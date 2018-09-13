Может, Hyundai — это не слишком престижно, и не все соседи станут завидовать приобретению корейского автомобиля бизнес-класса, зато это надёжно. О том, что кузов, салон, электрика и ходовая часть Сонаты этого поколения не будут высасывать из владельца последние деньги, мы рассказали в первой части обзора этого автомобиля. Ну а сейчас займёмся коробками передач и моторами. Тут не всё будет радужно, но...

Трансмиссия

Трансмиссия Sonata NF не блещет сложными техническими решениями. Привод может быть только передним, а вот коробок тут несколько. С бензиновыми моторами механическая коробка могла быть только пятиступенчатой, с дизелем можно было получить и шестискоростную механику, а кроме того, на Sonata NF можно встретить два вида автоматов: четырех- и пятиступенчатые.

Механическая часть трансмиссий пока показывает себя неплохо, и все неисправности, которые изредка можно встретить, не слишком серьёзные.

Ресурс ШРУСов составляет 180-250 тысяч пробега (если конечно, их чехлы целые, а внутри есть смазка). Повреждений шлицов на валах в этом поколении практически не бывает.

Пятиступенчатые механические коробки передач оказались достаточно надежными. Из серьезных недостатков отмечу только склонность к течам масла на возрастных машинах, а в случае упущенного уровня масла или редкой его замены возможны и проблемы с дифференциалом и подшипниками. Несколько ухудшает работу коробки износ синхронизаторов ближе к 200 тысячам пробега, да и привод к этому пробегу сильно разбалтывается, но серьезные поломки встречаются редко.

А вот сцепление, его привод и двухмассовые маховики не могут похвастаться ресурсом и низкой стоимостью. Гидропривод сцепления с демпфером не слишком удачен, работает он не очень адекватно, поэтому многие владельцы его удаляют. Двухмассовый маховик может начать постукивать уже после сотни тысяч пробега, а к 150-200 его наверняка придется заменить. Как и комплект сцепления. Но обратите внимание: если покупать детали отдельно, то стоимость сцепления, корзины и маховика выйдет далеко за 60 тысяч рублей. Выручают комплекты сцепления от VALEO/LUK, HDDK-01/ HDDK-02, цена которых в 17-25 тысяч рублей вполне вменяемая. Любой из этих комплектов позволяет полностью восстановить механизм, а их ресурс не отличается от заводского. Комплект демпферного сцепления от дизельного Santa Fe, к сожалению, сюда не подходит.

Выбор авто Hyundai Sonata NF с пробегом: оцинкованный кузов на гремучей подвеске Не дёшево и не сердито Многие ошибаются, считая все корейские машины чем-то простеньким и дешевым в обслуживании и ремонте. Это не совсем так, и простота и доступность - это удел бюджетных "корейцев". У Sonata NF,...

1774 0 4 12.09.2018

Гидровыжим, несмотря на немаленькую стоимость — штука надежная, но хотя бы иногда менять тормозную жидкость и прокачивать его нужно обязательно. В принципе, протечки встречаются редко, но внешний вид детали после 150-200 тысяч пробега обычно страшненький: весь в грязи и следах потеков жидкости. С нормальным обслуживанием он вполне может дожить до пробега за 300 тысяч километров.

Автоматические коробки передач на NF были двух типов: с двухлитровыми моторами ставили старую коробку F4A42 (как на машинах предыдущего поколения), а с моторами объёмом 2,4 и 3,3 л стояли пятиступенчатые АКПП родственной конструкции A5GF1/A5HF1. В принципе, коробки этих двух семейств отличаются минимально, и все они основаны на конструкции удачной четырехступенчатой F4A42.

Про четырехступенчатые коробки ничего плохого сказать нельзя, они очень надежны. Обычно встречаются лишь мелкие отказы датчиков скорости и соленоидов, но ремонт обойдется недорого. У любителей погонять возможны проблемы с игольчатым подшипником барабана overdrive/планетарки output, в результате чего коробка сильно страдает, но c коробками после 2004 года такое происходит очень редко.

При частой замене масла АКПП можно считать почти вечной. «Капризы» в основном связаны с сильным загрязнением масла и ошибками эксплуатации. При покупке стоит взглянуть на магниты АКПП, чтобы исключить самые серьезные неприятности, но в остальном бояться нечего, тем более что на Sonata NF эта коробка работает только с самым слабым мотором.

Пятиступенчатые АКПП по конструкции мало отличаются от четырехступенчатой. Но планетарные передачи тут более нежные, а гидроблок более чувствителен к загрязнению масла.

Выход из строя подшипника на этих автоматах тоже возможен, но тут к тому же выше нагрузка на планетарные передачи, а износ ГДТ идёт интенсивнее: гидроблок настроен более агрессивно. В результате чаще приходится менять соленоиды, особенно EPC, а масло и фильтр желательно менять совсем уж часто. Если четырехступки только в совсем немолодом возрасте требовали замены масла чаще чем раз в 40-50 тысяч, то для пятиступенчатой коробки это очень желательный интервал обслуживания с самого начала.

Коробка с 3,3-литровым мотором отличается гидроблоком, другим количеством фрикционов в пакетах и — в поздних версиях — измененными планетарными передачами. Её ресурс меньше, чем ресурс АКПП для моторов 2,4 л: сказывается заметно больший крутящий момент двигателей. Соответственно, и контрактные АКПП обычно в не очень хорошем состоянии. А вот с 2,4-литровым мотором коробки этой серии служат очень хорошо, и их ресурс при нормальном обслуживании будет стабильно высоким.

Моторы

Общим проблемным местом для всех моторов на Hyundai Sonata NF является система охлаждения. После шести-восьми лет эксплуатации начинает сказываться не очень высокое качество резины и пластика, возрастает вероятность течей системы и перегрева моторов. Менять антифриз нужно раз в три года, а следить за состоянием патрубков — постоянно.

Радиатор цена за оригинал 7 100 рублей

Также обратите внимание на состояние вентиляторов радиатора и самого радиатора при покупке. Вентиляторы шумели и “люфтили” даже на пятилетних машинах, а сейчас на многих Сонатах стоят уже не оригинальные детали.

К десяти годам на машинах со всеми моторами неплохо было бы заменить термостаты. Деталь эта не дорогая, а на старых моторах они, бывает, подклинивают. При замене лучше выбрать термостаты на 87 градусов: эти моторы чувствительны к детонации.

Обратите внимание на прошивку двигателя: в народе гуляют весьма странные варианты от гаражных умельцев, предназначенные для отключения второй “лямбды” и удаления катализатора. Часть из них отличается откровенно варварскими настройками, вредными для двигателя.

В России можно встретить машину с одним из трех моторов. Это рядные «четверки» серии Theta объёмом 2,0 и 2,4 литра и топовый мотор V6 объемом 3,3 литра серии Lambda.

Рядные четверки серии Theta — детище глобального инжиниринга начала двухтысячных. Разрабатывали их Hyundai/KIA совместно с Daimler Crysler и Mitsubishi.

По конструкции моторы вполне традиционные: алюминиевый блок, чугунные тонкостенные гильзы, ГБЦ с фазорегуляторами, цепной привод ГРМ. Правда, есть версии этих двигателей с наддувом и прямым впрыском.

Помпа в сборе 2,0 цена за оригинал 4 803 рубля

Двигатели G4KA 2,0 и G4KC 2,4 — типичный набор конструкторских решений своего времени: электронный дроссель, индивидуальные катушки зажигания, пластиковый впуск, «односторонняя» компоновка с выпуском позади мотора. Правда, помпа стоит в «горячей зоне», но ей это не особенно мешает. На дорестайлинговых машинах выпуск скомпонован чуть более живучим, но в любом случае лямбда-зондов два. Всё, в общем-то, обычно, если бы не одно «но»: как и моторы Mitsubishi 4B11/4B12, эти двигатели оказались той еще «лотереей»…

Задиры поршневой группы после сотни тысяч пробега, к сожалению, стали уже нормой. А у 2,4-литровых моторов есть еще и проблемы с давлением масла, так что тут можно на собственной шкуре ощутить прелести задиров шеек коленвала и даже «кулака дружбы». Начинающиеся шумы поршневой группы успешно заглушаются жестким шумом работы ГРМ без гидрокомпенсаторов и форсунок, так что их не всегда можно вовремя заметить.

Причины этого грустного явления до конца не ясны, и есть несколько разных версий. Обычно всё сводят к следующему.

Поскольку цилиндры задирает только на нагруженной стороне, то многие полагают, что дело в недостаточной смазке цилиндра. У моторов действительно нет маслофорсунок, они есть только у «мицубишевских» 4B11T с наддувом. Вообще, установка маслофорсунок кажется малоэффективной, но у дорестайлинговых версий моторов в шатуне есть отверстие, через которое смазывается нагруженная стенка цилиндра. И у таких моторов проблемы проявляются действительно реже.

Многие винят повышенную температуру масла. Действительно, у двухлитрового мотора нет масляного теплообменника. С другой стороны, он есть у 2,4-литрового, в котором задиры встречаются чуть ли не чаще, чем в двухлитровых.

Одна из версий утверждает, что у моторов Hyundai неверно выбраны тепловые зазоры. В пользу этой версии говорит тот факт, что у поршней часто сильно изношена юбка, а эллипсность цилиндра оказывается очень большой.

Ну и традиционно для азиатских моторов, подозрение во всех бедах падает на катализатор, который тут действительно расположен высоко. В пользу этой версии говорит тот факт, что на более новых моторах G4KD, у которых катколлектор стоит еще выше, чем у G4KA, ресурс поршневой при прочих равных еще меньше.

Вполне возможно, что проблема комплексная и связана также с неудачным распылением бензина и смыванием масляной пленки со стенки.

В большинстве случаев гильзование цилиндров в номинальный размер и установка поршней с тепловым зазором чуть больше номинала позволяет получить ресурс более 150-200 тысяч километров. Кстати, в ремонте мотор очень удобен.

Цепь маслонасоса 2,0 цена за оригинал 1 038 рублей

Версии о «неподходящей вязкости» масла критики не выдерживают. Если лить масла SAE20, на не прогретом до конца моторе вязкость будет выше, чем рабочая у масел SAE60 и SAE40/30. Если какая-то связь между вязкостью и задирами и есть, то проявляется она только при работе при низкой температуре. А поскольку многие моторы до капитального ремонта всё же проходят свои 200-300 тысяч километров, то наиболее вероятной версией возникновения проблемы является режим эксплуатации. Например, отсутствие прогревов зимой вполне способно вызывать все вышеперечисленные последствия, а производитель прямо рекомендует мотор перед поездкой не прогревать. И у «ездунов», которых все больше и больше на дорогах, моторы после такого долго уже не живут. А вот минимальный прогрев позволяет проблему успешно миновать, и на машинах рачительных хозяев ресурс двигателей заметно выше, нет задиров и повышенного износа поршневой группы.

Еще одна проблема этих моторов — падение давления масла из-за износа маслонасоса и блока балансирных валов.

Блок балансирных валов в сборе с двухсекционным маслонасосом — еще одна мина замедленного действия. Причём блок с номером 23300-25200 считается самым проблемным, последующие версии заметно лучше. Правда, цена новой детали очень кусается (больше 30 тысяч рублей), а версию стоящего на машине можно проверить, только сняв поддон.

Хитрая система с двумя секциями насоса и клинящим золотниковым редукционным клапаном крайне ненадежна, что приводит к падению давления масла и всем неприятным последствиям. После 2007 года на двухлитровый мотор стали ставить простой маслонасос, как на моторах Theta II G4KD.

Помимо замены блока балансирных валов на новую версию, проблему можно решить еще двумя способами. Неплохо помогает установка новой пружины редукционного клапана, что рекомендуется сделать после 150-180 тысяч пробега с любым блоком балансирных валов. Заодно можно проверить состояние поршня клапана, нажав на него пальцем и проверить на плавность движения в канале.

Второй вариант — установка нового насоса от G4KD. Эта операция заметно более затратная: придётся заменить звезду коленвала 23121-25000, верхнюю часть поддона/крышки коленвала с креплением для нового натяжителя, установить новый поддон от 21510-25001 и сам маслонасос 21310-25001 от мотора KD.

Впрочем, иногда падение давления масла связано с банальным падением уровня масла: моторы после 200 тысяч пробега склонны к залеганию колец и хорошему расходу, а датчика уровня у мотора нет.

Регулировка клапанов на 60-90 тысячах пробега не обременительна, но шайбы стоят недешево, а сделать это в гараже сложно.

Ускорить износ распредвалов могут и недостаточное давление масла, и не отрегулированные клапаны. Хотя “убить” распредвалы можно только при большом пробеге, осложнённым наплевательским отношением к мотору.

Если вовремя удалить катализаторы и нормально обслуживать мотор, он порой радует ресурсом за 350 тысяч километров. Обидно, что ему не хватает стабильности, и над ним дамокловым мечом всегда висят задиры и внезапное падение давления масла.

На моторах G4KC объемом 2,4 литра ситуация несколько осложняется попытками применения маловязких масел, которые заканчиваются плачевно. Коленвал тут нагружен сильнее, а маслонасос до самого конца выпуска шел в блоке с балансирными валами, что увеличивает число пострадавших от падения масла. Задиры вкладышей почти всегда заканчиваются задирами, а то и поломками коленвала. Последствия в виде пробитого блока и «сталинграда» тоже вполне вероятны.

Течи теплообменника встречаются, но редко. А если вовремя менять антифриз, то эта опасность вас минует.

С ресурсом ситуация та же: если повезет, проедет больше 300 тысяч километров, но чаще всего эксплуатация заканчивается либо задирами при малом пробеге, либо падением давления масла при пробегах в 150-200 тысяч, после чего мотор отправляется в ремонт или на свалку.

Желательный интервал замены масла для всех моторов этой серии — максимум 10 тысяч. Летом нельзя использовать маловязкие масла, а зимой обязательно заливать масло вязкостью 0W или в крайнем случае 5W и обязательно прогревать мотор хотя бы пару минут. А до полного прогрева — сильно не нагружать, не выбираться из сугробов, не крутить мотор «в звон», особенно если не уверены в качестве и уровне масла.

Цепь ГРМ 2,0 цена за оригинал 1 347 рублей

И несмотря на простоту мотора, обслуживать его у дремучих “гаражников” не стоит: он требует чистоты, аккуратности и дотошности в работе.

Моторам V6 серии G6DB, к сожалению, свойственны многие проблемы рядных “четверок”. Масляный аппетит из-за неудачной поршневой группы тут присутствует в полном объеме, а малейшее упущение уровня масла приводит к задирам вкладышей.

Ресурс цепного ГРМ оставляет желать лучшего: уже после сотни тысяч километров его, возможно, придётся менять. А масло мотор начинает расходовать еще при пробегах до сотни тысяч, особенно у «гонщиков». Ближе к 200 тысячам масляный аппетит уже устойчивый, в 200-500 граммов на тысячу километров, а при пробегах за 250-300 тысяч повышается до литра.

Катализаторов тут два, и при масляном аппетите они активно начинают «пылить» в цилиндры.

Цены на запчасти этого мотора заметно выше, чем для “четверок”, да и нужно их больше. При вовремя проведенной раскоксовке или удачном выборе масла, малом интервале его замены и качественном обслуживании мотор может порадовать хорошим ресурсом, но, к сожалению, такие варианты попадаются редко. А контрактные агрегаты в дефиците: в них очень нуждаются тяжелые внедорожники Kia и Hyundai, на которых эти моторы служат еще меньше, чем на легковых автомобилях.

Выводы

К сожалению, при всей внешней привлекательности недостатков у Hyundai Sonata этого поколения хватает. Кузов внешне сохраняется хорошо, но не радует плохой проработкой швов задней части и отсутствием комплексной защиты от коррозии. К подвеске и трансмиссии претензий минимум, но вот с моторами машине не повезло.

Вроде бы, вполне удачные серии двигателей, и на Mitsubishi задиры у моторов 4B11/4B12 встречаются сравнительно редко, ресурс — стабильно за 250 тысяч, но у Hyundai повторить эти моторы полностью не получилось. Обычно владельцы сталкиваются с необходимостью серьезного ремонта двигателя при пробеге к 200 тысячам, а если не повезёт — то с задирами при пробегах около ста тысяч километров, что совсем уж неприятно.

Ну а многочисленные баталии по поводу масел на форумах лишь увеличивают вероятность убить мотор окончательно. Часто после однократной заливки «дилерского» SAE20 или даже SAE30 мотор, который просто подъедал масло SAE40 из-за задиров, умирает с дырой в блоке.

Впрочем, если знать о проблемах и способах их решения, шансы на счастливую жизнь с Sonata NF неплохие. Нужны всего-то антикор, немного «шумки» и правильное обслуживание моторов.