Hongqi HS3 станет самым доступным кроссовером в российской линейке премиум-бренда

Новый SUV предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор, полный привод тоже будет. Старт продаж намечен на второй квартал.

В самом конце прошлого года китайский премиум-бренд Hongqi (марка принадлежит концерну FAW) анонсировал расширение модельного ряда в России. Теперь же появились первые официальные подробности об одной из грядущих новинок: к нам едет паркетник HS3, он присоединится к старшим SUV с индексами HS5 и HS7, полноразмерному электрокроссу E-HS9, минивэну HQ9, седанам H5 и H9.

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Напомним, в Китае Hongqi HS3 дебютировал в 2023-м, сегодня эта модель открывает кросс-линейку марки. К слову, компания позиционирует пятидверку в качестве второго поколения: предшественник был электрокаром, он носил имя E-HS3, на родине его уже сняли с продаж из-за низкого спроса. У нового же HS3 чисто электрической версии нет.



Внешность оформлена в актуальном фирменном стиле Hongqi, его характерные черты – двухэтажная головная оптика и массивная радиаторная решетка а-ля Rolls-Royce. HS3 не только самый доступный, но и самый компактный кросс бренда: длина (в спецификации для КНР) – 4655 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1668 мм, колесная база – 2770 мм. Таким образом, по своим габаритам кроссовер сопоставим с Infiniti QX50.



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В салоне – виртуальная приборка и вертикальный планшет мультимедиа-системы. В Китае для модели также предусмотрены одна или две беспроводные площадки для зарядки смартфонов, подогрев и вентиляция передних сидений, панорамный люк в крыше, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



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В России Hongqi HS3 будет доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0: в первом случае кросс исключительно переднеприводный, модель со старшим мотором имеет полный привод. Отдача нашего паркетника еще не раскрыта. В Китае базовый двигатель выдает 169 л.с. и 258 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями; мощность 2.0T – 252 л.с., максимальный крутящий момент – 380 Нм, этому мотору положен классический восьмиступенчатый автомат.



Сейчас паркетник проходит сертификацию в РФ. На рынок Hongqi HS3 выйдет во втором квартале, комплектации и цены объявят ближе к дате старта продаж. Для сравнения, рекомендованная цена кроссовера Hongqi HS5 начинается с отметки 4 990 000 рублей.