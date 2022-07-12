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  • 17-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»

17-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто»

12.07.2022 117 0 0

С 23 по 26 августа 2022 года при поддержке Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) и Национальной Ассоциации Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК) в «Крокус Экспо» пройдет 17-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто».

 

Партнерский материал​

Более 15 лет проект помогает начинающим компаниям выйти на российский рынок автокомпонентов, укрепляет позиции крупных игроков из разных стран и способствует налаживанию новых деловых связей и поиску клиентов. «Интеравто» раскрывает потенциал российских предприятий, повышает уровень конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и мировом автомобильных рынках.

УЧАСТНИКИ

На выставке будут представлены новейшие разработки автокомпонентов, гаражного и сервисного оборудования, расходных материалов для ремонта, автохимии, лакокрасочной продукции и других направлений отрасли.

В числе экспонентов – производители и поставщики из Республики Беларусь, Греции, Китая и Японии, а также со всей России: из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Астраханской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Калининградской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей; Краснодарского, Пермского краев; Республики Татарстан. Среди них:

  • TRIANGLE TYRE CO., LTD – ведущий китайский производитель в области автомобильных шин.
  • Ravenol – компания-изготовитель ПАО моторных масел, трансмиссионных масел, жидкостей АКПП, антифризов и автохимии из Германии.
  • Россвик – крупнейший российский производитель гаражного оборудования и  шиноремонтных материалов.
  • Сибек – компания, изготавливающая гаражное оборудование для ремонта колес авто- и мототранспорта.
  • Русские Краски – ведущий производитель и поставщик ЛКМ и ремонтных систем.

Среди дебютантов 17-й выставки «Интеравто»:

  • Зеленая машина – единый оператор по продажам продукции под торговыми марками OCTAFLUID, MAXCOOL и GREEN CAR производства ООО «Авиафлюид интернешнл» на территории РФ и СНГ. ООО «Авиафлюид интернешнл» является официальным партнером в России крупнейших в мире разработчиков и производителей присадок для изготовления охлаждающих жидкостей и теплоносителей.
  • ACIS – компания, специализирующаяся на оборудовании, монтаже и сервисном обслуживании для АЗС и автомоек.
  • Prosto Energy – совместное российско-белорусское предприятие, производящее серийные зарядные станции переменного и постоянного тока. Компания предлагает комплексные решения для организации публичной или корпоративной зарядной инфраструктуры, а также оснащения частных домохозяйств зарядными устройствами для домашнего использования.
  • Микрометан – предприятие, осуществляющее поставки компрессоров природного газа для заправки автотранспорта в частных домах и на автопредприятиях.

РАЗДЕЛ «АВТОКОМПЛЕКС»

В рамках выставки «Интеравто» при поддержке Союза Предприятий Газомоторной Отрасли (СПГО) и Российского Топливного Союза (РТС) организован новый раздел «Автокомплекс», который будет особенно интересен специалистам, владельцам АЗС, СТО, гаражей и паркингов, зарядных станций для электромобилей.

Участники продемонстрируют образцы оборудования и технологий для строительства «под ключ» автозаправочных комплексов, в том числе зарядных станций для электромобилей. Особый акцент будет сделан на такие направления, как: автоматизированные заправочные колонки; экологически чистые технологии; зарядные станции для электромобилей; сопутствующий сервис (fuel services, решения для АЗС).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В рамках деловой программы пройдут мероприятия различных форматов (интерактивные закупочные сессии, B2B-мероприятия и переговоры). Представители ведущих компаний проведут деловые встречи, выстраивая эффективные коммуникации с российскими и зарубежными партнерами по вопросам совместной реализации проектов.

Специалисты автомобильной индустрии примут участие в дискуссионных и обучающих мероприятиях, приобретая дополнительную компетенцию и укрепляя статус экспертов в профессиональной среде.

Выставка «Интеравто» является уникальной площадкой, где российские производители могут представить свою продукцию, найти новых поставщиков, наладить связи с партнерами на рынке России и стран СНГ.

Ждем вас в «Крокус Экспо» с 23 по 26 августа 2022 года!

Россия выставки

 

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