Недавно мы рассказали о том, что грозит водителю, скрывшемуся с места ДТП . Набор потенциальных проблем очень приличный: можно лишиться и водительских прав, и денег, и даже сесть в тюрьму. Но есть и такие ситуации, когда уехать с места аварии можно безнаказанно. Причем не все из них обозначены в ПДД. Давайте разберемся, в каких случаях можно без последствий уехать с места аварии.​

Что говорят ПДД?

Пункты 2.5, 2.6 и 2.6.1 ПДД содержат обязанности водителей при ДТП. О том, что делать, если попал в аварию, мы рассказывали подробно: нужно выставить знак аварийной остановки, включить аварийку и так далее. При этом одно из требований к водителю – не перемещать автомобиль и предметы, относящиеся к происшествию (например, обломки и детали машин).



Но пункт 2.6 содержит единственное исключение, позволяющее водителю уехать с места ДТП. Он указывает, что «если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, <…> и возвратиться к месту происшествия». При этом не стоит забывать о последнем требовании в этой фразе: после доставки пострадавших в больницу виновник обязан вернуться на место аварии. То есть, уехать с места ДТП можно лишь временно – иначе наказания не избежать. Однако помимо этого варианта, указанного в ПДД, есть и другие ситуации, когда можно покинуть место аварии, причем безвозвратно и безнаказанно.

Если пострадал только автомобиль виновника

Смоделируем ситуацию: машина движется по трассе, водитель не справляется с управлением, вылетает с дороги в кювет и повреждает автомобиль. Произошло ли ДТП? Если руководствоваться ПДД – да, несомненно произошло: автомобиль поврежден при движении по дороге. Но интересно не это, а то, что в таких ситуациях водители, не оформлявшие ДТП и не вызывавшие полицию, иногда лишаются прав! Судебная практика показывает разные дела, связанные с такими авариями. Например, инспекторы ГИБДД задерживали водителя машины, лежащей в кювете, когда он отправился за помощью или эвакуатором – то есть, «скрылся с места ДТП». Еще один вариант – когда водитель оказывался без прав, просто вернувшись из кювета на дорогу с минимальными повреждениями машины и продолжив движение. В этих ситуациях инспекторы действовали «по протоколу», а суд поддерживал их формальный подход. И только обжалование дела в Верховном суде приводило к пересмотру постановления.

С одним из таких примеров можно ознакомиться на сайте Верховного суда. Водитель после «съезда в кювет с последующим опрокидыванием» оставил место ДТП, участником которого он являлся. За это его лишили прав на год по части 2 статьи 12.27 КоАП. Однако Верховный суд все же добавил логики в происходящее и пояснил, что «при отсутствии иных участников дорожно-транспортного происшествия, пострадавших и с учетом причинения вреда только имуществу водителя, императивная обязанность оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия и сообщать о случившемся в полицию у последнего отсутствовала».

Аналогичное решение Верховный суд вынес в отношении водителя, который после вылета в кювет ушел с места аварии и добрался пешком до ближайшей АЗС, где его и обнаружили инспекторы ДПС, которые нашли его машину. В этой ситуации внимание инспекторов было оправданным: водитель, например, мог быть пьян. Но, несмотря на то, что он оказался трезв, его все равно признали виновным в оставлении места ДТП, и оспорить это он смог лишь при обращении в Верховный суд.

Стоит отметить важный факт: если водитель, попавший в аварию, причинил ущерб чьему-то имуществу, помимо своего, то такое ДТП уже требует оформления, и покидать место аварии нельзя. Например, если автомобиль врезался в чей-то забор или дом, то нанесен ущерб частной собственности, а если машина ударилась в уличный столб или остановку – то муниципальной. В такой ситуации водитель не имеет права покидать место аварии, а обязан действовать «по протоколу»: вызвать полицию и заполнить извещение о ДТП.

Если повреждений нет

Еще один любопытная ситуация, связанная с оставлением места ДТП – когда у автомобилей нет повреждений. Ведь ДТП по Правилам – это событие, в результате которого «повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». Однако во дворах, на парковках и в других местах с медленным движением случаются ситуации, когда касание между автомобилями произошло, но ущерба при этом нанесено не было. Обычно такие происшествия заканчиваются обоюдной договоренностью, но случаются и исключения – например, когда водитель касается стоящей машины и уезжает, не заметив касания или не дождавшись владельца второй машины. За это, как мы знаем, тоже можно лишиться прав. Но иногда бывают исключения.

Например, в аналогичной ситуации суд изучил последствия касания машин и не выявил повреждений, нанесенных обоим автомобилям: в иске о них не заявил ни виновник, ни потерпевший, а в схеме ДТП не было указано и ясно видно, что имеющиеся повреждения были получены при касании. Исходя из того, что владелец пострадавшей машины не предъявлял материальных претензий второму водителю, суд сделал вывод о том, что касание автомобилей вообще нельзя считать ДТП, поскольку автомобилям не был нанесен ущерб. Исходя из этого водитель, лишенный прав за оставление места ДТП, был оправдан.

Правда, здесь, в отличие от ситуации с вылетом в кювет, стоит понимать, что есть немало подводных камней. Например, при касании автомобилю могут быть нанесены скрытые повреждения (такие как разрушение внутренней структуры бампера), владелец второй машины может использовать записи с камер видеонаблюдения для обвинения уехавшего водителя и так далее. Не стоит исключать даже негативных сценариев, когда владелец стоявшей машины может сам нанести повреждения и заявить, что они был нанесены при касании. Так что если выехать из кювета и продолжить движение можно без особых волнений, то при касании двух машин даже без повреждений стоит побеседовать с владельцем второго автомобиля и написать на месте расписку об отсутствии взаимных претензий. Это позволит защитить себя в суде при возникновении спорной ситуации.