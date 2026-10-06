Renault E-Space Concept: прогрев публики к возвращению легендарного минивэна

Компания Renault опубликовала первую фотографию концепта E-Space, который полностью рассекретят 12 октября на Парижском автосалоне. В серийную модель он может превратиться в 2028 году.

В марте этого года Renault Group представила новый план развития futuREady и пообещала в нём возвращение однообъёмников. Тогда был представлен концепт нового пятиместного компактвэна Renault R-Space Lab длиной 4,5 м, а на следующей неделе на Парижском автосалоне покажут более крупный концептуальный минивэн Renault E-Space длиной 4,7 м.

Об истории минивэна Renault Espace у нас есть отдельный большой материал. Здесь лишь вкратце напомним, что Espace первого поколения вышел на рынок в 1984 году: благодаря новому подходу к компоновке он открыл для европейцев класс минивэнов (MPV). Примерно до конца 1990-х этот класс считался очень прогрессивным и перспективным, затем эволюция автопрома дала резкий крен в сторону сегмента SUV, и сегодня вместо сотен вариантов минивэнов мы имеем на рынке полчище кроссоверов, а класс MPV стал откровенно нишевым, за исключением Китая, где однообъёмники (особенно роскошные) сегодня пользуются высоким спросом.

Актуальный Renault Espace шестого поколения

Renault Espace как минивэн просуществовал в пяти поколениях, а в шестом превратился в кроссовер с посадочной формулой 5+2 — его премьера состоялась в 2023 году. В 2025-м кроссовер Espace пережил рестайлинг. Продаётся «шестой» Espace вяло: по данным самой Renault Group, за первую половину 2026 года реализовано 9344 шт., что на 9,38% меньше, чем в январе-июне 2025 года. Теперь маркетологи Renault Group полагают, что европейцы созрели для возвращения однообъёмников.

Renault Espace первого поколения

Концепт Renault E-Space, как нетрудно заметить, позаимствовал некоторые стилистические решения у Espace первого поколения, поэтому в профиль немного напоминает зубило. Фары представляют собой U-образный пиксельный рисунок на большой световой панели передка, а по центру этой панели находится выпирающая вперёд и как бы парящая в воздухе светящаяся эмблема Renault. Фотографий кормы и интерьера пока нет.

Концепт Renault E-Space

Буква E в названии концепта Renault E-Space указывает на электрифицированную силовую установку, при этом о платформе концепта пока никакой информации нет. Также в пресс-релизе ничего не говорится о том, когда концепт Renault E-Space может превратиться в серийную модель, но по данным французской газеты L'argus, жизненный цикл нынешнего кроссовера Renault Espace закончится в 2028 году, тогда же можно ожидать модель седьмого поколения в формате минивэна. В его основу, скорее всего, ляжет платформа RGEV medium 2.0, рассчитанная как на полностью электрические, так и на plug-in гибридные силовые установки последовательного типа.