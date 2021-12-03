Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?

Вид нормы​

Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?

Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.

Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.

Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.

В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.

Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.

Пробка, пена и пузырь

Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.

Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.





Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.

Другая сторона той же медали – это как раз завоздушивание. Его главный признак – наличие в бачке ГУРа пены или пузырьков воздуха. Довольно часто исправить эту поломку удаётся простым методом: заменой хомутов или всего шланга, идущего от бачка ГУРа к насосу. Воздух попадает в жидкость обычно там – в участке низкого давления.

После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.

Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.

О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.

Немного о жидкости

Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.

Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.

И, наконец, насос...

Выход их строя насоса заметен не только по его вою. Обычно в этом случае многое станет понятным по поведению руля: на нём вырастет усилие, его может «закусывать» (в последнем случае причина неисправности – это золотниковый механизм). Если все эти симптомы есть, то одной заменой жидкости, скорее всего, не обойтись, и придётся менять насос. Однако иногда можно отделаться малой кровью. Например, у насоса может выть подшипник. Поменять его будет намного дешевле, чем весь насос. Главное, не пожалеть денег на новый приводной ремень и при установке не перетягивать его, потому что слишком сильное натяжение обычно и ускоряет износ подшипников (не только насоса ГУРа, но и всех остальных допагрегатов). А вот если на прогретом моторе ГУР не хочет работать на холостых оборотах, но оживает при нажатии на педаль газа, насос надо менять однозначно. Иногда, конечно, его пытаются восстановить, но получается это не всегда. Хотя говорят, что если нет денег на новый насос, можно пойти на крайность: снять старый, разобрать его и перевернуть в роторе лопатки другой стороной. Мол, после этого он будет опять работать. Может, оно и так, но всё-таки лучше купить новый насос.

То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.

Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.

Чтобы жить

Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.

Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.

Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.

Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.

Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.



И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.