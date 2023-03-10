1 этап СМП РСКГ-2023 Эндуранс: пилоты Формулы-1 выходят на старт!

Первого апреля Виталий Петров и Сергей Сироткин примут участие в 3-часовом марафоне на Сочи Автодроме.

Пилоты программы SMP Racing Виталий Петров и Сергей Сироткин, известные по выступлениям в чемпионате мира Формула-1, примут участие в серии гонок на выносливость СМП РСКГ Эндуранс. Дебютный этап пройдет на Сочи Автодроме 1 апреля 2023 года.



Знаменитые спортсмены будут посменно пилотировать спортпрототип BR03, созданный отечественной компанией BR Engineering специально для участия в национальных марафонах.

Напарникам предстоит бороться с титулованными соперниками, призерами и победителями российских и международных гонок. Среди них – еще один экипаж SMP Racing в составе Виктора Шайтара и Александра Смоляра (BR03), а также Ринат Салихов (Mercedes-AMG GT3), Сергей Борисов (Mercedes-AMG GT4) и Дмитрий Брагин (Audi RS3 TCR).

Гонка стартует в 15:45, будет длится 3 часа плюс один круг и завершится с заходом солнца. Церемония награждения начнется в 18:50.

Первая половина дня будет посвящена квалификационным заездам, которые определят порядок старта.

Зрители смогут не только увидеть легендарных пилотов на формульной трассе в Сочи, но и окунутся в атмосферу Фестиваля скорости СМП РСКГ. Болельщиков ждут лучшие места на главной трибуне и у сцены в паддоке, где профессиональный ведущий будет комментировать трансляцию и общаться с гонщиками, только что передавшими автомобили своим напарникам.

Среди активностей – экскурсии в расположение команд, розыгрыши призов, детская зона с аниматорами и фуд-корт.

При покупке взрослого билета до 18 марта действует специальная цена – 1000 рублей. В последующие две недели билет будет стоить 1250 рублей, при покупке за день либо в день соревнований – 1500 рублей. Детям до 14 лет включительно вход бесплатный.

Узнать подробности о 1 этапе СМП РСКГ Эндуранс и купить билет можно на сайте Фестив﻿аля скорости СМП РСКГ.