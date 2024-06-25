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Обновлённый кроссовер Hongqi HS5 официально выходит на российский рынок

25.06.2024 346 0 0

Паркетник значительно преобразился снаружи, обновки есть и внутри. Модель предложена с более мощным бензиновым турбомотором 2.0. На выбор доступны две комплектации.

Вообще, рестайлинговый кроссовер Hongqi HS5 уже довольно давно выставлен у некоторых дилеров, однако только сейчас такая пятидверка обзавелась собственной страницей на российском сайте премиум-бренда (марка Hongqi принадлежит концерну FAW). Стало быть, можно говорить об официальном запуске.

Обновленный Hongqi HS5

Напомним, в Китае HS5 выпускают с 2019 года, он построен на переднеприводной платформе с поперечным расположением мотора. На родине модель обновилась в прошлом году. Внешность оформили в актуальном фирменном стиле Hongqi: паркетник получил гигантскую радиаторную решетку, двухэтажную головную оптику и новые бамперы, а задние фонари сделали в виде единой плашки. После рестайлинга длина кроссовера выросла на 25 мм до 4785 мм, ширина, напротив, уменьшилась на 2 мм до 1905 мм. Высота и колесная база остались прежними – 1700 и 2870 мм соответственно.

Обновленный Hongqi HS5
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Обновленный Hongqi HS5
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Внутри – модернизированные передняя панель и центральный тоннель. Также заменили блок управления «климатом»: у него теперь три шайбы со встроенными экранчиками (прежде был сенсорный пульт). При этом Hongqi HS5 сохранил табло, то есть объединенные экраны приборки и мультимедийной системы.

Обновленный Hongqi HS5
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Обновленный Hongqi HS5
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Обновленный Hongqi HS5
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Как и дореформенный Hongqi HS5, обновленный кроссовер доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0, но мотор стал мощнее: на нашей версии он выдает 245 л.с. и 380 Нм против 218 л.с. и 340 Нм у предшественника. Коробка на сайте почему-то не указана. У дилеров представлены машины с классическим восьмиступенчатым автоматом, тогда как прежний HS5 имеет 6АТ. Привод, по предварительным данным, только полный.

Обновленный Hongqi HS5

Рестайлинговый Hongqi HS5 доступен в двух комплектациях – Comfort и Deluxe (дореформенный кроссовер имеет одноименные исполнения). Но их полный состав еще не раскрыт. Известно, что в базе есть светодиодная оптика, панорамный люк, упомянутое табло (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), подогрев рулевого колеса, проекционный дисплей, камеры кругового обзора. А версия Deluxe – это также подвеска «с интеллектуальным регулированием демпфирования».

Дореформенный Hongqi HS5
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Дореформенный Hongqi HS5
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Дореформенный Hongqi HS5
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Согласно сайту, обновленный Hongqi HS5 Comfort стоит 5 390 000 рублей, комплектация Deluxe обойдется в 5 990 000 рублей. Дорестайлинговый кроссовер пока в строю, его цена начинается с отметки 4 590 000 рублей.

Между тем буквально через пару дней в России появится другая новинка Hongqi – младший кроссовер HS3.

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