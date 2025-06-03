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14 июня на трассе ЦТВС Москва пройдет фестиваль Вагонфест

03.06.2025 94 0 0

В субботу 14 июня 2025 года на трассе ЦТВС Москва пройдет фестиваль владельцев и любителей автомобилей в кузове универсал – «Вагонфест».

Универсалы – популярный кузов в нашей стране, но до прошлого года, не было ни одного фестиваля, созданного специально для ценителей вагонов. Даже за рубежом таких мероприятий было всего несколько, и все они были больше похожи на сходку пары десятков друзей-одноклубников.

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Первый «Вагонфест» прошел в столице в прошлом году. Здесь можно было лицезреть большое количество универсалов в одном месте – экспозиция общей зоны участников фестиваля заняла огромную парковку на 700 машиномест. Тут встретились спортивные BMW, эталонные вагоны от Audi, роскошные Mercedes, японские, корейские, американские и даже британские универсалы. Ну и, конечно, отечественная классика.

Даже организаторы не ожидали такого интереса к универсалам со стороны широкой публики, очередь на входе не редела весь день. В итоге более 6000 человек смогли посетить фестиваль и более 140 000 наблюдали за ним онлайн через оперативные фото- и видеоотчеты с места событий на социальных площадках.

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В этом году организаторы рассчитывают на еще больший интерес к мероприятию со стороны энтузиастов универсалов и зрителей.

Что подготовили организаторы для зрителей в этом году?

  • Выставка топ-100 самых крутых универсалов России – здесь вы сможете полюбоваться на вагоны разных эпох и обсудить выставочные шедевры с единомышленниками.
  • Дрифт-такси и захватывающие дрифт-битвы – для любителей скорости и адреналина.
  • Маркет и Зона еды – самые популярные кухни мира, угощения на любой вкус.
  • Главная сцена – зажигательные ведущие, яркие розыгрыши и нон-стоп развлечения.
  • Конкурсы – самый громкий выхлоп, самый вместительный багажник и множество активностей от партнеров.
  • Выбор «Вагона года» – главное событие фестиваля, где определится победитель среди всех универсалов.

И главное, фестиваль создан для того, чтобы участники заводили новые знакомства, делились собственным опытом и просто отлично проводили время в компании единомышленников. Генеральным партнером мероприятия на протяжение двух лет выступает бренд моторных масел Mirax.

Партнёрский материал

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