Зачем скрывают номера при продаже машины и можно ли сообщать VIN и номер покупателям

На современных интернет-площадках по продаже автомобилей стало стандартом скрытие номера продаваемой машины. На этом фоне просьбы потенциальных покупателей сообщить им данные с регистрационного знака и VIN могут показаться излишними и даже подозрительными: ведь если их советуют скрыть – значит, на то есть причины. Но действительно ли номерные знаки, VIN и прочие данные продаваемой машины стоит держать в секрете и есть ли риск в том, чтобы передавать их покупателям?

Зачем скрывают номера?

Традиция скрывать номерной знак продаваемого автомобиля появилась еще до разработки крупными интернет-площадками алгоритмов по автоматическому скрытию всех буквенно-цифровых данных на фотографиях в объявлении. Каковы причины? На самом деле, многие делают это, просто поддаваясь массовому инстинкту: раз так делают все, значит, так нужно. Есть, впрочем, и некоторые объективные причины: например, желание скрыть факт продажи машины от кого-то из друзей или родственников. Для массовых машин без ярких отличительных черт простого скрытия номеров может быть достаточно. Еще один вариант – продажа машины перекупщиком, а не собственником. Закрытый номер позволяет перекупщику скрыть от покупателя данные о владельце, а от владельца – данные о стоимости перепродажи машины. Впрочем, все это помогает лишь заманить покупателя на просмотр: при очной встрече факт продажи машины не от собственника все равно вскроется. То же самое касается попыток продавца или перекупщика скрыть прошлое автомобиля – серьезные ДТП, юридические ограничения, работу в такси и так далее. Ну и, наконец, еще один надуманный сценарий – стремление продавца защититься от мошенничества. Некоторые люди действительно волнуются о том, что кто-то может отследить их сделку по продаже дорогой машины и, например, похитить деньги.



Однако по-настоящему ключевая причина скрытия номеров в объявлениях в наше время относится не к продавцам, а именно к интернет-площадкам. Крупные доски объявлений имеют собственные платные сервисы по проверке автомобилей, и они заинтересованы в том, чтобы покупатели ими пользовались. Ну а по номеру машины и VIN покупатель может получить часть информации бесплатно, так что скрытие этих данных позволяет слегка повысить востребованность платного сервиса. Справедливости ради стоит отметить, что такие сервисы зачастую действительно могут быть полезны, предоставляя данные не только об истории регистраций, залогах и ограничениях, но и зарегистрированных пробегах, ДТП, страховых выплатах и других подробностях, которых не узнать в государственных бесплатных ресурсах. Однако нужно понимать, что для первичной проверки можно просто запросить у продавца данные о VIN и номерном знаке – откровенно «неблагополучные» машины отсеются уже на этом этапе.

Можно ли сообщать покупателям VIN, номер машины и другие данные?

Итак, мы выяснили, что традиция скрывать данные машины при продаже имеет мало практического смысла. Но можно ли раскрывать каждому потенциальному покупателю не только регистрационный знак, но и VIN автомобиля? Если говорить кратко, то ответ – да. Давайте чуть подробнее разберемся, почему.



Прежде всего стоит понимать, что и номер машины, и VIN – это открытая информация, доступная практически любому желающему. У современных автомобилей одно из мест расположения VIN – площадка под лобовым стеклом, так что получить комбинацию из двух номеров можно, просто подойдя к машине. Соответственно, ее передача третьим лицам вполне безопасна. Чуть больше вопросов вызывают просьбы покупателя прислать фотографию ПТС или свидетельства о регистрации автомобиля, однако и здесь риск обмана покупателем продавца минимален. По сути, одним из самых неприятных сценариев может быть создание «автомобиля-двойника», копирующего данные с другой машины той же модели. Но вероятность того, что целью мошенников будет непосредственно продающийся автомобиль, ничтожно мала. Конечно, покупатель, сходу запрашивающий «полное досье» из госномера, VIN, фотографий всех документов на машину и паспорта продавца, может показаться подозрительным, однако на деле все эти данные могут использоваться для подробной проверки машины перед осмотром.

Более того, развернутый ответ на вопрос, стоит ли сообщать данные об автомобиле покупателям, звучит не как «да, можно», а как «да, нужно». Опытный покупатель, всерьез заинтересованный в машине, но уже перебравший несколько вариантов, наверняка запросит VIN и госномер, чтобы не тратить время на очередной плохой экземпляр. И отказ продавца сообщить базовые данные о машине может быть расценен как желание скрыть какие-то темные пятна в ее биографии. Так что если вам нечего скрывать, можно смело сообщать всем потенциальным покупателям данные об автомобиле, чтобы у них была возможность убедиться в прозрачности его истории.