Renault готовится в возвращению однообъёмников: представлен концепт R-Space Lab

Современные Renault Scenic и Renault Espace — кроссоверы, а ведь в прошлом эти имена принадлежали семейным однообъёмникам, которые продавались огромными тиражами и которых сегодня не хватает многим клиентам французской марки. Представленный сегодня концепт Renault R-Space Lab показывает, какими могут быть новые компактвэны и минивэны Renault. В основе концепта лежит новейшая модульная платформа RGEV medium 2.0, рассчитанная как на полностью электрические, так и на plug-in гибридные силовые установки последовательного типа.

Renault Group сегодня представила новый стратегический план развития под названием futuREady, вместе с ним миру явлены три новинки: концепты Renault R-Space Lab, будущий маленький бюджетный кроссовер Renault Bridger для развивающихся рынков и серийный кросс-универсал С-класса Dacia Striker. Здесь поговорим о концепте Renault R-Space Lab и платформе RGEV medium 2.0, на которой он построен.

В пресс-релизе сказано, что Renault R-Space Lab не является предвестником какой-то конкретной модели, но демонстрирует вектор развития марки Renault на ближайшие пять лет. К 2030 году под маркой Renault появятся 14 новых моделей, 12 из них предназначены для Европы, среди этой дюжины наверняка будет однообъёмник — быть может, даже не один. В привязке к платформе RGEV medium 2.0 было заявлено, что она рассчитана в том числе на минивэны.

В общем, ждём как минимум один новый однообъёмник по мотивам Renault R-Space Lab в период с 2028 по 2030 год. К слову, в прошлом, а именно в 2011 году у Renault уже был концепт с названием R-Space (без приставки Lab), тоже однообъёмный и тоже в оранжевом цвете, элементы дизайна этого концепта мы увидели в пятом поколении Espace — последнем, выполненном в формате минивэна.

Renault R-Space Lab — это пятиместный компактвэн длиной 4,5 м и высотой 1,5 м. Выглядит R-Space Lab весьма эффектно и атлетично, в духе концептуального шутинг-брейка Renault Embleme образца 2024 года. В интерьерах этих двух концептов тоже много общего, в том числе двухъярусная передняя панель с огромным панорамным приборным экраном, но есть и отличия. У Renault R-Space Lab нижний настроечный экран дополнен рядом физических клавиш, а руль выполнен в виде шурвала, потому что у него нет физической связи с колёсами — только электронная, а потому поворачивать руль на большие углы не надо. Роль бардачка выполняет большой подвижный пенал, который передний пассажир может использовать как подставку для ног.

Двери у Renault R-Space Lab распашные, с безрамочными стёклами, задние двери открываются на угол до 90 градусов для удобства посадки/высадки пассажиров. Три раздельных кресла во втором ряду имеют независимые регулировки, их можно двигать взад-вперёд, чтобы дать больше места ногам или крупногабаритным вещам в багажнике. Багажная дверь имеет очень интересную форму с двумя стёклами, верхнее из которых является продолжением стеклянной крыши.

Модульная платформа RGEV medium 2.0, на которой построен Renault R-Space Lab, будет основной для грядущих новинок марки Renault для Европы, она предназначена для легковых автомобилей классов от В+ до D с разными типами кузовов. Платформа RGEV medium 2.0 имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру, ячейки тяговой батареи упакованы прямо в кузов без промежуточного корпусирования.

Платформа RGEV medium 2.0 предназначена для электромобилей и plug-in гибридов последовательного типа, в которых ДВС работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Первые серийные модели на этой платформе ожидаются в 2028 году. На рендерах показаны варианты платформы для электромобилей с одним и двумя электромоторами и соответственно с задним и полным приводом. Передняя подвеска во всех случаях — типа McPherson, задняя — независимая многрычажная.

У plug-in гибридной версии платформы RGEV medium 2.0 есть только один задний тяговый электромотор, а спереди установлен компактный ДВС с пристыкованным к нему генератором для выработки электроэнергии. Часть батарейной рамки в пределах колёсной базы занимают плоские топливный бак и глушитель — любопытно, что они расположены под передними креслами, а не под задними, выхлоп выведен под днище. Комбинация ДВС с передним тяговым электромотором на данный момент не заявлена, то есть гибридные версии имеют только задний привод.

У электромобилей на платформе RGEV medium 2.0 будет запас хода на одной зарядке до 750 км, у гибридов — до 1400 км. Платформа RGEV medium 2.0 предназначена не только для автомобилей марки Renault, но и для марок Alpine и Dacia, то есть она общекорпоративная. А вот у Alpine будет ещё и собственная, уникальная платформа APP (Alpine Performance Platform).

