Кроссовер Hongqi HS3 выходит на российский рынок: комплектации и цены

Новый паркетник предложен с двумя моторами, передним или полным приводом. У модели оказались довольно богатые комплектации.

В Москве состоялась презентация кроссовера Hongqi HS3, в рамках которой был дан старт продажам. Первыми впечатлениями о самом доступном SUV премиум-бренда (марка принадлежит концерну FAW) поделимся чуть позже, а в этой заметке расскажем о комплектациях и ценах.

Напомним, в Китае паркетник дебютировал в прошлом году, причем там его позиционируют в качестве модели второго поколения: предшественник был электрокаром и носил индекс E-HS3, тот кроссовер сняли с продаж из-за скромного спроса. У «второго» же HS3 чисто электрической версии нет. Длина нового пятиместного кросса равна 4655 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1668 мм, колесная база – 2770 мм. Таким образом, по своим габаритам модель сопоставима с Infiniti QX50.

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В России Hongqi HS3 доступен в двух версиях. Под капотом исполнения Comfort установлена бензиновая турбочетверка 1.5, которая на нашем кроссовере выдает 156 л.с. и 252 Нм. Такой паркетник имеет семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и передний привод. Hongqi HS3 Deluxe оснащен турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. (380 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом, этот вариант по умолчанию полноприводный. Заявлено, что кроссовер с 1.5T первую «сотню» наберет за 9,9 секунды, с 2.0T – за 6,7 секунды.



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В списке стандартного оборудования значатся: светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, атмосферная подсветка интерьера, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, бесключевой доступ, система старт-стоп, датчики света и дождя, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. HS3 Deluxe – это 20-дюймовые колеса вместо 19-дюймовых у версии Comfort, вентиляция передних кресел, функция бесконтактного открывания багажника, автопарковщик, подогрев руля, ионизатор воздуха.

Рекомендованная цена Hongqi HS3 Comfort – 3 990 000 рублей, версии Deluxe – от 4 590 000 рублей.



Между тем ранее на российском рынке появился рестайлинговый кроссовер Hongqi HS5.