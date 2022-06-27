Попасть в ДТП – дело всегда неприятное. Быть его виновником – дело неприятное вдвойне. Можно остаться должным, даже если есть полис ОСАГО , а если его нет, придется полностью компенсировать ущерб из своего кармана , да еще и заплатить штраф . Но если смалодушничать и уехать с места аварии, вдобавок ко всему вышеперечисленному можно получить еще более серьезные проблемы. Что же грозит за оставление места ДТП?

Поправки в законе с 2019 года разделили ответственность за оставление места ДТП на административную и уголовную в зависимости от обстоятельств. Если в ДТП не пострадали люди, то ответственность будет административной, а если кто-то получил тяжелые травмы или погиб, то уже уголовной. Пойдем по порядку.



Что будет, если в ДТП не пострадали люди?

Если в ДТП обошлось без погибших и тяжело пострадавших, а виновник аварии скрылся, то ему грозит административная ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП. Она указывает, что «оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток». То есть, штрафом здесь уже не отделаться – наказание довольно серьезное, и об этом стоит помнить.



А если я просто слегка задел машину во дворе или на парковке и уехал?

Стоит понимать, что любая авария, произошедшая по время движения автомобиля, является ДТП, даже если она произошла во дворе или на парковке. Так что если вы задели стоящий где угодно автомобиль, это обязывает вас действовать по стандартной процедуре: выставить аварийный знак, включить аварийную сигнализацию, найти владельца пострадавшей машины и заняться оформлением ДТП – по европротоколу или с участием сотрудников полиции. Если же уехать с места аварии, наказание будет таким же, как описано выше.



Что будет, если в ДТП есть пострадавшие или погибшие?

В апреле 2019 года в силу вступили Федеральные законы № 63 и № 64, которые приравняли наказание для «беглецов» с места ДТП с пострадавшими или погибшими к таковому для пьяных водителей. А в июне того же года наказание за такие преступления усилилось. За оставление места ДТП, в котором есть тяжело пострадавшие или погибшие, грозит уже не административная, а уголовная ответственность по статье 264 УК. Она предусматривает три варианта последствий.

Виновник, скрывшийся с места ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью, согласно части 2 статьи 264 ДТП наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если в результате ДТП погиб один человек, а виновник аварии сбежал, он будет наказан по части 4 статьи 264. Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если же в аварии погибли двое и более человек, то сбежавший с места такого ДТП виновник будет наказан по части 6 статьи 264 лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Стоит понимать, что незнание или непонимание ситуации не освобождает от ответственности: то есть, если водитель не знал, что в результате ДТП пострадали или погибли люди, но все равно скрылся, то наказания ему не избежать. Более того, наказание может стать более суровым. Ведь если остаться на месте аварии и оказать медицинскую помощь, то есть шанс сократить число погибших или тяжесть вреда здоровью пострадавших, а оставление места ДТП может усугубить для них ситуацию.

Какие еще проблемы будут при оставлении места ДТП?

Административное или уголовное наказание – не единственная проблема для того, кто скрылся с места ДТП. Дело в том, что подпункт «г» пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 40 об ОСАГО предусматривает право регрессного требования к виновнику ДТП, если он скрылся места ДТП. Проще говоря, страховая компания виновника сначала компенсирует потерпевшему в ДТП нанесенный ущерб, а затем подаст в суд на виновника аварии и полностью компенсирует понесенные затраты. То есть, для того, кто скрылся с места аварии, полис ОСАГО фактически не действует – все затраты на ремонт и компенсацию пострадавшим будут взысканы с него в судебном порядке страховой компанией. Об этом тоже стоит помнить, когда в голову приходят мысли о том, что «это просто царапина» или «никто этого не видел».

В каком случае можно уехать с места ДТП?

Правилами дорожного движения предусмотрен только один вариант, когда водитель вправе уехать с места ДТП. Пункт 2.6 ПДД гласит, что «если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, <…> и возвратиться к месту происшествия». Здесь нужно обратить внимание и на последнюю часть фразы: после доставки пострадавших в больницу виновник обязан вернуться на место аварии.