Я сбил дикое животное: что мне грозит и можно ли получить компенсацию по ОСАГО

Недавно мы разбирались в том, что делать при ДТП с сельскохозяйственным животным и выяснили, что сценариев развития событий может быть несколько: виновным в ДТП могут признать как водителя, так и владельца сбитой коровы, и выплата компенсаций будет соответствующей. Сегодня же мы поговорим о схожей ситуации: ДТП с животным, но уже диким. Оказывается, здесь ситуация уже более однозначная, причем не в пользу водителя. Что делать при таком ДТП и как потерять минимум денег?

Кто будет виноват при ДТП с животным?

С базовым определением ситуации мы уже определились в прошлый раз: ситуация, когда автомобиль сбил животное, является ДТП, поскольку это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». Животное – это всегда имущество, только домашнее принадлежит конкретному человеку, а дикое – государству. Статья 4 Федерального закона № 52-ФЗ «О животном мире» четко указывает, что «животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью». Так что любая дикая живность от медведя до воробья принадлежит государству.

Из этого проистекает следующий вывод: поскольку перемещение диких животных не управляется и не регламентируется, то виновником ДТП с диким животным всегда признается водитель.

Что делать сразу после ДТП?

Порядок действий при ДТП с диким животным стандартный – подробно мы описывали его в отдельном материале. Нужно выключить зажигание, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки, вызвать полицию, а при наличии пострадавших – скорую помощь. Не будет лишним зафиксировать обстоятельства ДТП на фото или видео. А вот оказывать помощь пострадавшему животному без профессиональных навыков не стоит – это неоправданный риск.

Отдельно отметим, что оставление места ДТП в таком случае – это такое же нарушение, как и при любой другой аварии, и за него грозит наказание – как минимум лишение прав. К случаям, когда водитель может безнаказанно уехать после ДТП, авария с диким животным не относится. Конечно, на практике многие водители предпочитают уехать, если автомобиль еще способен передвигаться – но нужно помнить, что это явное нарушение ПДД, за которое в случае доказательства вины лишат прав.

Какое наказание грозит водителю за сбитое животное?

С точки зрения ПДД авария с животным не подразумевает конкретного штрафа по КоАП. Однако водитель может получить «попутные» штрафы: например, если трасологическая экспертиза выявит превышение скорости или медосвидетельствование покажет наличие алкоголя в крови. Если таких нарушений нет, то инспектор, прибывший на место ДТП, может составить определение об отсутствии состава административного правонарушения.

Отдельно отметим, что наличие на дороге знака 1.27 «Дикие животные» не влияет на ситуацию. Этот знак является предупреждающим, так что нарушить его требования нельзя, а следовательно, нельзя получить штраф или иное наказание за то, что ДТП произошло в зоне его действия.

Однако наказание за сбитое дикое животное предусмотрено не КоАП, а Гражданским кодексом. Часть 1 статьи 1079 указывает, что «граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, <…> обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего». Соответственно, вариантов для водителя два: либо официально ходатайствовать о проведении экспертизы, которая докажет, что ДТП произошло вследствие непреодолимой силы (проще говоря, что водитель никак не мог предотвратить аварию), либо компенсировать нанесенный ущерб.

А вот сумма ущерба рассчитывается на основании Приказа Минприроды России № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Ознакомиться с ним можно, например, здесь. Приложение 1 этого приказа содержит «таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Вот список животных и суммы компенсации, которые нужно уплатить государству.