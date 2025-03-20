Кроссовер Renault Espace обновился раньше родственного Austral

Французская марка представила рестайлинговый паркетник Espace. Внешность модели привели в соответствие с актуальным фирменным стилем. Кроме того, была улучшена шумоизоляция салона. Технику менять не стали.

Нынешний Renault Espace – это не минивэн, а типичный паркетник. Такая пятидверка в строю с 2023 года. По сути, она представляет собой удлиненную версию Renault Austral, который дебютировал годом ранее. Хитом продаж Espace не назовешь: согласно статистике JATO Dynamics, в 2024-м растянутый кроссовер разошелся по Европе тиражом 21 038 экземпляров, тогда как результат его главного соперника Peugeot 5008 составил 43 199 единиц. Исходный Renault Austral за тот же период обрел в Старом Свете свыше 76 000 владельцев. Видимо, скромные продажи и привели к тому, что в паре Austral/Espace именно удлиненный кроссовер первым пережил рестайлинг.

Обновленный Renault Espace 1 / 4 Обновленный Renault Espace 2 / 4 Обновленный Renault Espace 3 / 4 Обновленный Renault Espace 4 / 4

Внешность оформили в актуальном стиле марки. Вместо головной оптики со «скобами» появились фары более привычной формы (за доплату они могут быть матричными), под которыми разместили треугольные секции с диодными ходовыми огнями – как у кросс-купе Renault Rafale, паркетников Renault Symbioz и Renault Captur. Еще заменили передний бампер, радиаторную решетку, капот, багажную дверь и задние фонари. Также была расширена палитра цветов кузова.

Обновленный Renault Espace 1 / 5 Обновленный Renault Espace 2 / 5 Обновленный Renault Espace 3 / 5 Обновленный Renault Espace 4 / 5 Обновленный Renault Espace 5 / 5

После рестайлинга длина Renault Espace выросла на 24 мм до 4746 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1843 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2738 мм. Кроссовер доступен с пяти- или семиместным салоном.

Обновленный Renault Espace 1 / 3 Обновленный Renault Espace 2 / 3 Обновленный Renault Espace 3 / 3

Внутри установили новые передние кресла. Кроме того, в Renault заявили об улучшенной шумоизоляции. Список оборудования пополнила система распознавания водителя: в левую переднюю стойку встроена камера, она «считывает» лицо, после чего электроника подгоняет настройки под сохраненный ранее профиль (любимые радиостанции, электрорегулировки сиденья и т.д.). А еще в арсенале Espace теперь значится панорамная крыша Solarbay, меняющая степень прозрачности. Виртуальная приборка и развернутый к водителю вертикальный планшет мультимедиа перешли с предшественника.

Обновленный Renault Espace 1 / 3 Обновленный Renault Espace 2 / 3 Обновленный Renault Espace 3 / 3

Как и прежде, Renault Espace бывает только в виде гибрида с установкой E-Tech. Система включает бензиновую турботройку 1.2 (130 л.с.), стартер-генератор, тяговый электромотор и скромную батарею емкостью 2 кВт*ч. Совокупная отдача – 200 л.с. Привод исключительно передний. Для модели предусмотрено полноуправляемое шасси 4Control.

Дореформенный Renault Espace 1 / 4 Дореформенный Renault Espace 2 / 4 Дореформенный Renault Espace 3 / 4 Дореформенный Renault Espace, оспортивленный вариант Esprite Alpine. У рестайлингового кроссовера тоже будет такая версия 4 / 4

В некоторых европейских странах прием заказов на рестайлинговый Renault Espace откроют еще до начала лета, цен пока нет. Дореформенный кроссовер во Франции, например, сейчас стоит от 45 500 евро (около 4,1 млн рублей по текущему курсу). Позже представят и «короткий» обновленный Renault Austral.