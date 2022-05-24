1 этап СМП РСКГ: «Смоленское кольцо» принимает главные гонки страны

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«Смоленское кольцо», расположенное в Дорогобужском районе Смоленской области, станет первым автодромом, на котором лучшие пилоты страны начнут погоню за титулами чемпионов и обладателей Кубков страны.
Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:
«Приглашаю всех поклонников драйва и активных развлечений на "Смоленское кольцо" 11 и 12 июня! Насыщенная гоночная программа и море развлечений зададут настроение на весь пятиэтапный сезон СМП РСКГ-2022.
Очередная страница в истории Российской серии кольцевых гонок вновь будет написана командой программы развития отечественного автоспорта SMP Racing. Уверен, этот сезон подарит яркие эмоции участникам и зрителям: все этапы пройдут в формате Фестивалей скорости».
Трехдневный формат уикэнда позволит провести на «Смоленском кольце» 8 зрелищных гонок. В пятницу состоятся квалификации, в которых определится порядок старта в субботних и воскресных заездах. А в выходные в перерывах между динамичными гонками зрители найдут развлечения на любой вкус и возраст.Спортивная программа включает боевые заезды в 6 классах автомобилей – от мощного Туринга до зачета ретроавтомобилей SMP Historic Cup. В субботу пройдут четыре гонки, после которых у команд будет возможность подготовиться к заключительным стартам, запланированным на воскресенье.
Но это только часть автоспортивного праздника, который запомнится всей семье! Фестиваль скорости – это азарт, скорость, драйв, веселье для взрослых и детей, вкусная еда и зажигательная музыка.
Болельщиков ждет развлекательная программа с ведущим, ди-джеем и акробатическим шоу, выставка редких автомобилей и концерт кавер-группы.
А самые удачливые зрители смогут выйти на стартовую решетку перед началом заезда и увидеть решающие приготовления к гонке. Счастливчиков определит жребий, поэтому для посещения 1 этапа СМП РСКГ необходимо пройти регистрацию на сайте РСКГ.рф и получить бесплатное приглашение на Фестиваль скорости.
Если у вас нет возможности приехать на автодром, следить за гонками можно будет в режиме реального времени! В новом сезоне трансляции всех гонок – и субботних, и воскресных – будут организованы на официальных Интернет-ресурсах СМП РСКГ. Заезды также покажут каналы Матч ТВ и Матч Страна, а телеканал Авто плюс сосредоточится на обзорных программах после каждого этапа.
Суббота, 11 июня
|12:05-12:40
|Туринг-Лайт, S1600
|Гонка 1
|13:15-13:35
|SMP Historic Cup
|Гонка 1
|15:05-15:30
|Спортпрототип CN
|Гонка 1
|16:10-16:45
|Туринг, Супер-продакшн
|Гонка 1
Воскресенье, 12 июня
|10:15-11:25
|Все классы
|Разминка
|12:05-12:35
|Туринг-Лайт, S1600
|Гонка 2
|14:05-14:25
|SMP Historic Cup
|Гонка 2
|15:00-15:25
|Спортпрототип CN
|Гонка 2
|16:10-16:40
|Туринг, Супер-продакшн
|Гонка 2
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