним из бестселлеров в сегменте пикапов, и даже после официального ухода марки дилеры продолжают завозить достаточно большое количество пикапов Mitsubishi в порядке параллельного импорта. Причин такой популярности несколько… Во-первых, получивший в 2019-м году новую внешность L200 все-таки был и остается существенно дешевле построенного на той же платформе внедорожника Pajero Sport в сопоставимых комплектациях. Во-вторых, это современный и тяговитый дизель 4N15 объемом 2,4 литра и мощностью 154 или 181 л.с., способный выдавать 380 или 430 Нм соответственно. В паре с ним может работать либо 6-ступенчатая механика, либо классический 6-ступенчатый гидромеханический автомат. В-третьих, конфигурация пассажирской кабины со скошенной книзу задней стенкой позволили сделать второй ряд полноценным, а не «тещиной лавочкой». Ну и, наконец, пикап оснащен внедорожной трансмиссией SuperSelect II – этот образец инженерии сочетает в себе достоинства постоянного полного привода, включая возможность использовать его на дорогах с твердым покрытием, с возможностью отключить передний мост для экономии горючего.

Фото: Mitsubishi 1 / 3 Фото: Mitsubishi 2 / 3 Фото: Mitsubishi 3 / 3

Автомобиль имеет самую короткую в сегменте колесную базу – ровно 3000 мм, но это вместе с 220 мм дорожного просвета и понижающей передачей 2.56:1 только улучшает внедорожные характеристики. Вместе с тем, размеры грузовой платформы этого пикапа несколько меньше средних по классу – 1470х1470х455, но это совершенно не отпугивает тех, кто закрывает грузовую площадку крышкой и использует автомобиль в качестве универсального семейного транспорта. Вот только цена на новые дизельные L200 в наши дни кусается: в зависимости от конфигурации силового агрегата и опционного наполнения за эти пикапы просят от 4 450 000 до 5 250 000 рублей.

Фото: Mitsubishi 1 / 3 Фото: Mitsubishi 2 / 3 Фото: Mitsubishi 3 / 3

Toyota Hilux: в представлении не нуждается

Toyota производит пикапы под маркой Hilux с 1968 года, но в России они официально появились только в 2010 году, и это было седьмое поколение популярных во всем мире легких грузовичков. В 2015 было представлено восьмое поколение, а в 2019 автомобиль претерпел рестайлинг. Именно такой обновленный Hilux мы в свое время сравнивали с JAC T6, и именно такие автомобили везут сейчас в Россию «параллельные импортеры». Стоят такие пикапы совсем немало: от 4 890 000 рублей за автомобили со 150-сильным дизелем 2GD-FTV объемом 2,4 литра и 6-ступенчатой механикой до 6 750 000 – 7 999 000 рублей за версию с 2,8-литровым 1GD-FTV мощностью 200 л.с. и гидромеханическим автоматом. В любом случае такие пикапы имеют подключаемый полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой (передаточное отношение – 2.57:1), солидный дорожный просвет (227 мм), грузовую платформу с габаритами 1569х1645х481 мм (и они несколько больше, чем у большинства представленных на рынке моделей), паспортную грузоподъемность в 850 кг и полную массу 2910 кг, из-за которой, увы, использование автомобиля в крупных городах может иметь некоторые ограничения.

Фото: Андрей Судьбин 1 / 4 Фото: Андрей Судьбин 2 / 4 Фото: Андрей Судьбин 3 / 4 Фото: Андрей Судьбин 4 / 4

При этом даже бюджетные варианты будут оснащены медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay / Android Auto, камерой заднего вида, кондиционером, обогревом руля и передних сидений, а мультируль будет иметь регулировку по углу и вылету. Ну а покупатели, которые готовы раскошелиться на топовые версии, получат и кожаный салон, и передние сиденья с электроприводом, и однозонный климат-контроль, и вообще «много разного и вкусного». Удивительно только, что автомобиль, претендующий на определенный статус и престиж, оснащается задними тормозами барабанного типа. Но для очень многих главным будет просто то, что это – Toyota.