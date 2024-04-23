26-28 апреля пройдет второй этап чемпионата России по ралли-кроссу в Рязани

В этом году автоспортивный комплекс “Атрон” в Рязани принимает два этапа чемпионата России по ралли-кроссу. На прошлых выходных состоялось яркое открытие сезона: красивые заезды, зрелищная борьба, новые победы и неожиданные поражения пилотов.

Трасса комплекса “Атрон” любима пилотами за сложные повороты, высокие скорости и возможность показать свой высокий уровень управления автомобилем. Для зрителей такие заезды – это наслаждение крутыми маневрами и мастерством пилотов.

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Второй этап чемпионата России по ралли-кроссу соберет сильнейших спортсменов со всей России. Это прекрасный повод, чтобы 28 апреля прийти на автоспортивный комплекс “Атрон” и лично насладиться красивой гонкой. Тем более, что вход для зрителей – бесплатный. Для тех, кто не сможет приехать в Рязань, Комитет кросса и ралли-кросса проведет традиционную прямую трансляцию на ютуб-канале.

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