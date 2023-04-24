Старт нового сезона чемпионата и Кубка России, а также Кубка РАФ по автомобильным кольцевым гонкам, объединенных в G-Drive Российскую серию кольцевых гонок, собрал 61 участника в 5 различных классах. Возвращение легендарных пилотов и появление талантливых дебютантов, противостояние новых и проверенных моделей, переменчивая погода – первый день оказался насыщенным.



В самом профессиональном классе SMP TCR Russia (Туринг) главной сенсацией стало возвращение Алексея Дудукало после двухлетней паузы – причем за рулем нового седана Hyundai Elantra. Еще две новинки, Cupra Leon и Audi RS3 LMS актуального поколения, вывели на старт сокомандники Дмитрий Брагин и Павел Кальманович.

Однако выигрышной стала другая комбинация. Самым результативным пилотом этапа оказался Владимир Атоев – дебютант класса, выступавший на проверенном Hyundai i30. Он набрал максимум очков за квалификацию и дважды финишировал на подиуме – сначала на третьем месте, а потом и на втором. В итоге – внушительные 49 очков.

Павел Кальманович раскрыл потенциал новой Audi RS3 лишь во второй гонке – стартовав с первого ряда, он лидировал всю дистанцию и присовокупил победу к пятому месту в субботнем заезде, заработав в сумме 40 очков.



И столько же добыл Иван Чубаров, который впервые сел за руль LADA Vesta категории TCR – благодаря финишам на 2 и 4 местах и хорошей квалификации.

В Супер-продакшн новичкам также удалось навязать борьбу старожилам класса. Первые строчки протокола после этапа занимают опытные Михаил Митяев на LADA Vesta (54 очка) и Николай Виханский на Honda Civic (49 очков), записавшие на счет победы и призовые места. А вот на третьей оказался бывший картингист Максим Туриев, впервые севший за руль LADA Vesta: он заработал за этап 35 очков благодаря стабильности и «бронзе» в одном из заездов.

Класс Туринг-Лайт переживает ренессанс: 16 пилотов на старте сезона! Причем борьба здесь привлекает не только благодаря появлению дебютантов, бросивших вызов титулованным пилотам, но и из-за технических новинок.

Действующий чемпион Николай Карамышев не зря сделал ставку на первую премиальную модель в этом классе: Audi A1 привезла его к «золоту» и «серебру» и позволила суммарно набрать 54 очка.

Ровно столько же набрал Михаил Симонов на проверенном Volkswagen Polo – благодаря победе и третьему месту в гонках, а также очкам за второй результат в квалификации.

Артем Фридман на Audi A1 – третий по результативности пилот этого класса: лучшее время в квалификации и «серебро» в воскресной гонке намекают о больших планах на сезон.

В S1600 Артем Антонов на Kia Rio X стал лучшим в квалификации, победил в субботней гонке и был вторым в воскресенье. Явный фаворит этого зачета начинает сезон с 61 очком в багаже!

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Василий Кораблев на аналогичном хэтчбеке записал на свой счет победу в одной гонке и третье место в другой, заработав в итоге 45 очков.

Михаил Дралин на этот раз в одиночку отстаивал честь марки LADA, выступая на хэтчбеке Granta – и смог не только квалифицироваться вторым, но и удержать эту позицию в субботнем заезде. Плюс пятая позиция на финише в воскресенье – и, как результат, 41 балл.

Пилоты класса суперкаров SMP GT4 Russia провели сразу три гонки. Борьба была нешуточной – после столкновений судьи вынесли ряд наказаний, но не все участники с ними согласились: впереди апелляционный суд. Пока самыми успешными являются пилоты на Mercedes-AMG GT4: у Рината Салихова две победы и «серебро», которые принесли ему 83 очка. Второй в таблице – Данила Иванов: триумф в квалификации и победа в первой гонке плюс четвертое место в заключительной даже при сходе в еще одном заезде позволили ему набрать 54 очка. Денис Ременяков на этот раз выступал не так ярко, лишь один раз за уик-энд поднявшись на подиум – но финишировал в топ-5 в других заездах и заработал 49 очков.

Все гоночные машины независимо от класса заправлялись высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое используют не только обычные автомобилисты, но и профессиональные пилоты. Для того чтобы бензин помогал гонщикам добиваться улучшения технических показателей, его регулярно тестируют в экстремальных условиях. G-Drive уже проверено Российской серией кольцевых гонок, ралли-рейдом «Шелковый путь», дрифтом и гонками на выносливость.



Болельщики вновь стали участниками настоящего Фестиваля скорости. Их ждали развлекательные активности команд, экскурсии на пит-лейн и в боксы команд.

Следующий этап G-Drive Российской серии кольцевых гонок пройдет на автодроме Смоленское кольцо 20 и 21 мая. Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля скорости СМП РСКГ.



Партнёрский материал