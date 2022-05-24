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  • 1 этап СМП РСКГ: «Смоленское кольцо» принимает главные гонки страны

1 этап СМП РСКГ: «Смоленское кольцо» принимает главные гонки страны

24.05.2022 24 0 0

Новый сезон Российской серии кольцевых гонок откроется Фестивалем скорости 11-12 июня

 

Партнерский материал

«Смоленское кольцо», расположенное в Дорогобужском районе Смоленской области, станет первым автодромом, на котором лучшие пилоты страны начнут погоню за титулами чемпионов и обладателей Кубков страны.

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«Приглашаю всех поклонников драйва и активных развлечений на "Смоленское кольцо" 11 и 12 июня! Насыщенная гоночная программа и море развлечений зададут настроение на весь пятиэтапный сезон СМП РСКГ-2022.

Очередная страница в истории Российской серии кольцевых гонок вновь будет написана командой программы развития отечественного автоспорта SMP Racing. Уверен, этот сезон подарит яркие эмоции участникам и зрителям: все этапы пройдут в формате Фестивалей скорости».

Трехдневный формат уикэнда позволит провести на «Смоленском кольце» 8 зрелищных гонок. В пятницу состоятся квалификации, в которых определится порядок старта в субботних и воскресных заездах. А в выходные в перерывах между динамичными гонками зрители найдут развлечения на любой вкус и возраст.​Спортивная программа включает боевые заезды в 6 классах автомобилей – от мощного Туринга до зачета ретроавтомобилей SMP Historic Cup. В субботу пройдут четыре гонки, после которых у команд будет возможность подготовиться к заключительным стартам, запланированным на воскресенье.

Но это только часть автоспортивного праздника, который запомнится всей семье! Фестиваль скорости – это азарт, скорость, драйв, веселье для взрослых и детей, вкусная еда и зажигательная музыка.

Болельщиков ждет развлекательная программа с ведущим, ди-джеем и акробатическим шоу, выставка редких автомобилей и концерт кавер-группы.

А самые удачливые зрители смогут выйти на стартовую решетку перед началом заезда и увидеть решающие приготовления к гонке. Счастливчиков определит жребий, поэтому для посещения 1 этапа СМП РСКГ необходимо пройти регистрацию на сайте РСКГ.рф и получить бесплатное приглашение на Фестиваль скорости.

Если у вас нет возможности приехать на автодром, следить за гонками можно будет в режиме реального времени! В новом сезоне трансляции всех гонок – и субботних, и воскресных – будут организованы на официальных Интернет-ресурсах СМП РСКГ. Заезды также покажут каналы Матч ТВ и Матч Страна, а телеканал Авто плюс сосредоточится на обзорных программах после каждого этапа.

РАСПИСАНИЕ 1 ЭТАПА СМП РСКГ-2022

Суббота, 11 июня

12:05-12:40 Туринг-Лайт, S1600Гонка 1
13:15-13:35SMP Historic CupГонка 1
15:05-15:30Спортпрототип CNГонка 1
16:10-16:45Туринг, Супер-продакшнГонка 1

Воскресенье, 12 июня

10:15-11:25Все классыРазминка
12:05-12:35Туринг-Лайт, S1600Гонка 2
14:05-14:25SMP Historic CupГонка 2
15:00-15:25Спортпрототип CNГонка 2
16:10-16:40Туринг, Супер-продакшнГонка 2
Россия автоспорт

 

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