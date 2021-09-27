Штраф за езду без страховки остается до смешного маленьким (вдобавок его можно оплатить со скидкой 50% ), а стоимость полиса ОСАГО даже после либерализации тарифов осталась довольно высокой. Это сочетание факторов провоцирует все больше водителей на незаконную экономию: число штрафов за езду без страховки исчисляется миллионами, а «не пойманных» еще больше. При этом практически никакой страховой защиты у законопослушных водителей, встречающихся с нарушителями, до сих пор нет. Давайте разберемся, что делать, если у виновника ДТП нет страховки.

Что нужно сделать сразу после аварии?

О том, что делать после ДТП, мы уже рассказывали, так что подробно останавливаться на оказании помощи пострадавшим и выставлении знаков аварийной остановки не будем. Нас интересует страховка – а именно проверка ее наличия и подлинности. Если виновник ДТП говорит, что у него есть полис, его нужно обязательно проверить на подлинность с помощью специального сервиса на сайте РСА. Если же виновник ДТП отказывается предоставить полис для проверки, стоит напомнить ему, что часть 1 статьи 11 Федерального закона № 40 об ОСАГО обязывает его это сделать: согласно ей, «если страхователь является участником дорожно-транспортного происшествия, он обязан сообщить другим участникам указанного происшествия по их требованию сведения о договоре обязательного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность владельцев этого транспортного средства».



Если же виновник ДТП сразу заявляет, что полиса ОСАГО у него нет, нужно зафиксировать все доступные данные о нем: номер автомобиля, данные паспорта, водительских прав и так далее, а также сразу вызвать на место аварии сотрудников полиции для оформления ДТП. Само собой, виновник с отсутствующим или поддельным полисом получит тот самый штраф за езду без страховки. А вот дальше разбираться с ним придется уже самому потерпевшему в ДТП.

Можно ли оформить такое ДТП по европротоколу?

На всякий случай напомним, что никакой возможности оформить такое ДТП по европротоколу без привлечения полиции нет. Европротокол доступен только в случае, если оба участника ДТП застрахованы по ОСАГО, а также не имеют разногласий по поводу того, кто виновен в ДТП (или сумма нанесенного ущерба не превышает 100 тысяч рублей). Так что если у второго участника ДТП нет страховки, полицию нужно вызывать незамедлительно.



От кого можно получить компенсацию ущерба?

Самое неприятное для потерпевшего в ДТП с виновником без страховки – это то, что получить положенную компенсацию ущерба от страховой компании не получится. Нет полиса – нет и страховщика, к которому можно обратиться. И даже наличие полиса ОСАГО у потерпевшего никак не влияет на ситуацию: этот полис страхует его ответственность на случай ДТП по его вине. Поэтому обратиться в свою страховую компанию за компенсацией не получится. Так что здесь в дело вступает уже не закон об ОСАГО, а Гражданский кодекс. Часть 1 статьи 1064 Гражданского кодекса, указывает, что «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». Таким образом, потерпевшему придется взыскивать ущерб непосредственно с виновника ДТП.



Как взыскать ущерб с виновника?

Первая часть процедуры взыскания ущерба вполне типовая: нужно провести независимую экспертизу для оценки повреждений и расчета стоимости ремонта автомобиля. Виновника ДТП стоит пригласить на проведение экспертизы заказным письмом с уведомлением о вручении, чтобы у него не было возможности затягивать рассмотрение дела претензиями о некорректности оценки и прочими уловками. При этом факт его присутствия на экспертизе уже неважен, оценка будет проведена и без него.



После получения результатов оценки можно направить виновнику досудебную претензию с требованием о возмещении ущерба. Впрочем, если виновник сразу заявил о том, что не собирается ничего компенсировать добровольно, можно пропустить этот пункт и сразу обратиться в суд.

Чтобы взыскать с виновника компенсацию ущерба в судебном порядке, нужно приложить к заявлению все имеющиеся документы: уведомление о ДТП и все прочие бумаги, полученные по результатам аварии, а также результаты экспертизы для подтверждения суммы компенсации. К сожалению, дальнейшее развитие дел мало зависит от действий потерпевшего. Самый лучший сценарий – это добровольное согласие виновника компенсировать ущерб. Второй благоприятный для потерпевшего вариант – это взыскание с виновника долга судебными приставами – например, если у него есть материальные активы, которые могут быть изъяты и реализованы в счет долга. Но если у виновника не окажется ни имущества, ни денег, которые можно взыскать, компенсация ущерба может растянуться на годы.

Есть ли другие варианты?

Альтернативный вариант – написание на месте ДТП расписки, в которой виновник признает нанесение ущерба и обязанность по его компенсации. В такой расписке нужно подробно и четко описать нанесенный ущерб и указать сумму компенсации, а также обозначить сроки, в которые виновник обязуется выплатить компенсацию. Но стоит понимать, что написание расписки не отменяет необходимости вызвать полицию и зафиксировать факт ДТП с оформлением всех соответствующих документов. Если этого не сделать, виновник может пойти на попятную или просто исчезнуть, а процедура судебного взыскания может быть осложнена отсутствием документов, подтверждающих ДТП и вину конкретного лица.



А что если в ДТП пострадали люди?

Если в ДТП по вине водителя без страховки пострадали или погибли люди, то потерпевшие или их представители могут получить компенсационную выплату от Российского союза автостраховщиков. Об этом говорит пункт «г» части 1 статьи 18 Закона об ОСАГО. Он указывает, что «компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховое возмещение по обязательному страхованию не может быть осуществлено вследствие отсутствия договора обязательного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность причинившего вред лица, из-за неисполнения им установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию». Проще говоря, если у виновника ДТП нет ОСАГО, то вместо страхового возмещения вреда жизни и здоровью предусмотрена компенсационная выплата. А сами компенсационные выплаты, согласно части 1 статьи 19 того жа закона, «осуществляются только в денежной форме профессиональным объединением страховщиков». Сумма таких выплат обозначена в части 2 статьи 19: «в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, в размере не более 500 тысяч рублей». Так что стоит помнить, что если имущественный ущерб придется взыскивать непосредственно с виновника, то компенсацию вреда жизни и здоровья можно быстро и законно получить от РСА.

