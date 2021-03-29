Замена лобового стекла: что нужно знать, отдавая машину на сервис

Стекольные работы давно освоило множество гаражных мастеров, что, к сожалению, не говорит о том, что они с ними справляются качественно. Да и крупные автосервисы тоже частенько «косячат». Как обычному автовладельцу-клиенту определить квалификацию установщиков стекол… по их инструменту и применяемым технологиям?

Эх, хорошо было в старые времена... Когда машины были простыми, а рукастые автолюбители с легкостью проделывали ремонтные работы, от которых современный автоюзер пришел бы в ужас! Как говорится в известной шутке, раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля приводили методику регулировки клапанов, а сейчас пишут, что опасно пить антифриз.

Лобовое и заднее стекла – наглядный пример принципиально изменившихся технологий. В 90-х каждый второй владелец отечественного автопрома менял «ветровик» на своей «ласточке» с помощью простой намыленной веревки, и ему в голову не приходило платить за это кому-то деньги… Но с распространением вклеенных стекол процедура перестала быть приятным мужским развлечением под вечернее пивко в гараже, а превратилась в непростой и достаточно кропотливый труд, требующий специализированного инструмента, материалов и набитой руки. Так что освоение этой методики на любительском уровне ради одного раза и приобретение оснастки стало нерентабельным. Выгоднее и проще оказалось заплатить специалистам. Вот только не все, именующие себя специалистами, действительно таковые.



За рубежом первые машины с вклеенным ветровым стеклом появились только в 1973 году (Audi 100 в Европе и Oldsmobile Cutlass в США). Мы в этих технологиях отстали более чем на 20 лет: у нас эксперименты со вклейкой начались на Горьковском автозаводе – стендом для обкатки стала пробная малая серия Волги ГАЗ 3105 в 1992 году. Ну а полноценной серийной машиной с ветровым стеклом на герметике стала Газель – в 1994-м. Через два года после коммерческой машины такие стекла получили и легковые авто – ВАЗ-2110. Сегодня стекла «на резинке» встречаются на некоторой коммерческой технике, на сельхозтехнике и разных строительных машинах – на всех легковых авто они устанавливаются посредством вклейки на герметик.

Струна

Срезание старого стекла перед установкой нового – самая важная процедура в процессе замены. И она же самая ответственная.

В большинстве автосервисов-универсалов до сих пор используют для этой цели классический инструмент – стальную струну с рукоятками. Струна представляет собой закаленную проволоку, чаще всего квадратного сечения. Технология эта очень старая и существенно не меняющаяся с годами. Расходники для нее достаточно дешевые – 50-метровый рулон струны хорошего бренда стоит около тысячи рублей, и хватает его на множество машин.

Струну продевают в прокол слоя герметика между стеклом и кузовом, и ведут далее по периметру, до полного освобождения стекла. Работают чаще всего вдвоем – изнутри салона и снаружи. Опасность же струны заключается в том, что на существенном протяжении ее пути режут ей по сути вслепую. В результате она частенько прихватывает попутно пластик торпедо в районе примыкания к стеклу, потолочное покрытие и краску на металле оконного проема. Если за повреждения элементов отделки салона еще можно стребовать с нерадивых работяг компенсацию, ибо они очевидны, то повреждение краски на металле обычно скрывается от заказчика, и узнает он об этом лишь тогда, когда увидит очаг ржавчины. Коррозия в районе рамки лобового стекла крайне проблемная, для ее устранения нужно снова снимать стекло, зачищать и локально подкрашивать кузов – в общем, все небыстро, недешево и обидно...

Поэтому при обзвоне сервисов в поисках места для замены стекла стоит поинтересоваться, как они демонтируют старое. И, несмотря на то что автосервисы, готовые взяться за ваше стекло, есть в шаговой доступности, возможно, стоит потратить некоторое время на поиски мастерской, где применяется полимерная нить. Примером может служить технология Ezi-Wire®. Это принципиально иной метод демонтажа стекла, на порядок превосходящий каноничное ручное срезание металлической струной. Ezi-Wire® – специальный инструмент, представляющий собой редуктор со шкивами и рукояткой, как у всем известной ручной мясорубки. ​



Устройство крепится на лобовое стекло изнутри на мощных присосках и тянет режущую нить – но не металлическую струну, а специальный сверхпрочный полимерный шнур FibreWire. Мастеру для такой работы не требуется помощник, действия которого могут быть несинхронны и неточны, нить движется под оптимальным углом и всегда равномерно, а ее материал, что самое важное, не царапает краску рамки ветрового стекла и не вызывает риск возникновения очагов коррозии в будущем!



Клей-герметик​

Еще один важный фактор в работе автомобильных стекольщиков – характеристики клея-герметика. В первую очередь – время его полимеризации. Если вы оставляете автомобиль в сервисе до следующего утра, то это не имеет существенного значения – за полдня + ночь отвердевают составы многих производителей, в том числе и достаточно дешевые. Но такой расклад подходит далеко не всем – как правило, автомобиль требуется в этот же день, и поскорее. Однако производители даже самых качественных стекольных герметиков требуют, чтобы машина после вклейки оставалась неподвижной как минимум часа два-три. После чего ехать на ней допускается лишь с небольшой скоростью и по ровной дороге, дабы избежать перекосов кузова, сильных вибраций, грозящих «сползанием» стекла, а также хлопков дверями, вызывающих резкие скачки давления в салоне, стремящиеся «вытолкнуть» стекло наружу. Любые упрощения технологии и ускорения процесса чреваты риском протечек, перекосов и рекламаций в итоге…

Вменяемый и контактный автосервис не откажет потенциальному клиенту в информации и расскажет об используемых инструментах, материалах и расходниках. Поэтому желательно найти компанию, которая применяет часовой герметик, например, FastFit® или Optimum +Plus, особый состав которого позволяет начать эксплуатацию автомобиля уже через 1 час после вклеивания лобового стекла. Требования к осторожному движению, конечно, сохраняются даже с ним, но после установки стекла на Optimum +Plus можно совершенно смело уезжать от «стекольщиков» ровно через час, сохраняя гарантию на выполненные работы.

«Опыт, сын ошибок трудных»​

Сегодня процедура замены вклеенных стекол – целое искусство, если, конечно, делать качественно, а не «по-гаражному». Чтобы подобраться к клеевому шву, порой требуются весьма непростые арматурные работы внутри и снаружи – разборка обшивок салона, снятие пластикового «жабо» вокруг дворников и т. п. Нужен хороший набор инструментов арматурщика, различные защитные щитки, не позволяющие срезающей струне касаться обшивок салона, которые сложно или долго демонтировать. Необходимы электрические пистолеты для нанесения герметика безупречной по ширине непрерывной линией, нужны специальные удерживающие шарниры, позволяющие спозиционировать стекло и опустить его строго в нужное место, если мастер работает без напарника.

Также на все эти работы нет единой универсальной технологической карты, поскольку модели машин существенно отличаются по конструкции, и мастера маленьких автосервисов, даже набившие более-менее руку на массовых моделях, со многими машинами (необязательно премиальными и эксклюзивными) часто сталкиваются впервые. К примеру, не понял мастер, где располагался скрытый крепежный пистон в каком-нибудь пластиковом молдинге, и выломал его случайно... Хотите, чтобы на вашей машине стекольщик получал первый опыт и оттачивал навыки? Я бы не хотел…



Вывод прост! Замену стекол желательно проводить в специализированных стекольных сервисах, которые не занимаются ничем, кроме стекол. Например, в центрах международной сети Carglass®. Их мастера не меняют между делом масло, тормозные колодки и амортизаторы, не перебирают двигатели, не красят кузова, не балансируют колеса. Их стихия – стекла, и о них сотрудники знают все, регулярно проходя переобучение и сертификацию. Ну и, разумеется, используют оборудование Ezi-Wire® с полимерной срезающей струной и супербыстрый 1-часовой герметик FastFit® – замена стекла с такой оснасткой на любом автомобиле занимает около одного часа, зато гарантия на работы составляет десять лет.

Да, и еще одна приятная мелочь: все сервисные зоны Carglass® ничего не скрывают от клиентов, и автовладельцы при желании могут находиться в непосредственной близости от своего автомобиля во время работы.



О Carglass®. Международная сеть сервисных центров по ремонту и замене автомобильных стекол с собственными технологиями обслуживания. В России с 2010 года. www.carglass.ru