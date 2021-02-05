10-я международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна 2021»

Ежегодная выставка «Мотовесна» – крупнейшее событие года в своем сегменте и настоящий праздник для всех любителей мотоциклов, квадроциклов, скутеров и другой техники. Мероприятие пройдет в Москве 2-4 апреля в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

На «Мотовесне» традиционно присутствуют все крупные международные и российские производители мототехники, аксессуаров и запчастей: Harley-Davidson, BMW, KTM, Honda, Yamaha, Indian, Polaris, BRP, Bajaj, Kawasaki, Aprilia, Moto Guzzi, MV Agustа, «Зид», «Русская механика», M1NSK, «Урал» и многие другие.

Для производителей и дилеров мероприятие – прекрасная возможность представить целевой аудитории последние новинки перед стартом сезона.

Экспозиция выставки 2021 года займет более 20 000 м2 и будет разделена на тематические зоны:

Бренд-зона – территория гигантов индустрии, ведущих производителей техники, экипировки, запчастей и тюнинга.

Бизнес-зона – это активные компании среднего и малого бизнеса.

Арт-раздел – здесь соберутся художники, ювелиры, независимые дизайн-ателье, представляющие аксессуары, мотоциклетную экипировку и обувь.

Клубная часть – место мотообъединений, путешественников и других любителей мотоциклов.

Помимо масштабной экспозиции, организаторы «Мотовесны» предусмотрели и зрелищную шоу-программу. Все три дня «Мотовесны» в Экспоцентре будет проходить XIV Московское Custom & Tuning Show. В мероприятии примут участие лучшие кастомайзеры и мастера тюнинга из России и стран бывшего СНГ. Это ключевое событие в мире мотоциклетного дизайна и инноваций одной шестой части света, а также официальный этап Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD.

Также в рамках «Мотовесны» пройдет единственное в России шоу – соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust. Флэт-трэк – самый демократичный вид мотоспорта и одна из старейших дисциплин, которая сформировалась ещё в начале ХХ века. Участники соревнований используют не только узкоспециализированную, гоночную технику, но и массовые модели, которые продаются в обычных мотосалонах, а гонки проходят на овальных, грунтовых трассах, которые можно накатать на любом небольшом куске земли.

На выставке «Мотовесна» состоятся встречи со спортсменами, презентации проектов в области популяризации мототранспорта, квест от Департамента транспорта, увлекательная детская программа, а также выступления именитых спикеров на сцене.

Две выставки в одном павильоне. Впервые Мотовесна пройдет на одной площадке с выставкой Motorsportexpo. Выставка Motorsport Expo из года в год объединяет представителей гоночного сообщества, открывая всем желающим мир быстрых гонщиков и мощной техники.

С 22 января 2021 года указом мэра Москвы возобновлена выставочная деятельность и разрешено присутствие гостей. Выставка «Мотовесна 2021» пройдет в ЦВК «Экспоцентр», по адресу Краснопресненская наб., 14, павильон №2.

Время работы выставки:



2 апреля: 12-00 – 19-00

3 апреля: 10-00 – 19-00

4 апреля: 10-00 – 17-00

Стоимость билетов:

Входной билет – 800 рублей

Детский и студенческий билет – 400 рублей

Детям до 7 лет вход бесплатный

Детские и студенческие билеты можно приобрести только в кассах ЦВК «Экспоцентр» в дни работы выставки.

Купить билет на сайте организатора

