Китайская премиальная марка Hongqi пришла в Россию менее года назад. Но китайцы – люди упорные, умеющие действовать системно и последовательно. И вот на наш рынок выходит младшая модель всей линейки Hongqi, компактный кроссовер HS3.

Да, китайцы, как и русские, довольно долго запрягают. На принятие решения об официальном выходе на российский рынок компании понадобилось пять лет, и официальные продажи Hongqi в России начались лишь осенью 2023 года. Зато темпы расширения дилерской сети и модельного ряда приличные. Еще недавно продуктовая линейка Hongqi в России состояла из двух седанов, H5 и H9, и двух кроссоверов – представительского E-HS9 на чистой электротяге и среднеразмерного HS5. Затем ее пополнили минивэн бизнес-класса HQ9, полноразмерный кроссовер HS7, ну а последним пополнением стали новый HS5 (который в ходе рестайлинга получил не только новую внешность, но и новый силовой агрегат) и компактный HS3, презентация которого прошла в Москве 27 июня.

Hongqi HS3 – модель свежая, ее премьера состоялась в прошлом году на автосалоне в Шанхае. В компании позиционируют этот кроссовер как «компактный», но при прямом сравнении даже крупный по меркам компактного класса Haval Jolion с его 4472 мм длины оказывается короче. Внешние габариты Hongqi HS3 составляют 4655×1900×1668 мм при колесной базе в 2770 мм – то есть, он примерно на 10 сантиметров длиннее Volkswagen Tiguan.

Дизайн HS3 – дело рук дизайнера Джайлза Тейлора, который имеет опыт работы с премиальными и люксовыми марками, такими как Rolls-Royce и Jaguar. Во внешнем оформлении китайцы выделяют три отдельных темы. Первая – это тема водопада, которая отражена в массивной фальшрешетке радиатора. Вторая – это, само собой, тема красного знамени, которую несложно заметить в фирменных красных внешних элементах. Наконец, третья тема – это тема «крыльев орла» в окантовке облицовки радиатора, в упомянутых красных боковых элементах и в форме задних фонарей. Что касается самой светотехники, то она полностью светодиодная, а декоративная секция, создающая фирменный эффект «парящих крыльев», содержит 26 «граненых» элементов.



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Hongqi HS3 предлагает обилие цветовых вариантов: три базовых цвета кузова (черный, белый и серый) и четыре варианта с контрастной крышей, в том числе – светло-зеленый и синий с черными крышами. Очень нарядно смотрятся и салоны с комбинированным цветовым решением, например, сочетание светло-зеленых или синих и черных деталей. Кстати, в компании уверяют, что сиденья в топовой комплектации Deluxe обтянуты натуральной перфорированной кожей.



Вообще салон HS3 сразу производит благоприятное впечатление. Автомобиль во всех комплектациях оснащается сиденьями спортивного типа с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой. Понятно, что посидеть в них мне удалось лишь в течение нескольких минут, но по первым ощущения и с удобством посадки, и с базовыми параметрами эргономики тут вроде бы полный порядок, разве что подушка водительского сиденья все же могла бы быть и подлиннее. Но при попытке сесть «сам за собой» мои колени практически уперлись в спинку переднего кресла, несмотря на описанные выше габариты и колесную базу.

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Может быть, конструкторы все доступное пространство отдали багажнику? Но нет, багажник тут имеет вполне типичный для китайских компактных кроссоверов объемом в 352 литра. А ведь у Hyundai Creta его объем был более 400, да и у Lada Vesta SW Cross он равен 480 литрам. Зато дверь багажника снабжена электроприводом и может открываться методом «пинка» ногой под задним бампером. Что же касается не самого большого пространства для ног задних пассажиров, то похоже, что в этом виноваты в том числе очень массивные спинки передних сидений.



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Но вернемся на рабочее место водителя. На первый взгляд, тут все очень похоже на Hongqi HS5 – во всяком случае, 12,3-дюймовый экран с «нарисованными» приборами выглядит точно так же. Очень похожи и руль, и подрулевые переключатели с отдельным рычажком для управления круиз-контролем. Но вот блоки органов управления на спицах оформлены несколько иначе: их очертания напоминают официальную эмблему марки. А вот тачскрин информационно-развлекательной системы теперь совсем другой: головное устройство оформлено в виде отдельного планшета с диагональю 12,6 дюйма с классическими пропорциями и вертикальной ориентацией. В нижней части экрана расположились «горячие клавиши», в том числе вызов управления двухзонным климат-контролем. Тут все внимание уделено водителю и переднему пассажиру: обитатели второго ряда могут только управлять направлением воздушных потоков, ну и подключать свои гаджеты для зарядки. Увы, в релизе ничего не говорится про то, есть ли возможность интеграции со смартфоном, а если есть – то как она организована.

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Ну а теперь о самом главном. HS3 поставляется в Россию в двух комплектациях с разными силовыми установками. Базовая комплектация Comfort оснащается типичным для китайских компактных кроссоверов 1,5-литровым турбомотором (в данном случае – 1,5T-GPF), который имеет мощность в 156 л.с. и выдает 252 Нм крутящего момента, который доступен уже при 1300 об/мин. В паре с ним работает семиступенчатый «мокрый» робот собственной разработки. С такими двигателем и трансмиссией разгон HS3 до 100 км/ч занимает 9,9 с, а усредненный расход топлива в цикле WLTP составляет 6,8 л/100 км. Неплохо, но не более того. Но вот комплектация Deluxe с двухлитровым турбомотором мощностью 245 л. и максимальным моментом в 380 Нм – это уже совсем другой уровень. Двигатель 2,0T-GPF в паре с восьмиступенчатой гидромеханикой Aisin разгоняют автомобиль до сотни за 6,7 секунды, а средний расход топлива составляет 7,5 л/100 км. Это уже заявка на победу – такой динамики не может предложить ни один из продающихся в России официально компактных кроссоверов с ДВС. Плюс ко всему комплектация Comfort имеет безальтернативный передний привод, а вот Deluxe – строго полный. И вот ведь что интересно: у HS3 был предшественник, чисто электрический E-HS3, полноприводная версия которого умела разгоняться до сотни еще быстрей, всего за 6 секунд, но спрос на эту модель был невелик, и в прошлом году ее сняли с производства в пользу бензиновой версии.

Водитель переднеприводного HS3 со 156-сильным мотором имеет возможность выбора одного из трех режимов вождения – Eco, Normal и Sport, а в случае полноприводного 245-сильного варианта к ним добавляются режимы «Снег» и «Бездорожье». К сожалению, официальные документы ничего не говорят о величине дорожного просвета, но, судя по отсутствию дополнительной защиты порогов, арок и бамперов, на сколь-нибудь серьезные внедорожные приключения не рассчитана ни одна из версий кроссовера.

Подвеска Hongqi HS3 также имеет конструкцию, более характерную для среднеразмерных, нежели бюджетных компактных кроссоверов: спереди, естественно, установлены стойки МакФерсон, а вот сзади, как и положено автомобилю с амбициями – независимая многорычажная. Теоретически это должно обеспечить больший ездовой комфорт и лучшую управляемость и на асфальте, и в более сложных условиях, например, на грейдере. Остается это проверить, а заодно посмотреть, насколько параметры настройки подвески, рулевого управления и тормозов соответствуют динамическим возможностям кроссовера. Естественно, это касается, прежде всего, мощной комплектации Deluxe, в отношении 1,5-литровой версии у меня особых сомнений нет.

Оснащение тоже старается соответствовать заявленным премиальным амбициям. Уже в базовую комплектацию входит панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, подогрев и электропривод передних сидений, регулируемая спинка задних, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, видеосистема кругового обзора и комплекс систем активной безопасности. А оснащение топовой версии дополняют обивка салона из натуральной кожи (сиденья в комплектации Comfort обтянуты экокожей), вентиляция передних сидений и вторая, дополнительная площадка для беспроводной зарядки мобильных телефонов мощностью 15 Вт. Вдобавок комплектация Deluxe оснащается 20-дюймовыми колесными дисками вместо 19-дюймовых.

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Насколько премиальными оказались цены? На данный момент Hongqi HS3 в комплектации Comfort предлагается по фиксированной цене в 3 990 000 рублей, а Deluxe – 4 590 000 рублей. Вторая цифра вполне соответствует уровню цен на Exeed TXL, который сегодня стоит от 4 250 000 рублей за комплектацию Business c 1,6-литровым 194-сильным мотором и роботом до 4 900 000 руб за топовые версии со 197-сильным двухлитровым турбомотором. При этом HS3 в топовой версии получается мощней и динамичней, но TXL – явно крупней и вместительней. А вот остальные компактные конкуренты без премиальных амбиций существенно дешевле.



Вот и получается, что топовые и мощные HS3 будут конкурировать разве что с Exeed TXL, а вот конкурентами базовых HS3 будут существенно более крупные и практичные среднеразмерные кроссоверы с двигателями сопоставимой или большей мощности, но не имеющие премиального статуса – например, Chery Tiggo 7 Pro Max или Haval F7. При этом они все равно будут дешевле. И тут уж все зависит непосредственно от покупателя.