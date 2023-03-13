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  • Я сбил дикое животное: что мне грозит и можно ли получить компенсацию по ОСАГО

Я сбил дикое животное: что мне грозит и можно ли получить компенсацию по ОСАГО

13.03.2023 145 0 1

Недавно мы разбирались в том, что делать при ДТП с сельскохозяйственным животным и выяснили, что сценариев развития событий может быть несколько: виновным в ДТП могут признать как водителя, так и владельца сбитой коровы, и выплата компенсаций будет соответствующей. Сегодня же мы поговорим о схожей ситуации: ДТП с животным, но уже диким. Оказывается, здесь ситуация уже более однозначная, причем не в пользу водителя. Что делать при таком ДТП и как потерять минимум денег?

Кто будет виноват при ДТП с животным?

С базовым определением ситуации мы уже определились в прошлый раз: ситуация, когда автомобиль сбил животное, является ДТП, поскольку это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». Животное – это всегда имущество, только домашнее принадлежит конкретному человеку, а дикое – государству. Статья 4 Федерального закона № 52-ФЗ «О животном мире» четко указывает, что «животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью». Так что любая дикая живность от медведя до воробья принадлежит государству.

Из этого проистекает следующий вывод: поскольку перемещение диких животных не управляется и не регламентируется, то виновником ДТП с диким животным всегда признается водитель.

Что делать сразу после ДТП?

Порядок действий при ДТП с диким животным стандартный – подробно мы описывали его в отдельном материале. Нужно выключить зажигание, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки, вызвать полицию, а при наличии пострадавших – скорую помощь. Не будет лишним зафиксировать обстоятельства ДТП на фото или видео. А вот оказывать помощь пострадавшему животному без профессиональных навыков не стоит – это неоправданный риск.

Отдельно отметим, что оставление места ДТП в таком случае – это такое же нарушение, как и при любой другой аварии, и за него грозит наказание – как минимум лишение прав. К случаям, когда водитель может безнаказанно уехать после ДТП, авария с диким животным не относится. Конечно, на практике многие водители предпочитают уехать, если автомобиль еще способен передвигаться – но нужно помнить, что это явное нарушение ПДД, за которое в случае доказательства вины лишат прав.

Какое наказание грозит водителю за сбитое животное?

С точки зрения ПДД авария с животным не подразумевает конкретного штрафа по КоАП. Однако водитель может получить «попутные» штрафы: например, если трасологическая экспертиза выявит превышение скорости или медосвидетельствование покажет наличие алкоголя в крови. Если таких нарушений нет, то инспектор, прибывший на место ДТП, может составить определение об отсутствии состава административного правонарушения.

Отдельно отметим, что наличие на дороге знака 1.27 «Дикие животные» не влияет на ситуацию. Этот знак является предупреждающим, так что нарушить его требования нельзя, а следовательно, нельзя получить штраф или иное наказание за то, что ДТП произошло в зоне его действия.

Однако наказание за сбитое дикое животное предусмотрено не КоАП, а Гражданским кодексом. Часть 1 статьи 1079 указывает, что «граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, <…> обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего». Соответственно, вариантов для водителя два: либо официально ходатайствовать о проведении экспертизы, которая докажет, что ДТП произошло вследствие непреодолимой силы (проще говоря, что водитель никак не мог предотвратить аварию), либо компенсировать нанесенный ущерб.

А вот сумма ущерба рассчитывается на основании Приказа Минприроды России № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Ознакомиться с ним можно, например, здесь. Приложение 1 этого приказа содержит «таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Вот список животных и суммы компенсации, которые нужно уплатить государству.

п/пВиды охотничьих ресурсовТакса (рублей за 1 особь)
1Лось, сибирский горный козел, овцебык80 000
2Кабан, дикий северный олень30 000
3Благородный олень70 000
4Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга60 000
5Косули, муфлон, серна40 000
6Снежный баран100 000
7Гибрид зубра с бизоном, домашним скотом180 000
8Медведи60 000
9Барсук12 000
10Сурки, бобры, куницы, харза6 000
11Соболь, выдра, росомаха15 000
12Рысь40 000
13Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, енотовидная собака200
14Песец, корсак, дикие кошки, норки, зайцы, дикий кролик1 000
15Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, колонок, белки, бурундуки, летяга500
16Кроты, водяная полевка, хомяки, суслики100
17Глухари6 000
18Тетерев, фазаны, улары, саджа2 000
19Гуси, казарки1 000
20Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп600
21Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, чибис, тулес, хрустан,
камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля,
гаршнеп, горлицы		200

Как видно из таблицы, суммы компенсаций отличаются на порядки в зависимости от конкретного животного. Сбитая лисица «стоит» всего 200 рублей, утка – 600, а крупные копытные обойдутся уже в серьезную сумму от 30 до 180 тысяч рублей. Обратите внимание: протокол о нанесении ущерба охотхозяйству будет составлять не инспектор ГИБДД, а вызванный на место охотничий инспектор с соответствующими полномочиями.

Можно ли компенсировать ущерб за сбитое животное по ОСАГО?

Да, можно. Как и в прочих случаях, ОСАГО защищает ответственность водителя при ДТП, так что если у него есть действующий страховой полис, крупную компенсацию за сбитого лося не придется платить из собственного кармана. Представители охотхозяйства получат документы о ДТП и обратятся в страховую компанию водителя для получения компенсации. Но вот чинить машину водителю придется за свой счет – если, конечно, у него нет полиса каско.

Однако стоит помнить, что в ряде случаев страховая компания имеет право на регрессное требование страховщика к лицу, причинившему вред – проще говоря, может заставить виновника ДТП компенсировать ей выплаченные потерпевшему деньги. Обо всех вариантах мы рассказывали подробно, так что напомним кратко: такое возможно, если, например, водитель был пьян, не имел прав, скрылся с места ДТП или не был вписан в страховой полис.

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