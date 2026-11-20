Имя Джона Хеннесси и названной в его честь компании ассоциируется в первую очередь с экстремальными суперкарами и монструозными тюнинг-проектами, которые стоят дорого и производство которых зачастую ограничено несколькими десятками или сотнями экземпляров. С новым брендом 1776 Off-Road компания Hennessey хочет зайти в сегмент более массового и доступного тюнинга для простых трудящихся, которые хотят придать своим «рабочим лошадкам» больше индивидуальности.

1776 Ram 1500 1 / 8 1776 Ram 1500 2 / 8 1776 Ram 1500 3 / 8 1776 Ram 1500 4 / 8 1776 Ram 1500 5 / 8 1776 Ram 1500 6 / 8 1776 Ram 1500 7 / 8 1776 Ram 1500 8 / 8

Цифра 1776 в названии нового бренда отсылает к году принятия Декларации независимости США, а слово Off-Road указывает на то, что тюнинг будет в основном направлен на улучшение внедорожных качеств автомобилей. Часть денег с каждой проданной машины бренд 1776 Off-Road будет отправлять в благотворительный фонд Folds of Honor, который помогает семьям погибших или получивших тяжёлую инвалидность американских военных и сотрудников экстренных служб.

1776 Ram 1500 1 / 3 1776 Ram 1500 2 / 3 1776 Ram 1500 3 / 3

Комплект доработок 1776 Off-Road для пикапа Ram 1500 включает в себя внедорожную подвеску с увеличенной на 152 мм высотой, 22-дюймовые легкосплавные колёса, 35-дюймовые «зубастые» шины, светодиодную балку в нижней части радиаторной решётки, опускающиеся подножки с электроприводом, выхлопную систему из нержавеющей стали с чёрными патрубками, набор шильдиков 1776 и декоративные виниловые наклейки, стилизованные под американский флаг. В салоне — новая обивка сидений из кожи и алькантары с ромбовидной прострочкой и тиснёными логотипами 1776, на пол уложены коврики WeatherTech.

1776 Ram 2500 1 / 8 1776 Ram 2500 2 / 8 1776 Ram 2500 3 / 8 1776 Ram 2500 4 / 8 1776 Ram 2500 5 / 8 1776 Ram 2500 6 / 8 1776 Ram 2500 7 / 8 1776 Ram 2500 8 / 8

Для тяжёлого пикапа Ram 2500 комплект доработок 1776 Off-Road немного другой. Высота подвески здесь спереди увеличена на 101 мм, сзади — на 63 мм с помощью пружин, амортизаторов и рычагов BDS. Двойной рулевой демпфер тоже от BDS. 22-дюймовые легкосплавные колёса обуты в 37-дюймовые «зубастые» шины. На крыльях закреплены расширители колёсных арок, окрашенные в цвет кузова. У передних стоек кузова установлены дополнительные компактные светодиодные фары. На боковины нанесены виниловые наклейки, стилизованные под американский флаг. На выхлопную трубу надета чёрная насадка. В салоне, так же, как и у младшего пикапа 1776 Ram 1500, перешиты кресла, а на пол уложены коврики WeatherTech.

Цены комплектов доработок 1776 Off-Road для Ram 1500 и Ram 2500 пока не объявлены. Какие-либо ограничения по совместимости комплектов с тем или иным типом двигателя и трансмиссии пикапов не заявлены.

1776 Ford Bronco Raptor 1 / 4 1776 Ford Expedition 2 / 4 1776 Ford F-150 Raptor 3 / 4 1776 Ford F-250 Super Duty 4 / 4

Позже 1776 Off-Road обещает начать продажи комплектов доработок для автомобилей Ford, General Motors и автомобилей других брендов корпорации Stellantis. На сайте 1776 Off-Road уже анонсированы тюнинговые Ford Bronco Raptor, Ford Expedition, Ford F-150 Raptor и Ford F-250 Super Duty.