Hongqi HS3 в России: самый доступный кроссовер премиум-бренда готовится к старту продаж

По предварительным данным, новый паркетник будет доступен с двумя турбомоторами на выбор. При этом модель со старшим двигателем, как ожидается, предложат с полным приводом.

Кроссовер Hongqi HS3 российское подразделение китайского премиум-бренда (Hongqi принадлежит концерну FAW) официально анонсировало еще в начале текущего года. Как тогда сообщалось, выход новинки на наш рынок намечен на второй квартал. Так вот теперь местный офис марки объявил на своих страницах в соцсетях о старте предзаказа, хотя прайс-листа пока нет. По предварительной информации, полноценная презентация модели состоится в РФ 27 июня.

Напомним, в Китае новый HS3 дебютировал лишь в 2023-м, его также поставляют в страны Ближнего Востока, причем пятидверка открывает SUV-линейку марки. Кстати, на родине компания позиционирует этот кросс в качестве второго поколения: предшественник был электрокаром и носил индекс E-HS3, тот паркетник сняли с продаж из-за скромного спроса. У «второго» же кроссовера чисто электрической версии нет.



По своим габаритам свежий Hongqi HS3 сопоставим с Infiniti QX50. Длина глобального паркетника Hongqi равна 4655 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1668 мм, колесная база – 2770 мм.



Полный перечень комплектаций российской версии, вероятно, появится в рамках премьеры. В списке оборудования модели, предназначенной для других рынков, значатся: 18- или 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика, виртуальная приборка, мультимедийная система с вертикальным планшетом, подогрев и вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

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Как сообщалось ранее, в России Hongqi HS3 будет доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0: в первом случае кроссовер имеет передний привод, модель со старшим двигателем – полноприводная. Мощность нашего паркетника до сих пор не озвучена. Полуторалитровый турбомотор «мирового» HS3 выдает 169 л.с. и 258 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Отдача двухлитрового движка – 252 л.с. и 380 Нм, ему положен классический восьмиступенчатый автомат.



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Между тем сейчас самым дешевым кроссовером Hongqi в России является дореформенный HS5: рекомендованная цена этой модели начинается с отметки с 4 590 000 рублей. К слову, совсем скоро у нас стартуют официальные продажи рестайлингового Hongqi HS5.

