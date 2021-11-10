Умиротворенное лицо водителя за рулем, словно после эталонного обеда в ресторане из Гида MICHELIN – редкость по нашим временам. Его обладатели – особая категория, у которой всегда все хорошо и предсказуемо. Что в июльский ливень, что в январский снегопад. Такие герои правильные во всем – от «пилотирования», не вызывающего вопросов у окружающих, до отношения к автомобилю, средств на который не жалеют. Естественно, речь о чем-то серьезном, жизнеутверждающем… Например, качественных зимних шинах, которыми в нашем случае будут MICHELIN, раз уж упомянута высокая кухня.

Не всегда, но чаще всего классный продукт делают компании с богатой историей. В общем, как у Пушкина: «И опыт, сын ошибок трудных… », которого компании Мишлен уж точно не занимать. Шины MICHELIN знает множество поколений водителей, пилотов, мотоциклистов и велосипедистов, причем на всех континентах. Знают их и те, кто ездит зимой – от жителей российского Заполярья до тех, кто живет и отдыхает во Французских Альпах. На чем должен достойно и уверенно приехать туда человек, жизнь которого на вес золота, чтобы потом быстро и в удовольствие спуститься со склона? Если и не на французском автомобиле, то уж точно обутом в надежные и цепкие шины MICHELIN.



Конечно, начать зимний слалом можно и на серпантине. Причем вне вашей воли, задним ходом и с визуальным эффектом, достойным вирусного ролика. Короче, в этом случае вам в помощь летние шины и ангел-хранитель. Но слава Бурвиля и Ришара не для каждого. Для развлечения есть лыжи с минимальным коэффициентом сцепления, а участь правильных шин зимой – монотонная и даже скучная работа.

Оговоримся, что пригодными для зимних горных дорог их поначалу делали столь популярные в Европе цепи противоскольжения. Однако установка и снятие таких цепей – занятие из ряда экстремальных, а французы, как известно, любят комфорт.

И вот в далеком уже 1972 году компания патентует зимний протектор с ламелями – тонкими прорезями в блоках. Вот он-то со своим многоступенчатым зацепом поможет на снегу и даже льду! Так оно и вышло, правда, обязательные по зиме цепи в Альпах все равно не отменили, зато в 1974 году запретили использование в Центральной Европе шипов. Это не помешало компании Мишлен превратиться в одного из ведущих мировых производителей и экспортеров зимних шин – шипованных, в частности. Может быть, для кого-то и скучных – особо не подрифтуешь, зато, говоря языком раллистов, с каким «держаком»!

Конечно же, он отличается в зависимости от того, шипованная модель или нешипуемая. Ощетинившаяся как минимум 250-ю шипами особой конструкции со стальным корпусом, вставкой из карбида вольфрама и вставкой в верхней части корпуса, который не позволяет шипу изнашиваться отдельно от протектора. Как результат: MICHELIN X-Ice North 4 с направленным протектором – одна из популярнейших на российском рынке моделей с 2018 года.

Шина MICHELIN X-Ice North 4

Кстати, согласно исследованиям компании Мишлен, 77% российских автовладельцев – поклонники шипованных шин. Загородные выезды, да и поездки в городах, не знающих снегоуборщиков и соляных растворов при полугодовой зиме – это точно для MICHELIN X-Ice North 4. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать поведение этой шины.



Проектировали ее с оглядкой на модель для WRC, точнее, на впервые использованную в ней эффективную форму шипа. Для MICHELIN X-Ice North 4 создали прочный каркас Ironflex, а заодно добавили расширенные сектора блоков и центральное ребро жесткости. Итоговый рисунок протектора вышел в хорошо зарекомендовавшую себя «елочку», работающую во всех направлениях.

Но этого показалось мало, и химики-перфекционисты добавили в резиновый компаунд щепотку той самой предсказуемой «скучности» в виде эластомеров, заставив их проявлять эффект при низких температурах. Проще говоря, обеспечивать необходимую для сцепления с покрытием мягкость протектора. В общем, не забалуешь ни при каких условиях.

MICHELIN X-Ice Snow из-за отсутствия шипов может показаться чуть менее скучной. Поддать газу в повороте, прохватить десяток метров в управляемом заносе… Возможно при очень большом желании, но заданный от рождения характер не изменить. Шина с упорством цепляется за снег, хоть рыхлый, хоть спрессованный, оставляя минимальные шансы для развлечения на дороге. Все рассчитано по науке, математически скучно, но надежно.

Шина MICHELIN X-Ice Snow

Кстати, V-образный тип протектора модели MICHELIN X-Ice Snow перекликается с MICHELIN X-Ice North 4, но имеет большее количество блоков и ламелей, что неудивительно, исходя из предназначения – для снежных, суровых зим. Ламели сделаны как П-образные, так и переменной толщины. Отсюда и знаменитый эффект «прилипания» зимних фрикционных шин.

Но не обошлось и без продуктов химической промышленности, изменившей физические свойства шин. В протекторную смесь ввели гранулированные полимеры, после чего она стала именоваться Flex-Ice. Фишка ее – в изменении характеристик при различных температурах. При плюсовых шина жестче, при минусовых – мягче.

Но основной эффект от применения гранул — поглощение водяной пленки в пятне контакта. Они создают эффект абсорбции воды на льду, а также образуют микрокромки для лучшего сцепления шин с поверхностью. Если совсем упрощенно, протектор получил эффект губки, только с микроскопическими порами. Вот уж точно, какое-то эталонное кухонное занудство, перенесенное в шинное производство.

Шина MICHELIN X-Ice Snow и Шина MICHELIN X-Ice North 4



Самое любопытное, что в Мишлен добились, чтобы сцепные свойства шин минимально изменялись с течением времени и износом. А точнее, до момента предельной для эксплуатации выработки протектора в 4 мм. Тут дело как в рисунке протектора, так и в составе резинового компаунда. В общем, даже повидавшие тысячи километров шины ведут себя почти как новые, минимально увеличивают тормозной путь в отличие от конкурентов и ничем особым не выдают свой пробег и возраст. Суть этой фирменной концепции – не только в сохранении характеристик шин вопреки износу. Чем выше их ресурс, тем меньше затрат на производство новых. Прежде всего, затрат углеводородов, необходимых как для выработки электроэнергии, так и для выпуска самих шин. Считать миллионы тонн выброшенного при этих процессах в атмосферу СО2, наверное, очень скучно, но без заботы об экологии сегодня никак... Зато 6,6 миллионов тонн СО2 не попадут в атмосферу Европы, да и не нужно будет утилизировать 128 лишних миллионов тонн шин в год.

С рациональной точки зрения такой подход правильный, но для кого-то совершенно неприемлемый и консервативный. Каждые три, а то и два сезона некий владелец автомобиля устраивал себе развлечение. Исследовал рынок новых зимних шин, сидел на сайтах шинных интернет-магазинов, наконец, совершал вылазки в шинные салоны, где ощупывал и обнюхивал каждую ламель, а шипы чуть ли не пробовал на зуб. Так что, теперь все? Купил MICHELIN, и предзимнее удовольствие побоку лет на пять, а то и больше?

Естественно, в Мишлен только за то, чтобы шины исполняли свой долг без всяких оговорок. Никаких вам «Через год эффективность торможения шин снизится на 10%, через три – на 25%», и т. д. Все совершенно по-честному и даже с неожиданным поворотом.

Тесты, проведенные в 2017-2018 годах компанией TEST WORLD по заказу компании Мишлен, показали, что тормозной путь у MICHELIN X-Ice North 4 в одном из популярных типоразмеров в среднем на 3,7 метра короче, чем у конкурентов. Но эти же шины, пробежавшие 10 тысяч километров, показывают результат торможения на 4,7 м меньше, чем соперники.

Похожие испытания проводились и с фрикционными или нешипуемыми шинами MICHELIN X-Ice Snow. По меньшей мере в работе на снегу они остаются эффективными до последнего. Дело в том, что глубина прорезей ламелей сделана максимально возможной, опять же, до предельных 4 мм глубины протектора.

Но чтобы достичь такого износа, нужно накатать по зиме многие десятки тысяч километров и уж точно не один и не два сезона. Естественно, не забывая снять зимние шины на лето и обеспечить им правильное хранение. Такие шины до конца будут самоочищаться от снега, вытеснять воду из пятна контакта и не доставлять владельцу зачастую рискованного веселья на дороге.

Никакого шаманства тут нет. Все те же описанные ранее технологии усовершенствования долгоживущей резиновой смеси с добавками современных эластомеров, компьютерные методы проектирования протектора и распределения шипов и… любовь к природе и чистому воздуху. Исходя из производства в России и для нее – не только к французскому, между прочим.

И все же зимние шины MICHELIN не для всех, равно как и рестораны со знаменитыми звездами. Если в вашей душе живет тяга к новизне, кто же запретит менять шины ежегодно или ежедневно дегустировать фастфуд… Если вы хотите скрасить монотонную зимнюю езду эксцентричными пируэтами – шины MICHELIN тоже, увы, не для вас. Наконец, если вместо музыки в салоне или разговора с пассажирами вам более привычна перебранка шин с асфальтом, о MICHELIN также лучше не помышлять.

Кстати последний совет имеет под собой весьма веские основания. По логике 250 шипов MICHELIN X-Ice North 4 (количество зависит от типоразмера) должны сделать ее очень шумной. Но эта наука не смогла противостоять компьютерному моделированию. При установке каждого шипа программа перебрала 1400 возможных вариантов. В итоге шумность модели осталась такой же, как у предшественницы, но с куда меньшим числом шипов. Это подтвердили и результаты тестов 2018 года, проведенных германской компанией TÜV. Среди конкурентов модель MICHELIN X-Ice North 4 показала один из лучших результатов по акустическому комфорту, причем в различных диапазонах скоростей.

Но вернемся к тем, кто не попал в нашу пятерку категорических «отказников» для MICHELIN. Они вовсе не зануды, а относятся к зимней езде как к суровой ежегодной необходимости. Короче, без всяких там глупостей на дорогах общего пользования. Причем это владельцы как скромных микролитражек, так и вполне «взрослых», мощных и «заряженных» автомобилей. Исходя из спроса, в 2021 году компания Мишлен расширила количество типоразмеров шины MICHELIN X-Ice Snow с 94 до 140 при посадочном диаметре 14-22 дюйма! Линейка MICHELIN X-Ice North 4 насчитывает более ста типоразмеров, что тоже немало.



Кстати, каждая из этих моделей, купленная в авторизованном шинном центре MICHELIN, получает фирменную гарантию. Пять лет с даты покупки от производственного брака, а также один год от проколов и порезов.