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  • 16-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»

16-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»

20.08.2021 57 0 0

С 24 по 27 августа 2021 года в «Крокус Экспо» при официальной поддержке НП «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) и Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК) состоится 16-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто». Организатором мероприятия выступает «Крокус Экспо», занимающий лидирующие позиции среди выставочных центров России и Восточной Европы.

 

Более 15 лет выставка «Интеравто» дает возможность раскрыть потенциал российских предприятий, повысить уровень конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и мировом автомобильных рынках. Проект ежегодно помогает начинающим компаниям выйти на российский рынок автокомпонентов, укрепляет позиции крупных игроков и способствует налаживанию новых деловых связей и поиску клиентов.

Участники

В этом году свыше 120 компаний из более чем 16 регионов РФ (Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Астраханской, Липецкой, Тверской, Тульской, Владимирской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Пензенской, Калининградской, Курской, Ярославской областей, Республики Татарстан, Ставропольского края и др.) и представителей компаний из 5 стран мира (Ирана, Китая, Польши, Республики Беларусь, России) представят товары, услуги и последние решения из всех сфер автоиндустрии.

Среди участников «Интеравто» в 2021 году – представители национального и зарубежного автомобильного сектора:

  • «Техновектор» – международная группа компаний, разработчик и производитель компьютерных стендов для регулировки углов установки колес автомобилей, автоматических моек колес, балансировочного оборудования, шиномонтажных станков.
  • Iran Khodro «IKCO» – крупнейший производитель легковых и коммерческих автомобилей в регионе Ближнего Востока.
  • Triangle Tyre CO, LTD – китайский производитель автомобильных шин.
  • TROTON (Польша) – производитель материалов для кузовного ремонта.
  • Компания «Ру-синтез» – один из крупнейших производителей профессиональной автохимии для бесконтактной и ручной мойки автомобилей, автокосметики и профессиональной химии для клининга.
  • MTF Light – разработчик и поставщик осветительного оборудования для автомобилей на рынок России.
  • Pandora – калужское предприятие, которое занимается разработкой и производством охранно-противоугонной автомобильной электроники, сервисных автомобильных устройств и телеметрических комплексов.
  • Н7-group – компания, представляющая оборудование и расходные материалы для кузовных работ.
  • Cleanol – ведущий российский производитель автохимии для автомойки, детейлинга, клининга.
  • «Инвестмеханика» – один из лидеров российского рынка материалов для авторемонта.

Ежегодно к «Интеравто» присоединяются новые компании, которым выставка дает возможность презентовать свою продукцию и услуги профессиональной аудитории, найти новые каналы сбыта и выгодных партнеров. В этом году участие в проекте впервые принимают:

  • Титан СМ – современное и динамично развивающееся предприятие, один из крупнейших производителей консистентных смазок в России и СНГ.
  • Компания КИВИ КОЛОР-ГРУПП – оптовые продажи лакокрасочных материалов для ремонта автомобилей. Лакокрасочная система цветоподбора и весь необходимый спектр материалов для покраски автомобиля под брендом Kiwix.
  • ARDA carwash equipment – крупнейший производитель автомоек самообслуживания и прямой поставщик роботизированных автомоек.
  • Компания Defly – предприятие полного производственного цикла с двумя направлениями деятельности: производство автоаксессуаров из оргстекла и швейное производство.
  • K2 – польский производитель товаров для детейлинга, автохимии и автокосметики.
  • АО «Орех» – автозапчасти ко всем моделям грузового и коммерческого автотранспорта самых различных брендов и ценовых категорий. В 2021 году АО «Орех» принимает участие в выставке «Интеравто» совместно с партнером ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – смазочные материалы», представляющим продукцию под брендом Gazpromneft. Бренд Gazpromneft – национальный лидер массового сегмента, который производит современные моторные и трансмиссионные масла, пластичные смазки, антифризы и специальные жидкости для легковых и коммерческих автомобилей.
  • «Мембране Трейдинг» – официальный дистрибьютор в России антигравийных пленок.
  • Завод «МарКон» – один из крупнейших в России производителей тормозных колодок для отечественных и импортных легковых и коммерческих автомобилей, автобусов, грузовиков и прицепов, квадроциклов, велосипедов, фронтальных погрузчиков и другой спецтехники.
  • «Бизнес Кар Рефиниш» – профессиональный поставщик инновационных автомобильных красок и оборудования для кузовного ремонта в России.

Деловая программа

В рамках деловой программы специалисты затронут актуальные вопросы автомобильной индустрии: подготовка кадров для автобизнеса, использование ремонтных систем и технологий ЛКП и многое другое.

24 августа 2021 года (с 10:00 до 18:00, павильон 1, зал «С») пройдет конференция «Кузовной ремонт. В поисках качества». Организатор – портал KUZOVLab. Участники мероприятия обсудят: современные реалии организации кузовного ремонта и влияние на них ОСАГО; особенности взаимодействия экспертных организаций со станциями технического обслуживания; вопросы экспертизы и оценки при ремонте ЛКП; качество лакокрасочного покрытия автомобилей; методы оценки.

25 августа 2021 года (с 10:00 до 14:00, павильон 1, зал «С») состоится круглый стол на тему «Развитие и локализации производства комплектующих  изделий для автомобильной промышленности». Участники мероприятия рассмотрят вопросы защиты интеллектуальных прав и борьбы с контрафактом и фальсификацией запасных частей, горюче-смазочных материалов и жидкостей, а также наметят основные векторы развития производства и локализации автокомпонентов.

Посетители

Среди посетителей «Интеравто» – широкая профессиональная аудитория: производители и дистрибьюторы автокомпонентов, запчастей, комплектующих, автохимии, лакокрасочной продукции, оборудования для техобслуживания и ремонта автотранспорта; представители автосервисов, тюнинг-ателье, страховых компаний, федеральных и муниципальных органов власти, специализированных СМИ.

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