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Кроссовер Renault Rafale: теперь с полным приводом и 300-сильной гибридной установкой

16.05.2024 48 0 0

Известно, что новинка французского бренда, получившая прибавку E-Tech 4x4 к названию, появится в продаже на европейском рынке осенью текущего года.

Глобальный дебют купеобразного кроссовера Renault Rafale состоялся ещё летом 2023-го, при этом на европейский рынок модель вышла только в середине февраля текущего года. Пока что SUV предлагается с урезанной гаммой: обе комплектации имеют передний привод и гибридную установку E-Tech, однако в дальнейшем линейка пополнится за счёт полноприводной модификации: сегодня компания рассказала подробнее о новой версии E-Tech 4x4.

На фото: Renault Rafale E-Tech 4x4

В основе PHEV-установки полноприводного кросс-купе лежит бензиновая турботройка объёмом 1,2 литра, которая работает в тандеме со стартер-генератором и электромотором, интегрированным в коробку передач, а также с расположенным на задней оси электродвигателем, отдача которого составляет 136 л.с. Совокупная отдача этой системы равна 300 л.с. На разгон с места до «сотни» у этой версии модели уходит 6,4 секунды, тогда как у переднеприводного паркетника – 8,9 секунды.

Renault Rafale E-Tech 4x4 также оснащён батареей ёмкостью 22 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге составляет 100 км (при расчёте по циклу WLTP), совокупная дальнобойность кроссовера при полном баке и полностью заряженном аккумуляторе равна 1000 км. До 80% батарея заряжается за 130 минут, полная зарядка занимает 2 часа 55 минут.

Базовый подключаемый гибрид Renault Rafale под названием Esprit Alpine мало чем отличается от ранее представленной переднеприводной версии. У него есть соответствующие шильдики на кузове, а также оригинальные 20-дюймовые колёсные диски. Топовый вариант Atelier Alpine получил кузов, окрашенный в синем цвете Satin Summit, чёрный «плавающий» спойлер, а также 21-дюймовые колёсные диски, обутыми в спортивные шины Continental.

Ещё для исполнения Atelier Alpine предусмотрены: иные амортизаторы, пружины, передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости; адаптивная подвеска с предиктивной камерой, перенастроенные электронные блоки, ответственные за управление рекуперативным торможением, системой стабилизации и контролем траектории, а также работу усилителя рулевого управления.

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В салоне PHEV-версий такие же дисплеи, как у «обычного» гибрида Renault Rafale: перед водителем находится виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, а по центру передней панели вертикально расположен тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12 дюймов. В список стандартного оборудования входят функция беспроводной зарядки для смартфона, двухзонный климат-контроль, передние и задние датчики парковки, а также камера заднего вида. В салоне полноприводных версий имеются синие напольные коврики.

Renault Rafale E-Tech 4x4 появится в продаже на европейском рынке осенью текущего года. Цены станут известны позже. На домашнем рынке, во Франции, стоимость актуального переднеприводного варианта стартует с отметки 45 тыс. евро (эквивалентно примерно 4,44 млн рублей по текущему курсу).

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