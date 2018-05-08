Lexus IS ll с пробегом: болгаркой по подвеске, сваркой по генератору

Lexus IS ll с пробегом: болгаркой по подвеске, сваркой по генератору

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Даже если удачный «рецепт» автомобиля известен, повторить его оказывается не так уж просто. Вот, например, Lexus IS. Вроде бы, все сделали правильно: компактный кузов, задний привод, качественный салон, хорошая управляемость. Даже рядная «шестерка» в гамме двигателей есть… Но что-то пошло не так, и первый IS так и не стал популярным. А вот второе поколение, сделанное по своему «рецепту», народ полюбил. И в России тоже: с надежностью тут все хорошо. Или не совсем? Все же возраст основной массы машин перевалил за 10 лет, так что он даже для японских машин «не детский», вопреки гаражным легендам. Почему вопреки – будем сегодня смотреть. Сначала оценим кузов, салон, электрику и ходовую часть, а во второй части обзора – моторы и трансмиссии.

История техники

Первое поколение Lexus IS оказалось действительно не самым удачным. В нём было слишком много «спорта», слишком мало комфорта и… мощности при этом тоже. Да и коробки передач оказались «ленивыми», заточенными, скорее, под надежность. Управляемость тоже оказалась не на высоте. Но неудачный опыт – тоже опыт.

Следующее поколение стало другим. Уровень комфорта стал заметно выше, базовый мотор – мощнее, а кузовов осталось только два, седан и кабриолет. От различных вариантов универсалов попросту отказались. Использование систем прямого впрыска на базовом моторе позволило получить неплохие показатели экономичности и требуемое для «премиальности» техническое изящество конструкции.

Lexus IS (XE20) '2005–13

На фото: Lexus IS ‘2005–13

Lexus IS 250C кабриолет спереди Lexus IS 250C кабриолет сзади

Lexus IS 250C кабриолет сверху

Вместе с тем для ряда рынков оставили и моторы с обычным впрыском, и достаточно мощные 3,5-литровые моторы, не говоря уже о двигателе объёмом 5 литров на Lexus IS F. Европейцам по-прежнему предлагали дизель, но не будем о грустном. Главное — машина стала продаваться. В основном – в США. Продажи подскочили почти в три раза, и второе поколение модели навсегда закрыло вопрос о том, имеет ли право на жизнь маленький седан под маркой Lexus.

На фото: Lexus IS F '2008–10 в движении

На фото: Lexus IS F ‘2008–10

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Кузов

Для того, чтобы кузов сохранился долго, обычно требуется или хорошая оцинковка, или хорошее качество окраски. Маленький Lexus неплохо сочетает оба эти фактора, так что у большинства автомобилей все неплохо. Тем более что качество проработки кузова очень хорошее, и тут нет каких-то особых «слабых мест» в виде грязевых карманов, плохо вентилируемых полостей и других катализаторов коррозийных процессов. Плохо только, что слой краски хоть и очень эластичный, и блеск держит хорошо, но тонкий. Пескоструйная обработка и летящие камни повреждают его очень сильно.

Lexus IS 350 (XE20) '2005–08 вид сбоку

На фото: Lexus IS 350 ‘2005–08

Крыло переднее
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12 369 рублей

При желании можно придраться к задним аркам автомобиля. Кромка крыла не защищена пластиком, и слой ЛКП тут обычно имеет повреждения. В итоге по наружной поверхности крыла понемногу начинают ползти пузыри, а затем появляются и видимые рыжие подтеки. При своевременном устранении это не страшно, беда только в том, что надежные машины слишком часто обделяют качественным обслуживанием. Надеясь, видимо, что репутация самостоятельно устранит коррозию и поправит все проблемы.

Царапины и сколы краски вблизи ручек дверей и под резинкой уплотнителя – тоже характерная черта IS. Небольшие «карандашные» подкраски характерны для машин из США, а если машина вовремя не попала к нормальному маляру, то можно найти и вспучивания краски в местах контакта металла и пластика.

Lexus IS 350 (XE20) '2005–08 вид сбоку

На фото: Lexus IS ‘2005–08

Под днищем хлопот может быть чуть больше. Во-первых, стоит проверить арку колеса изнутри рядом с лючком бензобака и всю трассу топливопровода. Коррозия тут обусловлена скоплениями грязи и часто уже поражает швы. Снаружи это не заметно, но устранить проблему не так просто.

Порог под пластиком в задней части тоже может иметь коррозийные повреждения, вплоть до перфорации — загляните и проверьте в обязательном порядке.

Lexus IS 350 в динамике

Lexus IS 350 (XE20) ‘2008–10

Опоры стоек подвески спереди и сзади, а также крепления заднего подрамника иногда могут стать источником проблем. Здесь очень сильно ржавеют элементы подвески и весь крепеж, поэтому если не проводить профилактику, то слесарные работы уже после 5-6 лет проводятся с газовой горелкой и болгаркой. Особенно часто можно найти коррозию, если днище не промывали после зимнего сезона или поездок за город, а сайлентблоки подрамников разбиты и под нагрузкой постукивают. Обратите внимание на цвет грязи рядом с сайлентблоками креплений: если слишком много рыжего, то стоит осмотреть точки крепления изнутри. Также могут корродировать съемные детали под днищем, например, растяжка-усилитель 58252-53010 или аналогичные детали в задней подвеске — это не страшно, но ухудшает управляемость и плавность хода.

Капот
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В остальном с «железом» и ЛКП всё хорошо, и повреждения чаще встречаются точечные, от сколов или после не очень качественного ремонта. Найти машину с идеальным состоянием кузова и минимальными повреждениями на арках и наружных деталях не так сложно, особенно если делать это не в Москве. А вот с полностью «родным» ЛКП сложнее. Надо признать, что косметические окраски для этой машины характерны, особенно достается капоту, передним крыльям, крыше и дверям.

Чуть хуже обстоит дело с фарами и пластиком. Оптика быстро «замыливается», а рефлекторы сильно выгорают, особенно на машинах до рестайлинга. Не радуют особой надежностью блоки розжига ксеноновых фар, которые после пяти лет начинают требовать замены. Со временем уходят зазоры между бамперами, оптикой и крыльями, обвисают крепления. А если вовремя не менять клипсы креплений и штурмовать сугробы и бездорожье, можно потерять или повредить пластиковые накладки порога и юбки бамперов.

Lexus IS 220d (XE20) '2005–08 вид спереди Lexus IS 220d (XE20) '2005–08 вид сзади

Водительский ограничитель двери начинает трещать обычно после двух сотен тысяч пробега, и его лучше заменить «контрактным» с японской праворульной машины: ремонт надолго не поможет.

Лобовое стекло сильно затирается, а от ударов легко трескается. Поставить его хорошо смогут не в каждом сервисе: для установки с оригинальными молдингами нужен тонкий слой герметика и очень высокая равномерность его нанесения. И поставить линзу датчика дождя тоже не всем удается с первого раза.

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Салон

Оборудование салона держится молодцом. Его основные проблемы вызваны забитым дренажом климатики, из-за чего намокает пол. Чистят ее снизу, с подъемника.

Могут немного надоедать шумы и подклинивание заслонки рециркуляции. Изнашивается и вентилятор климатической системы, что после 200 тысяч увеличивает шансы столкнуться с этими самыми шумом и вибрациями. Кстати, менять фильтр салона – одно удовольствие. В перчаточном ящике двойное дно, за второй крышкой собственно и установлен фильтр. Можно снять и ящик целиком, что открывает доступ ко всей начинке климатической системы.

Торпедо Lexus IS 350 (XE20) '2005–08 Торпедо Lexus IS 350 (XE20) '2005–08

На фото: Торпедо Lexus IS 350 ‘2005–08

Очень неприятная беда связана с электроблокировкой руля, которая периодически сбоит. На старых машинах её даже порой отключают, иначе зимой можно просто никуда не уехать, пока салон полностью не прогреется.

К возрастным регулярным поломкам также относятся поломки тачскрина оригинальной мультимедийной системы и «улитки» руля.

Интерьер Lexus IS 250 '2008–10

На фото: Интерьер Lexus IS 250 ‘2008–10

На машинах с вентиляцией кресел в спинке со временем начинает подвывать вентилятор. На начальном этапе можно обойтись смазкой, но если долго игнорировать вой, придется сменить вентилятор целиком.

Износ сидений и руля даже визуально мало заметен, за что спасибо очень качественным материалам и отличной сборке. Машины с пробегом до 200 тысяч выглядят практически новыми.

Встречаются и сбои мультимедийной системы и навигации: то диск не видит, то загрузчика (особенно если диски не оригинальные).

Интерьер Lexus IS F '2010–14 Интерьер Lexus IS F '2010–14

На фото: Интерьер Lexus IS F ‘2010–14

Но основная претензия владельцев к салону с надежностью не связана. Тут чаще жалуются на тесноту, нехватку продольной регулировки сиденья и эргономику, не дотягивающую до европейского уровня. Некоторым водителям, особенно крупным, найти удачную посадку будет сложно. Ну а ценители европейского премиума заодно попеняют на шумноватую работу климатической системы и ее слабые интеллектуальные способности, слишком «ватные» кресла, не очень сочный звук закрытия дверей, шумные замки и стеклоподъемники. А поклонники «императорского качества» всегда смогут возразить: «Зато оно не ломается как минимум до пробегов в 200 тысяч километров».

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Электрика и электроника

А вот тут японская надежность проявляет себя всей красе. В зоне риска оказываются разве что салонные мелочи в лице «улитки» и «тача» да обгонная муфта генератора, которая любит прокручиваться после пробегов уже в 120-150 тысяч километров и зимой залипает. Её лучше менять превентивно или попросту заварить.

Lexus IS 250 в динамике

На фото: Lexus IS 250 ‘2008–10

Могут выйти из строя датчики давления в колесах, причём не стоит покупать «бэушные» оригинальные, которые как раз и сбоят в возрасте. Ну а большая часть серьезных неприятностей связана обычно с грубым вмешательством в электрику со стороны установщиков сигнализаций. К сожалению, машина до сих пор находится в числе угоняемых. Голь на выдумку хитра, так что на машине могут стоять несколько сигнализаций, а число изменений в проводке исчисляться десятками. Ведь машина от угона почти не защищена.

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Тормоза, подвеска и рулевое управление

Ближе к двум сотням пробега тормозная система уже потребует ревизии, в которую войдут замена пыльников, контроль износа «пальцев» и тому подобные операции. В первую очередь страдают задние суппорты, начинающие поскрипывать из-за неравномерного износа колодок. При меньших пробегах стоит просто купить полный установочный комплект колодок, а не только их сами.

Сбои блока ABS чаще связаны с «противоугонками», чем с собственно поломками. В целом ресурс дисков и колодок высокий, а тормоза отличные. Периодически можно встретить небольшой тюнинг с установкой тормозных механизмов от более тяжелых Lexus, так что при покупке следите за реальной комплектацией тормозной системы.

Lexus IS F в динамике

Lexus IS F ‘2008–10

Подвеска у машины, на первый взгляд, сложная и дорогая. Но на практике она подводит редко, и основные ремонты у нее начинаются после 150 тысяч пробега, что в наших условиях можно считать отличным результатом. Тем более что почти все элементы меняются по отдельности, разве что немного дороговат передний верхний рычаг. Но в первую очередь тут сдаётся нижняя шаровая опора и задний сайлентблок нижнего рычага. И ещё будет совсем не лишним регулярно набивать смазкой шаровую опору верхнего рычага и менять ее пыльник.

В задней подвеске, как мы уже говорили, возможна коррозия крепежных элементов и трубчатых рычагов. А при езде по плохим дорогам можно столкнуться с деформацией рычагов и нарушением углов установки колес.

Lexus IS '2008–10 вид сзади

На фото: Lexus IS ‘2008–10

Основные нарекания вызывают датчики положения кузова, которые больше трех лет живут редко.

Амортизатор передний
цена за оригинал
7 646 рублей

Амортизаторы недешевые, но выдерживают до 200 тысяч пробега даже по нашим дорогам, а раньше выходят из строя только из-за поломок штока и опор. Ступичные подшипники достаточно долговечны, если не экспериментировать с нестандартной резиной.

В рулевом управлении все просто и надежно. Ближе к двум сотням пробега начинает подавать звуки рейка, но протечки случаются в основном из-за морозов и редкой замены жидкости в системе, а не обычного износа. При постукиваниях часто виновата даже не сама рейка, а износ втулок крепления ее к кузову. И после сотни тысяч пробега нужно тщательно следить за хомутами рейки, которые к этому пробегу начинают корродировать. В рулевой колонке со временем тоже заводятся стуки из-за износа карданчика.

Lexus IS F в динамике 2

Lexus IS F ‘2008–10

Насос ГУРа при своевременной замене масла и после 350 тысяч пробега лишь немного подвывает. Тут стоит классический насос Bosch, причём крайне похожий на тот, что ставят на Mercedes и прочих «европейцев».

***

Так что получается, что даже десятилетний Lexus IS – очень интересный выбор. Во второй части панегирика Лексусу мы расскажем о моторах и коробках этого автомобиля, и это тоже будет интересно.

lexus-is-xe2-цены-на-запчасти

Теги: Подержанные авто , дорогие иномарки , Как выбрать и купить авто с пробегом , мощные автомобили , подержанные автомобили , премиум автомобили , японские автомобили , японские седаны , IS , Lexus
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