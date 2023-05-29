Второй в истории этап Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс состоялся на самой современной трассе страны Игора Драйв. Фестиваль скорости посетило более 1000 зрителей, которых не смутила переменчивая погода. А всех участников, добравшихся до финиша, ждал праздничный фейерверк.

41 пилот и 18 автомобилей нескольких категорий – столько собралось на минувшем этапе. Независимо от класса техника пилотов была заправлена уже проверенным гонками высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть». Оно показало свою эффективность в прошлом сезоне серии, поэтому в новом году выступило топливным партнером не только G-Drive СМП РСКГ, но и чемпионата по гонкам на выносливость. Контроль качества топлива на протяжении всего сезона обеспечивает мобильная лаборатория, которая проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти».

Конкуренция высочайшая: в составе участников были пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, чемпион мира по гонкам на выносливость Виктор Шайтар и призер международных формульных соревнований Александр Смоляр, участница W Series Ирина Сидоркова, победители зарубежных марафонов Сергей Борисов, Ринат Салихов и многие другие.

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Квалификации в гонках на выносливость определяют порядок старта, однако с учетом дистанции играют не такую важную роль, как в кольцевых гонках. Тем не менее они показали потенциал участников и техники – и следить за ними в онлайн-трансляции на платформе ВКонтакте было не менее интересно, чем за самой гонкой.

К сожалению, в ней не смог принять участие экипаж Александра Смоляра и Виктора Шайтара: 420-сильный двигатель Nissan, установленный на их спортпрототип BR03, не выдержал нагрузок еще в утренних тренировках.

А вот второй прототип команды SMP Racing под управлением Виталия Петрова и Сергея Сироткина показал третье время, уступив в квалификации меньше секунды 600-сильным Mercedes-AMG GT3.

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Гонка подтвердила преимущества отечественного спортпрототипа над немецкими суперкарами в поворотах. В первый час было хорошо заметно, насколько быстрее BR03 в техничных связках Игора Драйв – и насколько мощные моторы позволяют Мерседесам нивелировать это на прямых. Но, как в любых автомарафонах, многое зависело от надежности техники и удачи.

Не все гладко было у экипажа Рината Салихова и Сергея Столярова: из-за технических проблем их Мерседес проиграл в борьбе BR03. Более того, на экваторе гонки они выпали из тройки лидеров самой мощной Группы F. И только потом стали отыгрывать упущенное, но безуспешно – на третьем месте закрепился экипаж на Ferrari 458 команды SMP Racing, за которую выступали Ирина Сидоркова и Александр Скрябин. Вторым финишировал экипаж Дениса Ременяко и Константина Терещенко на Mercedes-AMG GT3 – они были очень быстрыми, но также столкнулись с неисправностями. Так что первое место благодаря сочетанию темпа, выверенной работы команды и стабильности завоевал дуэт формульных пилотов SMP Racing Сергея Сироткина и Виталия Петрова – они добыли первую победу для прототипа BR03 в Кубке России!

В классе GT4 конкуренция была еще выше. За победу в этой группе сражались 9 очень близких по темпу экипажей. И на протяжении всей дистанции борьба не стихала – словно пилотам предстояло проехать 60 километров, как в традиционных кольцевых гонках, а не марафонские 600 километров.

Быстрее всех в квалификации была Toyota Supra Вадима Антипова, Самвела Искоянца и Дмитрия Лебедева. Однако по ходу напряженной гонки их опередили конкуренты на BMW M4: Владимир Атоев и Олег Семенов стали лучшими в этом классе. Третье место в этом зачете у Михаэля Белова, Александра Вартаняна и Станислава Аксенова, выступавших на Toyota Supra.

Зачетная группа Туринг объединяет сразу несколько классов кузовных автомобилей. Определенно быстрейшей среди них была Cupra Leon TCR, которую пилотировали Александр Львов и Лев Никитин. LADA Granta подготовки уровня S1600 куда медленнее, однако позволила Андрею Петухову, Татьяне Елисеевой и Юрию Аршанскому преодолеть максимально возможное количество кругов. Единственным сошедшим в гонке автомобилем стал ВАЗ-2106 «исторического» зачета – Вячеслав Калашников, Дмитрий Крылов и Олег Рыжков выбыли из борьбы незадолго до конца гонки.

А вот Shortcut под управлением Кирилла Киракозова и Михаила Лободы без труда преодолел всю дистанцию.

И ярким завершением столь драматичной гонки стал салют, который осветил трассу сразу после финиша.

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Следить за ходом гонки можно было в эфире канала Матч! Страна, а также на платформе ВК Видео.

Следующий этап Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс пройдет в октябре на автодроме Крепость Грозная.

А ближайший раунд кольцевых гонок G-Drive СМП РСКГ Туринг пройдет 17 и 18 июня на автодроме KazanRing Canyon – подробности и билеты на сайте Фестиваля скорости .