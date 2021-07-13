С 24 по 27 августа 2021 года в «Крокус Экспо» при официальной поддержке НП «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) и Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК) состоится 16-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто» . Организатором мероприятия выступает «Крокус Экспо», занимающий лидирующие позиции среди выставочных центров России и Восточной Европы.

Партнерский материал

«Интеравто» – один из крупнейших в России специализированных проектов автомобильной индустрии, который дает российскому автомобильному бизнесу новые возможности для развития. На выставке производители и поставщики представят новейшие разработки в области гаражного и сервисного оборудования, расходных материалов для ремонта, автохимии, автокомпонентов, лакокрасочной продукции и других направлений. «Интеравто» помогает участникам и посетителям за короткий срок продемонстрировать свой потенциал, укрепить деловые связи и наладить новые контакты, проанализировать рынок и повысить уровень конкурентоспособности.​

Участники

В этом году на площади свыше 8000 кв. м более 120 компаний из 16 регионов России (Москвы и Московской области; Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Тверской областей; Краснодарского, Пермского, Приморского краев; Республики Татарстан и др.) представят товары, услуги и новейшие решения из всех сфер автоиндустрии.

Среди участников «Интеравто 2021»: ООО «Технокар» – производитель компьютерных стендов для регулировки углов установки колес автомобилей; Cleanol – решения для профессионалов в области автомойки, детейлинга, клининга; Pandora (НПО «Телеметрия») – российский производитель и разработчик охранно-противоугонной автомобильной электроники, сервисных автомобильных устройств и телеметрических комплексов; TRIANGLE TYRE CO., LTD – ведущий производитель автомобильных шин в Китае; DKR GROUP – производитель и реализатор технологичного оборудования для автомоек, открытие моек самообслуживания под ключ; H7-group – поставщик оборудования и расходных материалов для кузовных работ от ведущих мировых брендов; РУ-Синтез (Carwell) – производитель автохимии, автокосметики и профессиональной химии для клининга; а также дебютанты этого года (ARDA, компания ОРЕХ, Germes, K2, KIWICOLOR, МTF Light, U-POL, НПО Прохим).

Деловая программа

В рамках программы 2021 года будут обсуждаться самые актуальные вопросы автомобильной индустрии, являющиеся важными как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе: подготовка кадров для автобизнеса, использование ремонтных систем и технологий ЛКП и многое другое. Среди ключевых событий деловой программы – конференция «ТрансКон: эффективные технологии обслуживания транспорта».

Деловая программа «Интеравто» включает в себя самые разные форматы – интерактивные закупочные сессии, B2B-мероприятия и переговоры, что позволяет представителям ведущих предприятий успешно проводить деловые встречи, выстраивать эффективные коммуникации с российскими и зарубежными партнерами по вопросам совместной реализации проектов.

Участвуя в дискуссионных и обучающих мероприятиях деловой программы, специалисты приобретают дополнительную компетенцию, укрепляя статус экспертов в профессиональной среде. Выставка «Интеравто» проходит при официальной поддержке профильных государственных органов и отраслевых ассоциаций – а это значит, в качественном уровне мероприятий проекта можно быть уверенным.

Посетители

«Интеравто» ежегодно собирает самую широкую профессиональную аудиторию: потребителей, производителей и дистрибьюторов автокомпонентов, запчастей, комплектующих, автохимии, лакокрасочной продукции, оборудования для техобслуживания и ремонта автотранспорта; представителей автосервисов, тюнинг-ателье, страховых компаний, федеральных и муниципальных органов власти и специализированных СМИ.

Всего за 4 дня специалисты смогут не только изучить широкий спектр автопромышленных изделий и познакомиться с новейшими разработками, но и найти новых партнеров и клиентов, наладить каналы сбыта продукции и заключить выгодные долгосрочные контракты.

Присоединяйтесь к команде участников и партнеров «Интеравто»!