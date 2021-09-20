С 24 по 27 августа 2021 года в «Крокус Экспо» при официальной поддержке НП «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) и Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК) в 16-й раз прошло одно из главных событий для специалистов автомобильной индустрии – международная выставка «Интеравто».

​Партнерский материал

​Ежегодно «Интеравто» выступает в качестве эффективной площадки для презентации новейших разработок российских и зарубежных производителей автокомпонентов, сервисного оборудования, расходных материалов для ремонта, лакокрасочной продукции и других направлений отрасли.

ЭКСПОЗИЦИЯ

В этом году на выставке свою продукцию и услуги представили 127 компаний из 5 стран мира (Исламской Республики Иран, Китая, Польши, Республики Беларусь, России) и 18 регионов Российской Федерации (Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Астраханской, Липецкой, Тверской, Тульской, Владимирской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Пензенской, Калининградской, Курской, Ярославской областей, Республики Татарстан, Ставропольского края и др.).

Среди ключевых участников «Интеравто-2021» – представители национального и зарубежного автомобильного сектора: ARDA carwash equipment – автомойки самообслуживания и роботизированные автомойки, Cleanol – автохимия для автомоек и детейлинга, Iran Khodro «IKCO» (Иран) – легковые и коммерческие автомобили, MTF Light – осветительное оборудование, Pandora – охранно-противоугонная автомобильная электроника, сервисные автомобильные устройства и телеметрические комплексы, Triangle Tyre CO, LTD (Китай) – автомобильные шины, TROTON (Польша) – материалы для кузовного ремонта, «Инвестмеханика» – материалы для авторемонта, «Ру-синтез» – профессиональная автохимия для бесконтактной и ручной мойки автомобилей, автокосметика и профессиональная химия для клининга, Н7-group – оборудование и расходные материалы для кузовных работ, «Техно Вектор» – компьютерные стенды для регулировки углов установки колес автомобилей, автоматические мойки колес, балансировочное оборудование, шиномонтажные станки.

Среди новинок на выставке было представлено:



AVS – одна из ведущих на российском рынке компаний по производству автоаксессуаров, инструмента и автохимии презентовала на выставке новые направления деятельности: продукцию НПО «ПроХим» (стеклоочистители, смазки, полироли, автошампуни, очистители пластика, чернители резины) и товарную группу «Инструмент AUTO Tools» (наборы инструмента в кейсе, трещотки, воротки, головки, отвертки, ключи баллонные, гаечные, свечные и многое другое).

– одна из ведущих на российском рынке компаний по производству автоаксессуаров, инструмента и автохимии презентовала на выставке новые направления деятельности: продукцию НПО «ПроХим» (стеклоочистители, смазки, полироли, автошампуни, очистители пластика, чернители резины) и товарную группу «Инструмент AUTO Tools» (наборы инструмента в кейсе, трещотки, воротки, головки, отвертки, ключи баллонные, гаечные, свечные и многое другое). Последние разработки в линейке стендов сход-развала TechnoVector от компании «Техно Вектор» : программное обеспечение с опциями распознавания номеров и автозаполнения заказа через сервер Technovector, мобильное приложение Asisstent для удобства регулировки автомобилей, модель ВМ7 с технологией iPROvision в линейке балансировочных стендов iPRO.

: программное обеспечение с опциями распознавания номеров и автозаполнения заказа через сервер Technovector, мобильное приложение Asisstent для удобства регулировки автомобилей, модель ВМ7 с технологией iPROvision в линейке балансировочных стендов iPRO. Профессиональные тонировочные пленки DELTAFILM®, антигравийные пленки DELTASKIN® для автомобилей, пленки для защиты лобовых стекол DELTAPLEX® и тонировочные инструменты DELTATOOL® от эксклюзивного дистрибьютора продукции бренда UNIONDELTA® – «ПРОФ-ТОН ГРУПП» .

. Среди премьер от компании Pandora , ведущего отечественного разработчика комплексных систем безопасности для автомобилей, можно выделить расширенный модельный ряд охранных систем: LoRa – лидер по дальности связи среди бюджетных систем с обратной связью с модуляцией LoRa; новые 4G телеметрические комплексы популярной DX серии; высокоинтегрированная платформа UX. Кроме того, Pandora представила высокоэффективную зарядную станцию для электромобиля и впервые продемонстрировала работу фото-видео-регистратора Pandora Evidence-mini с фирменным мобильным приложением и автомобильной охранной системой.

ведущего отечественного разработчика комплексных систем безопасности для автомобилей, можно выделить расширенный модельный ряд охранных систем: LoRa – лидер по дальности связи среди бюджетных систем с обратной связью с модуляцией LoRa; новые 4G телеметрические комплексы популярной DX серии; высокоинтегрированная платформа UX. Кроме того, Pandora представила высокоэффективную зарядную станцию для электромобиля и впервые продемонстрировала работу фото-видео-регистратора Pandora Evidence-mini с фирменным мобильным приложением и автомобильной охранной системой. Крупнейший производитель пассажирского и коммерческого транспорта на Среднем Востоке Iran Khodro ( IKCO ) представил последние модели пассажирских автомобилей DENA+, RUNNA+ Panoramic и TARA.

представил последние модели пассажирских автомобилей DENA+, RUNNA+ Panoramic и TARA. Линейку лакокрасочных материалов от нового на российском рынке бренда «Kizuki 輝築» презентовала компания Business Car Refinish. Линейка «Kizuki 輝築» была разработана с прицелом на рынок РФ при непосредственном участии японского концерна Nippon Paint Co.

Линейка «Kizuki 輝築» была разработана с прицелом на рынок РФ при непосредственном участии японского концерна Nippon Paint Co. На стенде «Русские краски» посетители ознакомились с уникальной разработкой компании – авторемонтной колеровочной системой ARMAX, а также комплексом лакокрасочных материалов VIKA для ремонта легковых, грузовых и коммерческих автомобилей.

ГК «Титан» представила новые продукты, созданные на собственной сырьевой базе, а именно: автохимию, автокосметику, премиальные масла, охлаждающие и омывающие жидкости и консистентные смазочные материалы.

представила новые продукты, созданные на собственной сырьевой базе, а именно: автохимию, автокосметику, премиальные масла, охлаждающие и омывающие жидкости и консистентные смазочные материалы. АО «ОРЕХ» совместно с партнерами ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – смазочные материалы», немецким холдингом Eberspӓcher и ОАО «МАЗ» продемонстрировали: современные моторные и трансмиссионные масла, пластичные смазки, антифризы и специальные жидкости для легковых и коммерческих автомобилей под брендами Gazpromneft, G-Energy, KAMAZ G-Profi (ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – смазочные материалы»); выхлопные системы, системы отопления и кондиционирования воздуха для всех типов транспортных средств (Eberspӓcher); новую систему защиты оригинальных запчастей от подделок с помощью фирменных наклеек (ОАО «МАЗ»).

ДЕБЮТАНТЫ



«Интеравто» ежегодно становится перспективной площадкой для выхода на российский рынок новых игроков. Среди компаний, которые впервые выбрали выставку для презентации своей продукции: ARDA carwash equipment; K2 (Польша) – товары для детейлинга, автохимии и автокосметики; «КИВИ КОЛОР-ГРУПП» – лакокрасочные материалы для ремонта автомобилей; Defly – автоаксессуары из оргстекла и швейное производство; «Лакокрасочные технологии» – авторемонтные и промышленные краски CarMen, готовые базовые, акриловые, алкидные и полиуретановые эмали, грунты, лаки и сопутствующие материалы, миксы, биндеры и пасты из европейского сырья; завод «МарКон» – тормозные колодки для легковых и коммерческих автомобилей, автобусов и другой спецтехники; «Мембране Трейдинг» – антигравийные пленки; «Титан-СМ» – консистентные смазки.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



Большой интерес посетителей «Интеравто» вызвала конференция «Кузовной ремонт. В поисках качества», организованная порталом KUZOVLab. Участники обсудили: современные реалии организации кузовного ремонта и влияние на них ОСАГО; особенности взаимодействия экспертных организаций со станциями технического обслуживания; вопросы экспертизы и оценки при ремонте ЛКП; качество лакокрасочного покрытия автомобилей и методы его оценки.

В рамках круглого стола «Развитие и локализации производства комплектующих изделий для автомобильной промышленности» были затронуты вопросы защиты интеллектуальных прав и борьбы с контрафактом и фальсификацией запасных частей, горюче-смазочных материалов и жидкостей, основные векторы развития производства и локализации автокомпонентов.

ПОСЕТИТЕЛИ

Выставка объединила широкую профессиональную аудиторию: от производителей и дистрибьюторов автокомпонентов, запчастей, комплектующих, автохимии, лакокрасочной продукции, оборудования для техобслуживания и ремонта автотранспорта до представителей автосервисов, тюнинг-ателье, страховых компаний, федеральных и муниципальных органов власти и специализированных СМИ.

«Интеравто» в очередной раз подтвердило статус значимого события в автомобильной отрасли. Участники в числе первых ознакомились с новинками оборудования и материалов крупнейших производителей и поставщиков и установили новые деловые связи.

До встречи в «Крокус Экспо» в 2022 году​ на 17-й международной выставке автомобильной индустрии «Интеравто»!